Αθανασίου: Προτιμότερη η ισχύουσα διάταξη για τη θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας

Υπέρ της διατήρησης της ισχύουσας διάταξης του Συντάγματος για τη θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, τάχθηκε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπος Αθανασίου, κατά τη συζήτηση της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας για μια και μόνη εξαετία θητεία.

«Θεωρώ ότι ως έχει η διάταξη, με τις δύο πενταετείς θητείες, είναι προτιμότερη από τη μια εξαετή θητεία και αυτό διότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αποκτά στην πρώτη θητεία την εμπειρία εκπροσώπησης διεθνώς του κράτους και συμμετοχής του στους διεθνείς οργανισμούς ή ενώσεις. Εξοικειώνεται στην συνεργασία, στην κατανόηση εμποδίων αλλά και στην άτυπη εξομάλυνση κομματικών αντιθέσεων», ανέφερε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος.

«Στην περίπτωση που κρίνεται ανεπαρκής στην εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, δεν θα προτείνεται για επανεκλογή μετά το τέλος της 5ετίας», είπε ο κ. Αθανασίου και πρόσθεσε: «Δεν παραγνωρίζω ότι υπάρχει μειονέκτημα, σκεπτόμενος το ενδεχόμενο επανεκλογής του, να προβληματίζεται όσον αφορά στην αναπομπή στη Βουλή νομοσχεδίων που έχουν ψηφιστεί για να μην επέλθει δυσαρμονία στις σχέσεις του με την κυβέρνηση. Τέτοιες περιπτώσεις δεν έχουν παρατηρηθεί πρόσφατα και συνεπώς δεν είναι καν μετρήσιμες».

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