Κόντρα ΝΔ - ΠΑΣΟΚ για την επιλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης: «Το άλογο, η καμήλα και το παραπαίδι»

Αντιπαράθεση ΝΔ και ΠΑΣΟΚ για το ποιος προτείνει την καταλληλότερη επιτροπή για την επιλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης

Newsbomb

Κόντρα ΝΔ - ΠΑΣΟΚ για την επιλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης: «Το άλογο, η καμήλα και το παραπαίδι»
Η επιτροπή αναθεώρησης του Συντάγματος συνεδριάζει με θέμα ημερήσιας διάταξης συζήτηση επί των άρθρου 86. Τρίτη 30 Ιουνίου 2026 (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)
Eurokinissi
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  • Η Νέα Δημοκρατία κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ ότι προτείνει μια επιτροπή χωρίς δημοκρατική νομιμοποίηση για την επιλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης.
  • Το ΠΑΣΟΚ απαντά ότι η πρόταση της ΝΔ δημιουργεί ένα «παραπαίδι» επιτροπής με πλειοψηφία της κυβέρνησης και χωρίς τη συμμετοχή της νομικής κοινότητας και δικαστών.
  • Η ΝΔ υποστηρίζει ότι η ανάθεση της επιλογής από την κυβέρνηση στη Βουλή εξασφαλίζει δημοκρατική νομιμοποίηση και αποτρέπει αυτεξούσια λειτουργία της Δικαιοσύνης.
  • Η Ελληνική Λύση κριτικάρει την πρόταση της ΝΔ, επισημαίνοντας τον κίνδυνο κυβερνητικής επιρροής στη Δικαιοσύνη και ζητά πλήρη κατάργηση του άρθρου 86.
  • Η διαμάχη αντικατοπτρίζει διαφορετικές αντιλήψεις για τη δημοκρατική νομιμοποίηση και τον ρόλο της εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας στην επιλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης.
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Η τάση του ΠΑΣΟΚ, σε όλες τις προτάσεις που κατέθεσε, στο πλαίσιο της Αναθεώρησης του Συντάγματος, είναι για όλα να κάνουμε μια επιτροπή οποία θα στερείται μάλιστα και δημοκρατικής νομιμοποίησης, σχολίασε ο γενικός εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας Ευριπίδης Στυλιανίδης, στη συζήτηση για την Αναθεώρηση του Συντάγματος.

Το σχόλιο του πυροδότησε την αντίδραση της εισηγήτριας του ΠΑΣΟΚ Ευαγγελίας Λιακούλη που κατηγόρησε τη ΝΔ ότι επιχειρεί να φτιάξει ένα… παραπαίδι του υπουργικού συμβουλίου για την ηγεσία των ανωτάτων δικαστηρίων. «Δεν μπορεί η εκάστοτε κυβέρνηση να επιλέγει… Τζαβέλλες», σχολίασε ο ειδικός εισηγητής της Ελληνικής Λύσης Κωνσταντίνος Χήτας.

«Το άλογο και η καμήλα»

Ο γενικός εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας ζήτησε νέα παρέμβαση στη συζήτηση για τα άρθρα 89 και 90 του Συντάγματος, προκειμένου να απαντήσει σε όσους κατηγορούν την κυβερνητική πλειοψηφία ότι προτείνει μετάθεση της αρμοδιότητας της εκτελεστικής εξουσίας στη νομοθετική, για την ανάδειξη της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων.

«Επειδή κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ μια πρόταση, θέλω να πω το εξής. Ο λόγος για τον οποίο το Σύνταγμα προβλέπει να έχει λόγο σήμερα η κυβέρνηση και, όπως προτείνουμε εμείς, αύριο η Βουλή, για την επιλογή των ανωτάτων δικαστών, είναι γιατί θέλει με κάποιο τρόπο να μην υπάρξει καμία αυτεξούσια λειτουργία. Και δεύτερον, για να εισάγει τη δημοκρατική νομιμοποίηση, εμμέσως πλην σαφώς, και για την έγκριση της Δικαιοσύνης. Η τάση την οποία εμφανίζει το ΠΑΣΟΚ, σε όλες τις προτάσεις που κατέθεσε, είναι για όλα να κάνουμε μια επιτροπή», είπε ο Ευριπίδης Στυλιανίδης και σχολίασε περαιτέρω:

«Έγινε μια τέτοια συζήτηση στο Βρετανικό Κοινοβούλιο περί επιτροπών. ”Ξέρετε τι είναι μια καμήλα;”, είπε ένας συνάδελφος στη Βουλή των λόρδων; ”Είναι ένα άλογο που το σχεδίασε μια επιτροπή”. Όταν δεν θέλεις να έχεις αποτέλεσμα, κάνεις μια επιτροπή. Η σύνθεση δε της επιτροπής που προβλέπεται στη συγκεκριμένη πρόταση (σ.σ. του ΠΑΣΟΚ) δεν έχει καμία μα καμία σχέση με τη δημοκρατική νομιμοποίηση. Δηλαδή, τρεις καθηγητές, εννιά βουλευτές και μερικοί δικαστές δεν νομιμοποιούν δημοκρατικά, την επιλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης».

