Ο απολογισμός της κυβέρνησης 2019-2026: Αύξηση κατώτατου μισθού, μείωση φόρων και ψηφιοποίηση υγείας

Snapshot Ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε κατά 41,5%, φτάνοντας τα 920 ευρώ το 2026, ενώ ο μέσος μισθός ξεπέρασε τα 1.500 ευρώ δύο χρόνια νωρίτερα από το προγραμματισμένο.

Υλοποιήθηκαν 83 μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών έως το 2026, με συνολικό ετήσιο κόστος 9,5 δισεκατομμύρια ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους κατάργησης της εισφοράς αλληλεγγύης.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της υγείας προχώρησε σημαντικά με την άυλη συνταγογράφηση να φτάνει τις 26,7 εκατομμύρια συνταγές και τη μείωση του χρόνου αναμονής στα ΤΕΠ κατά 61%.

Οι ψηφιακές υπηρεσίες του δημοσίου μέσω gov.gr αυξήθηκαν από 501 το 2020 σε 2.255 το 2026, με τις ηλεκτρονικές συναλλαγές να εκτοξεύονται από 34 εκατομμύρια σε 2,7 δισεκατομμύρια το 2025.

Στον τομέα της άμυνας, η χώρα προχώρησε σε εξοπλιστικό πρόγραμμα άνω των 28 δισεκατομμυρίων ευρώ, με σημαντικές ενισχύσεις σε αεροσκάφη, φρεγάτες και συστήματα πολλαπλών επιπέδων άμυνας. Snapshot powered by AI

Ο επίσημος απολογισμός του κυβερνητικού έργου για την περίοδο 2019-2026 αποτυπώνει την εικόνα μιας χώρας που επιχειρεί να αφήσει οριστικά πίσω της τις παθογένειες του παρελθόντος. Μέσα από ένα συγκροτημένο σχέδιο που εκτείνεται από την παραγωγική ανασυγκρότηση μέχρι τη θεσμική θωράκιση, η κυβέρνηση παρουσιάζει έναν συνολικό ανασχηματισμό της οικονομίας, της καθημερινότητας και της διεθνούς θέσης της Ελλάδας. Σε ένα περιβάλλον γεμάτο παγκόσμιες προκλήσεις, οι μεταρρυθμίσεις στοχεύουν στην ευθυγράμμιση της χώρας με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τη σταθερή βελτίωση του βιοτικού επιπέδου.

Το κύριο σώμα του κυβερνητικού έργου εξειδικεύεται σε τομείς που αγγίζουν άμεσα το εισόδημα του πολίτη. Στον άξονα της οικονομίας, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 36,5%, ανεβαίνοντας από τα 17.272 ευρώ το 2019 στα 23.581 ευρώ το 2025. Παράλληλα, ο κατώτατος μισθός σημείωσε άνοδο 41,5%, φτάνοντας από τα 650 ευρώ το 2019 στα 920 ευρώ το 2026, ενώ ο μέσος μισθός αυξήθηκε κατά 20%, αγγίζοντας τα 1.516 ευρώ το 2025, με αποτέλεσμα ο κυβερνητικός στόχος για μέσο μισθό άνω των 1.500 ευρώ να επιτευχθεί δύο χρόνια νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα. Στον δημόσιο τομέα, σημειώθηκε η πρώτη μεσοσταθμική αύξηση αποδοχών μετά από 14 χρόνια μέσω 35 μόνιμων παρεμβάσεων, με ετήσιο κόστος 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική συνταξιοδοτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 21,8% φτάνοντας τα 35,7 δισεκατομμύρια ευρώ το 2026, με ταυτόχρονη κατάργηση της παρακράτησης 30% για τους απασχολούμενους συνταξιούχους. Αξίζει να σημειωθεί ότι η σωρευτική αύξηση του πληθωρισμού στην Ελλάδα την περίοδο 2019-2025 συγκρατήθηκε στο 19,8%, έναντι 26,5% στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σημαντικό ρόλο στην ελάφρυνση των πολιτών έπαιξε η φορολογική πολιτική. Έως το 2026 υλοποιήθηκαν 83 μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, εκ των οποίων οι 25 αφορούσαν έμμεσους φόρους, με το συνολικό ετήσιο δημοσιονομικό κόστος να ανέρχεται σε 9,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι ασφαλιστικές εισφορές μειώθηκαν κατά 5,4 ποσοστιαίες μονάδες με κόστος 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ, ο ΕΝΦΙΑ μειώθηκε κατά 34%, ενώ ο φόρος εταιρειών υποχώρησε κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες, από το 28% στο 22%. Παράλληλα, θεσπίστηκε νέα κλίμακα φορολογίας φυσικών προσώπων, μειώθηκαν οι προκαταβολές φόρου και καταργήθηκε πλήρως η εισφορά αλληλεγγύης με ετήσιο κόστος 1,24 δισεκατομμύρια ευρώ. Η επέκταση των ηλεκτρονικών πληρωμών και των POS οδήγησε σε μείωση της φοροδιαφυγής και του κενού ΦΠΑ κατά τα 2/3. Σύνολο μειώθηκαν 83 φόροι και ασφαλιστικές εισφορές, από τις οποίες οι 25 είναι έμμεσοι φόροι.

