Επιμένει στους χαμηλούς τόνους η ΕΛΑΣ για την επίθεση στη Θεσσαλονίκη

Snapshot Η ΕΛΑΣ διατηρεί χαμηλούς τόνους μετά την επίθεση σε στελέχη της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη, παρά τις επικρίσεις από κυβερνητικά στελέχη.

Ο Γραμματέας της ΝΔ, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, συνέδεσε τους δράστες της επίθεσης με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, κατηγορώντας τον για διχαστική ρητορική.

Η ΕΛΑΣ καταδίκασε την επίθεση ως «τρομοκρατική ενέργεια» και αποφεύγει να κλιμακώσει τη ρητορική, απορρίπτοντας την πολιτική εκμετάλλευση του περιστατικού.

Στελέχη της ΕΛΑΣ θεωρούν ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να εγκλωβίσει την αστυνομία σε συζήτηση που στοχεύει στον Αλέξη Τσίπρα ως έμμεσο αυτουργό.

Η στάση της ΕΛΑΣ είναι συνειδητή και σταθερή, παρά τις πολιτικές πιέσεις και τις επαναλαμβανόμενες επιθέσεις από τη ΝΔ και το κυβερνητικό επιτελείο. Snapshot powered by AI

Συνειδητή και εμπεδωμένη φαίνεται πως είναι η στάση που τήρησε από το βράδυ της Τετάρτης η ΕΛΑΣ, μετά την επίθεση που εκφράστηκε εναντίον της από τον Γραμματέα της ΝΔ Κωνσταντίνο Κυρανάκη, για το θέμα της δολοφονικής επίθεσης σε στελέχη της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη.

Ο κ. Κυρανάκης συνέδεσε ευθέως τους δράστες της δολοφονικής επίθεσης με την ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με το όνομα ΕΛΑΣ, αναφέροντας ότι «την πολιτική ένταση την πυροδοτεί αυτός που διχάζει τον ελληνικό λαό με ένα όνομα του Εμφυλίου. Την πυροδοτεί αυτός που επαναφέρει τις ιδέες της Αριστεράς που για πέντε χρόνια που κυβέρνησε ευνόησαν τρομοκράτες και αποφυλάκισαν εγκληματίες και ήταν απέναντι σε κάθε απόπειρα αυστηροποίησης του ΠΚ».

Παρόλ' αυτά, η αντίδραση της λεωφ. Αμαλίας αμέσως μετά τις παραπάνω δηλώσεις ήταν ιδιαίτερα χαμηλών τόνων. Ωστόσο, αυτή η στάση διατηρήθηκε και καθ' όλη τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας, παρά το γεγονός ότι διαφάνηκε πως η στάση του κ. Κυρανάκη εξέφραζε όλη την κυβέρνηση. Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι ουσιαστικά επανέλαβε την ίδια επιχειρηματολογία και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αλλά και τα στελέχη της ΝΔ που μίλησαν δημόσια.

Ωστόσο, οι συνεχείς αναφορές σε παλαιότερες στάσεις του Αλέξη Τσίπρα ή στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ κατά την περίοδο της προεδρίας και πρωθυπουργίας του, εκφράστηκαν και από αρκετά στελέχη και βουλευτές, δείχνοντας ότι αυτή η θέση εκφράζει το σύνολο του κυβερνώντος κόμματος.

Παρατηρήθηκε όμως ότι η ΕΛΑΣ επέλεξε να μην σηκώσει το γάντι, διατηρώντας τους χαμηλούς τόνους που είχε και η αρχική της ανακοίνωση που έγινε για τις δηλώσεις Κυρανάκη. «Την ώρα που σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος της χώρας καταδικάζει την τρομοκρατία και υπερασπίζεται τη δημοκρατία, ο γραμματέας της ΝΔ επιλέγει το διχασμό και την εμφυλιοπολεμική ρητορική. Στον κατήφορο της αθλιότητας δεν θα ακολουθήσουμε. Αν αυτή είναι η επιλογή του κου Μητσοτάκη θα τον αφήσουμε μόνο του», είχε αναφέρει συγκεκριμένα η ΕΛΑΣ.

Σε επικοινωνίες του newsbomb.gr με στελέχη της ΕΛΑΣ, ξεκαθαρίστηκε ότι αυτή η στάση είναι συνειδητή και δε θα ανατραπεί από την επιμονή κυβερνητικών στελεχών σε λεκτικά σχήματα που δυναμιτίζουν την κατάσταση.

Συγκεκριμένα τονίζουν ότι αφενός προβληματίζει πολύ έντονα τα στελέχη της ΕΛΑΣ το γεγονός ότι η ΝΔ ήταν πρόθυμη, λίγα μόλις λεπτά μετά τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, να επιχειρήσουν να εκμεταλλευτούν πολιτικά για να εγκλωβίσουν την ΕΛΑΣ. Παράλληλα ξεκαθαρίζουν ότι η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ ήταν ξεκάθαρη ως προς την καταδίκη της επίθεσης, χωρίς να αφήνει αστερίσκους και κάνοντας μάλιστα λόγο για «τρομοκρατική ενέργεια». Συνεπώς θεωρούν ότι δεν έχουν να προσθέσουν κάτι περισσότερο.

Όπως προκύπτει και από δημόσιες δηλώσεις των στελεχών της ΕΛΑΣ πάντως, φαίνεται ότι αποφεύγουν κάθε κλιμάκωση της ρητορικής τους, καθώς θεωρούν τα όσα λένε τα κυβερνητικά στελέχη ως μια προσπάθεια να εγκλωβιστεί η ΕΛΑΣ σε μια αδιέξοδη συζήτηση που κύριο στόχο θα έχει να αναδείξει στον δημόσιο λόγο, προσωπικά τον Αλέξη Τσίπρα ως έμμεσο αυτουργό των επιθέσεων.