Βουλή: Ποια άρθρα του Συντάγματος προτείνει για αναθεώρηση η ΝΔ

Τα τρία άρθρα του Συντάγματος που αφορούν στεγαστικό, κλιματική αλλαγή και προστασία της περιουσίας και θα συζητηθούν σήμερα στην Επιτροπή Αναθεώρησης 

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Βουλή: Ποια άρθρα του Συντάγματος προτείνει για αναθεώρηση η ΝΔ
Αρχείου - Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Η Νέα Δημοκρατία προτείνει την αναθεώρηση του άρθρου 17 για την προστασία της περιουσίας, την αποζημίωση σε περιπτώσεις περιορισμού χρήσης χωρίς απαλλοτρίωση και τη δυνατότητα μεταφοράς συντελεστή δόμησης.
  • Η αναθεώρηση του άρθρου 21 στοχεύει στην υποχρέωση του κράτους για παροχή προσιτής στέγης και τη λήψη υπόψη της διαγενεακής δικαιοσύνης στις δημόσιες πολιτικές.
  • Η πρόταση για το άρθρο 24 αφορά μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, τη διαχείριση υδάτινων πόρων, την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και την προστασία των ζώων.
  • Η πολιτική στέγασης περιλαμβάνει την αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων κτηρίων για κοινωνικούς σκοπούς.
  • Οι προτάσεις θα συζητηθούν σήμερα στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος της Βουλής.
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Η προστασία της περιουσίας, οι πολιτικές στέγασης και η κλιματική αλλαγή βρίσκονται στον πυρήνα των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση των άρθρων 17, 21 και 24 του Συντάγματος, που θα συζητηθούν σήμερα στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος της Βουλής.

Η Νέα Δημοκρατία προτείνει την αναθεώρηση του άρθρου 17 (Προστασία της ιδιοκτησίας, απαλλοτρίωση) με στόχο:

-«την προστασία, όχι μόνο της ιδιοκτησίας αλλά της περιουσίας», δεδομένου ότι η περιουσία είναι μια ευρύτερη έννοια, η οποία δεν περιλαμβάνει μόνο ακίνητα αλλά και οικονομικές απαιτήσεις και άλλα δικαιώματα που έχουν αξία.

-τη θέσπιση υποχρέωσης αποζημίωσης για περιορισμό χρήσης χωρίς απαλλοτρίωση. Η πρόταση επιχειρεί να αντιμετωπίσει χιλιάδες περιπτώσεις όπου το κράτος, για την επίτευξη ενός δημόσιου σκοπού, μπορεί να μην αφαιρεί μια ιδιοκτησία αλλά να επιβάλλει μεγάλους περιορισμούς με συνέπεια πολλοί ιδιοκτήτες να μην μπορούν να αξιοποιήσουν την ιδιοκτησία τους.

-τη δυνατότητα μεταφοράς συντελεστή δόμησης (δυναμική πολεοδομία) και την αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων κτηρίων για κοινωνικούς σκοπούς, πρόταση που εντάσσεται στην πολιτική στέγασης.

Προτείνει την αναθεώρηση του άρθρου 21 (Προστασία οικογένειας, γάμου, μητρότητας και παιδικής ηλικίας, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες με στόχο:

-Την ρητή συνταγματική υποχρέωση του κράτους να μεριμνά για προσιτή στέγη

-Την ρητή υποχρέωση να λαμβάνεται υπόψη η διαγενεακή δικαιοσύνη και αλληλεγγύη κατά το σχεδιασμό δημοσίων πολιτικών.

Την αναθεώρηση του άρθρου 24 (Προστασία του περιβάλλοντος) με στόχο:

Τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής, την αποτελεσματική διαχείριση των υδάτινων πόρων, την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, την κατοχύρωση του περιβαλλοντικού ισοζυγίου σε κάθε κρατική παρέμβαση και την προστασία των ζώων.

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