Στον τομέα της καθημερινότητας και της κοινωνικής μέριμνας, ο ψηφιακός μετασχηματισμός της υγείας κατέχει κεντρική θέση. Η άυλη συνταγογράφηση, μια εντελώς νέα υπηρεσία που δεν υπήρχε το 2019, έφτασε τις 26,7 εκατομμύρια συνταγές το 2026, ενώ η κατ' οίκον παράδοση Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ) εκτινάχθηκε κατά 3.815%, αυξανόμενη από 1.413 παραδόσεις το 2024 σε 55.324 το 2026. Στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), η ψηφιακή ιχνηλάτηση εφαρμόζεται ήδη σε 64 νοσοκομεία με στόχο τα 100, συμβάλλοντας στη μείωση του χρόνου αναμονής κατά 61%, αφού από τις 9 ώρες και 24 λεπτά τον Φεβρουάριο του 2025, ο χρόνος έπεσε στις 3 ώρες και 40 λεπτά τον Απρίλιο του 2026. Επιπλέον, ο εξοπλισμός τηλεϊατρικής έχει τοποθετηθεί σε 332 από τα 349 σημεία του Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής, ενώ στο πρόγραμμα του προσωπικού ιατρού έχουν εγγραφεί 5,19 εκατομμύρια πολίτες και 164.949 παιδιά στον προσωπικό παιδίατρο. Τέλος, μέσω του προγράμματος προληπτικών εξετάσεων «Δοξιάδης» πραγματοποιήθηκαν πάνω από 6 εκατομμύρια εξετάσεις, εντοπίζοντας 317.508 κρίσιμα ευρήματα.

