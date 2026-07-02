Κλίμα ακραίας πολιτικής πόλωσης μετά τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα - Aντιπαράθεση Κυρανάκη - ΕΛΑΣ

«Οι πολιτικοί μας αντίπαλοι [...] δημιουργούν συνθήκες ανοχής στην τρομοκρατία», τόνισε ο Γραμματέας της ΝΔ σε μια σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα για το όνομα του κόμματός του

Αντώνης Ρηγόπουλος

Κλίμα ακραίας πολιτικής πόλωσης μετά τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα - Aντιπαράθεση Κυρανάκη - ΕΛΑΣ
Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Ο θάνατος της Βάγιας Νέστορα μετά από επίθεση με γκαζάκια προκάλεσε έντονη πολιτική πόλωση στη χώρα.
  • Ο Γραμματέας της ΝΔ, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα του ότι δημιουργούν συνθήκες ανοχής στην τρομοκρατία και συνδέουν τους δράστες με το όνομα ΕΛΑΣ.
  • Ο Κυρανάκης υπενθύμισε παλαιότερες ενέργειες και δηλώσεις μελών του ΣΥΡΙΖΑ που, κατά την άποψή του, δείχνουν σχέση ή ανοχή στην τρομοκρατία.
  • Η ΕΛΑΣ απάντησε με ανακοίνωση που κατηγορεί τον Κυρανάκη για διχαστική και εμφυλιοπολεμική ρητορική, καλώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη να απομονώσει τέτοιες απόψεις.
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Ο θάνατος της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη που επήλθε ως άμεση συνέπεια της επίθεσης με γκαζάκια που έγινε σε βάρος της κόρης της, Αφροδίτης Νέστορα, οδηγεί σε μια ραγδαία κλιμάκωση της πολιτικής πόλωσης.

Λίγες μόνο ώρες μετά τη γνωστοποίηση της είδησης ότι τελικά η Βάγια Νέστορα υπέκυψε στα βαριά τραύματά της, σε συνέντευξή του ο Γραμματέας της ΝΔ Κωνσταντίνος Κυρανάκης συνέδεσε ευθέως τους δράστες της δολοφονικής επίθεσης με την ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με το όνομα ΕΛΑΣ.

«Όταν σας είχα πει ότι ο βασικός μας πολιτικός αντίπαλος επέλεξε ένα όνομα του Εμφυλίου, επανασυστήνεται και διχάζει ξανά τους Έλληνες, με κοιτούσατε περίεργα. [...] Το να έρχεται ο Τσίπρας της Αριστεράς και να επανασυστήνεται με ένα εμφυλιοπολεμικό όνομα έχει συνέπειες. Και αυτές είναι οι συνέπειες», είπε χαρακτηριστικά ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Ο Γραμματέας της ΝΔ συνέχισε υπενθυμίζοντας γεγονότα, τα οποία, κατά τη δική του ανάγνωση υποδηλώνουν σχέσεις μεταξύ στελεχών του τότε κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, του ΣΥΡΙΖΑ, με την τρομοκρατία.

Σε αυτά συμπεριέλαβε την κατάργηση των φυλακών τύπου Γ', τις επισκέψεις στελέχους στις φυλακές για να διαπιστώσει τις συνθήκες κράτησης, την υπεράσπιση μελών της 17Ν στο δικαστήριο από μετέπειτα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, την παραίτηση του Γιάννη Πανούση, καθώς και δηλώσεις του Θοδωρή Δρίτσα για τη 17Ν. «Κάθε φορά που ερχόταν ένα μέτρο απέναντι στην τρομοκρατία η αριστερά του κ. Τσίπρα ήταν απέναντι», είπε ο κ. Κυρανάκης.

«Οι πολιτικοί μας αντίπαλοι που μας χαρακτηρίζουν ελαφρά τη καρδία εγκληματική οργάνωση, δημιουργούν συνθήκες ανοχής στην τρομοκρατία, στη βία, στη δολοφονία και αυτή είναι η αλήθεια».

Αναφερόμενος μάλιστα στον Αλέξη Τσίπρα σχολίασε ότι «είχε χρόνο να σκεφτεί: "πώς θα επανασυστηθώ στην ελληνική κοινωνία; Ως κεντρώος; Ως σοσιαλδημοκράτης; Ως πιο ώριμος; Ως άνθρωπος που έχει αλλάξει;" Όχι! Ήρθε και επανασυστήθηκε και είπε "εγώ είμαι η ΕΛΑΣ των αγώνων της Αριστεράς. Του Λαϊκού Στρατού, του Εμφυλίου". Λέω ότι οι πολιτικές του, οι ψήφοι του, τα νομοσχέδιά του, διαχρονικά έχουν δείξει ανοχή στην τρομοκρατία».

«Την πολιτική ένταση την πυροδοτεί αυτός που διχάζει τον ελληνικό λαό με ένα όνομα του Εμφυλίου. Την πυροδοτεί αυτός που επαναφέρει τις ιδέες της Αριστεράς που για πέντε χρόνια που κυβέρνησε ευνόησαν τρομοκράτες και αποφυλάκισαν εγκληματίες και ήταν απέναντι σε κάθε απόπειρα αυστηροποίησης του ΠΚ».

«Δε θα ξεχάσουμε τι έκανε η Αριστερά του Τσίπρα», κατέληξε ο Γραμματέας της ΝΔ.

ΕΛΑΣ: Στον κατήφορο της αθλιότητας δε θα ακολουθήσουμε

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, αμέσως μετά τις δηλώσεις του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, η ΕΛΑΣ εξέδωσε μια λιτή ανακοίνωση με την οποία εγκαλεί τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την ανοχή σε απόψεις όπως αυτές που εξέφρασε ο Γραμματέας της ΝΔ.

«Την ώρα που σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος της χώρας καταδικάζει την τρομοκρατία και υπερασπίζεται τη δημοκρατία, ο γραμματέας της ΝΔ επιλέγει το διχασμό και την εμφυλιοπολεμική ρητορική. Στον κατήφορο της αθλιότητας δε θα ακολουθήσουμε. Αν αυτή είναι η επιλογή του κου Μητσοτάκη θα τον αφήσουμε μόνο του», αναφέρει η ανακοίνωση.

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