«Η δημοκρατική νομιμοποίηση»

Ο γενικός εισηγητής της ΝΔ σχολίασε επίσης ότι κατά τη συζήτηση για την Αναθεώρηση του Συντάγματος, εκφράζεται από πολλές πολιτικές δυνάμεις μια φοβικότητα, «η φοβικότητα της δημοκρατικής πλειοψηφίας». «Όλοι μέμφονται την απόλυτη ή την ενισχυμένη πλειοψηφία. Δεν μπορώ να καταλάβω, σε δημοκρατικό πολίτευμα λειτουργούμε, Σύνταγμα αναθεωρούμε, η Βουλή είναι το κυρίαρχο όργανο που εκφράζει κάθε φορά την τάση του λαού, όπως εκφράστηκε στις εκλογές, και κάποιο ρόλο πρέπει να παίζει και η Βουλή», είπε και συνέχισε: «Αν οι συνάδελφοι θέλουν να αυτοκαταργηθούν, ως Σώμα που νομιμοποιεί δημοκρατικά αποφάσεις που έχουν να κάνουν με τη λειτουργία του πολιτεύματος, τότε πρέπει να προσχωρήσουν σε άλλες θεωρήσεις. Αυτό είναι ένα ζήτημα εξαιρετικά προβληματικό και ενοχικό. Είναι μια από τις αιτίες της κατάντιας του πολιτικού κόσμου ο οποίος αυτοπαραιτείται από αυτονόητα δικαιώματα και υποχρεώσεις που του τα ανέθεσε ο ελληνικός λαός να τα ασκήσει με κριτήριο τη συνείδησή του».

«Φτιάχνετε παραπαίδι»

«Στριμωχτήκατε πολύ», σχολίασε η ειδική εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ Ευαγγελία Λιακούλη απευθυνόμενη στη Νέα Δημοκρατία και προσέθεσε: «Μια στριμωχτήκατε με το άρθρο 86, πέρα από τις εσωτερικές σας διαφοροποιήσεις, όπου ήρθε η κα Μπακογιάννη και πρότεινε στην αξιωματική αντιπολίτευση κάτι που δεν πρότεινε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας. Εμάς μας εντυπωσίασε αυτό, το ποιος εκπροσωπεί ποιον. Δεν είναι διαμόρφωση άποψης. Πήρε τον λόγο και τη σκυτάλη από εσάς η κα Μπακογιάννη και πρότεινε κάτι στην αντιπολίτευση, ενώ η πρόταση της συμπολίτευσης δεν ήταν στο ίδιο μήκος κύματος με αυτό που διατύπωσε ο δικός μας εισηγητής».

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ σχολίασε την πρόταση της ΝΔ να μεταφερθεί η αρμοδιότητα της επιλογής της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων, από το υπουργικό συμβούλιο σε ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή. «Φτιάχνετε ένα παραπαίδι δηλαδή…», είπε η κα Λιακούλη και σημείωσε ότι σε αυτή την επιτροπή, που προτείνει η ΝΔ, θα έχει την πλειοψηφία η κυβέρνηση, δεν θα υπάρχει ούτε η νομική κοινότητα, ούτε η πανεπιστημιακή, ούτε οι δικαστές. «Ε, λοιπόν ναι. Εμείς τη δημοκρατία τη βλέπουμε και την αντιμετωπίζουμε αλλιώς. Και πρέπει να το δείτε και να το ξανασκεφτείτε. Γιατί αυτό είναι κραυγαλέο. Δεν είναι κάτι που κρύβεται μέσα στις λέξεις», είπε η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ.

«Δεν είναι θέμα πλειοψηφίας κύριε Στυλιανίδη», σχολίασε ο ειδικός αγορητής της Ελληνικής Λύσης Κωνσταντίνος Χήτας.

«Αύριο μπορεί να είμαστε πλειοψηφία εμείς. Δεν σημαίνει ότι θέλουμε να κάνουμε αυτό που θέλετε εσείς. Η κατάντια του πολιτικού συστήματος, στην οποία αναφερθήκατε πριν από λίγο, είναι το αντίθετο. Είναι να ορίζει η εκάστοτε κυβέρνηση τη Δικαιοσύνη και να επιλέγει τους Τζαβέλλες που θέλει ή αυτούς που θέλει για να αρχειοθετεί θέματα. Αυτό είναι κατάντια! Και προκαλεί οργή στον κόσμο. Κατάντια είναι και να μην καταργούμε πλήρως το άρθρο 86», είπε ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, απευθυνόμενος στον Ευριπίδη Στυλιανίδη.

Πηγή: ΑΠΕ

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