Παράλληλα, οριζόντιες και βαθιές είναι οι αλλαγές που σημειώθηκαν στην καθημερινή επαφή του πολίτη με τη δημόσια διοίκηση, φέρνοντας κυριολεκτικά το «κράτος στο κινητό». Οι διαθέσιμες ψηφιακές υπηρεσίες μέσω του gov.gr υπερτετραπλασιάστηκαν, αυξανόμενες από 501 το 2020 σε 2.255 το 2026, γεγονός που επέτρεψε την ψηφιακή εξυπηρέτηση περισσότερων από 9 εκατομμυρίων πολιτών. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε σε μια εκρηκτική αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών κατά 79 φορές, οι οποίες από 34 εκατομμύρια το 2019 εκτινάχθηκαν στα 2,7 δισεκατομμύρια το 2025. Στο ίδιο πλαίσιο, καθιερώθηκε ο Προσωπικός Αριθμός για 9,45 εκατομμύρια πολίτες, ενώ 4 εκατομμύρια ψηφιακά αντίγραφα ταυτοτήτων και διπλωμάτων βρίσκονται πλέον αποθηκευμένα σε κινητές συσκευές. Αυτή η ψηφιακή επανάσταση υποστηρίχθηκε από την πλήρη κάλυψη του δικτύου 5G, η οποία από το 0% το 2019 άγγιξε το 99,8% το 2025, ενώ παράλληλα προχώρησε η ολοκλήρωση του κτηματολογίου και η ψηφιοποίηση 1,2 δισεκατομμυρίων σελίδων του Δημοσίου με προϋπολογισμό 590 εκατομμύρια ευρώ. Η δομική αυτή αναβάθμιση είχε άμεσο αντίκτυπο και στην κοινωνική ασφάλιση, επιτυγχάνοντας δραστική μείωση στον χρόνο έκδοσης των συντάξεων, ο οποίος από τις 500 και πλέον ημέρες που απαιτούνταν το 2019, περιορίστηκε σε λιγότερες από 40 ημέρες το 2026.

Στον κρίσιμο τομέα της εθνικής ασφάλειας και της άμυνας, η χώρα εισήλθε σε μια νέα εποχή ενισχύοντας δραστικά την αποτρεπτική της ισχύ και προωθώντας την αμυντική καινοτομία. Με ορίζοντα την «Ατζέντα 2030», υλοποιείται ένα εκτεταμένο εξοπλιστικό πρόγραμμα που ξεπερνά τα 28 δισεκατομμύρια ευρώ, φέρνοντας ριζικές αναβαθμίσεις σε όλους τους κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων. Ειδικότερα, η Πολεμική Αεροπορία ενισχύθηκε με 24 μαχητικά αεροσκάφη Rafale και 83 F-16 σε έκδοση Viper, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη το πρόγραμμα απόκτησης 20 υπερσύγχρονων F-35 με δικαίωμα προαίρεσης για επιπλέον 20. Στην ίδια κατεύθυνση, το Πολεμικό Ναυτικό φέρει την προσθήκη 4 φρεγατών FDI Belharra. Επίσης, παρελήφθησαν 3 ελικόπτερα Romeo, ενώ 4 ακόμα αναμένονται εντός του έτους. Στο επίκεντρο της στρατηγικής βρίσκεται η «Ασπίδα του Αχιλλέα», ένα ολοκληρωμένο σύστημα 5 επιπέδων άμυνας που καλύπτει το αντιαεροπορικό, αντιπυραυλικό, anti-drone, αντιπλοϊκό και ανθυποβρυχιακό πεδίο. Τέλος, στον τομέα της εσωτερικής οργάνωσης και της έρευνας, επιτεύχθηκε ο εξορθολογισμός των υποδομών με 137 συγχωνεύσεις στρατοπέδων, ενώ μέσω του ΕΛΚΑΚ δημιουργήθηκε ένα δυναμικό οικοσύστημα αμυντικής καινοτομίας που συνδέει ερευνητικά ιδρύματα, τη βιομηχανία και τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Συμπερασματικά, ο απολογισμός της περιόδου 2019-2026 αναδεικνύει μια συνολική προσπάθεια εκσυγχρονισμού μέσα από χειροπιαστά αποτελέσματα στην οικονομία, τη φορολογία και την υγεία. Η αύξηση των μισθών, η συστηματική μείωση των φορολογικών βαρών και η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών υγείας αποτελούν τα θεμέλια πάνω στα οποία επιδιώκεται να οικοδομηθεί μια πιο δίκαιη και ισχυρή χώρα. Το στοίχημα για το μέλλον παραμένει η διατήρηση αυτής της μεταρρυθμιστικής δυναμικής, ώστε οι δείκτες ευημερίας να συνεχίσουν να μεταφράζονται σε βελτίωση της καθημερινής ζωής για κάθε πολίτη.

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