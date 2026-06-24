Χρηματοδότηση έργων για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας σε 9 νησιά

Snapshot Εγκρίθηκε χρηματοδότηση για έργα αντιμετώπισης της λειψυδρίας σε εννιά νησιά, μεταξύ των οποίων η Νάξος, η Αστυπάλαια και η Ρόδος.

Υπογράφηκε η ένταξη νησιωτικών δήμων στο πρόγραμμα «Παρεμβάσεις παροχής πόσιμου νερού και διαχείρισης υδάτων» από τα υπουργεία Περιβάλλοντος και Ναυτιλίας.

Χρηματοδοτούνται δέκα έργα που περιλαμβάνουν βελτιστοποίηση δικτύων, ανάπτυξη μονάδων αφαλάτωσης και αποκατάσταση υποδομών στα εν λόγω νησιά.

Οι παρεμβάσεις αποσκοπούν σε άμεση και πρακτική βελτίωση της παροχής πόσιμου νερού και συνδέονται με την Εθνική Στρατηγική διαχείρισης υδάτων.

Ήδη έχουν δρομολογηθεί έργα ύψους 65 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των νησιών, σύμφωνα με τον υπουργό Ναυτιλίας. Snapshot powered by AI

Χρηματοδότηση έργων για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας σε εννιά νησιωτικές περιοχές αποφασίσθηκε σήμερα και ανακοινώθηκε από τους υπουργούς Περιβάλλοντος και Ναυτιλίας.

Πρόκειται για τις εξής νησιωτικές περιοχές:

1.Ναξος

2. Αστυπάλαια

3. ⁠Αμοργός

4. ⁠Σκόπελος

5. ⁠Αλόννησος

6. ⁠Ρόδος

7. ⁠Ζάκυνθος

8. ⁠Βιάννος, Κρήτη

9. ⁠Λέρος

Σε ειδική εκδήλωση στο υπουργείο Περιβάλλοντος υπογράφηκε από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου η απόφαση ένταξης μιας σειράς νησιών στο πρόγραμμα παροχής πόσιμου νερού.

Η παρουσίαση στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αφορούσε στο Τομεακό πρόγραμμα του ΥΠΕΝ, με τον Σταύρο Παπασταύρου και τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής να ανοίγουν το δρόμο για σημαντικά έργα για το πόσιμο νερό.

Από τα δύο υπουργεία υπογράφηκε η απόφαση υπαγωγής νησιωτικών δήμων στο πρόγραμμα «Παρεμβάσεις παροχής πόσιμου νερού και διαχείρισης υδάτων» του άξονα «Παροχή πόσιμου νερού και διαχείριση υδάτων».

Όπως ανέφερε μεταξύ άλλων ο Σταύρος Παπασταύρου, υπογράφτηκε η χρηματοδότηση 10 έργων μεταξύ των οποίων:

-Βελτιστοποίηση υφιστάμενων δικτύων στις Κυκλάδες

-Ανάπτυξη ανθεκτικών δικτύων στη Νάξο και στην Αμοργό

-Ανάπτυξη μονάδας αφαλάτωσης στην Αστυπάλαια

-Αποκατάσταση δικτύων στη Ρόδο

-Υποστήριξη έργων στην Αλόννησο

-Έργα στη Ζάκυνθο

-Ενίσχυση υποδομών στη Λέρο

-Νέα δίκτυα στη Βιάννο Κρήτης

Όπως τόνισε ο κ. Παπασταύρου πρόκειται για παρεμβάσεις με άμεσο και πρακτικό αποτύπωμα ενώ έκανε ειδική μνεία στην Εθνική Στρατηγική για τη διαχείριση των υδάτων που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.

Από την πλευρά του ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας τόνισε ότι η μέριμνα για τα νησιά είναι διαρκής, με έργα 65 εκατ. ευρώ να έχουν ήδη δρομολογηθεί.

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