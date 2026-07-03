Τσίπρας στο Politico: Όχι σε λευκή επιταγή στις ΗΠΑ - Η ΕΕ να δώσει έμφαση σε κοινωνικές δαπάνες

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για την εξωτερική, αλλά και οικονομική της πολιτική ασκεί ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στο Politico.



O πρώην πρωθυπουργός, υποστηρίζει ανοιχτά ότι η Ελλάδα θα πρέπει να πάψει να δίνει «λευκή επιταγή» στις Ηνωμένες Πολιτείες, ασκώντας ειδικότερα έντονη κριτική και στο πολιτικό ρεύμα του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ τονίζει ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις πρέπει να βασίζονται στην αρχή του αμοιβαίου οφέλους και κατηγορεί την κυβέρνηση ότι έχει παραχωρήσει στις ΗΠΑ πρόσβαση αόριστης διάρκειας σε στρατιωτικές βάσεις χωρίς επαρκή ανταλλάγματα. Ως παράδειγμα διαφορετικής στάσης αναφέρει την Ισπανία και τον πρωθυπουργό της, Πέδρο Σάντσεθ τον οποίο αντιπαραβάλλει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.



Παρουσιάζοντας την πολιτική του ατζέντα ενόψει των επόμενων εκλογών, ο κ. Τσίπρας δηλώνει ότι, εφόσον αναλάβει τη διακυβέρνηση, θα δώσει έμφαση στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη μεγαλύτερη χρηματοδότηση της πολιτικής συνοχής και στη φορολόγηση των πολυεθνικών και των εκπομπών άνθρακα. Παράλληλα, τάσσεται υπέρ της αύξησης των αμυντικών δαπανών, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές δεν θα περιορίσουν τις κοινωνικές δαπάνες. «Αν αυξάνονται μόνο οι αμυντικές δαπάνες και όχι αυτές για την κοινωνική συνοχή σε λίγα χρόνια η ΕΕ θα έχει καλύτερη άμυνα αλλά ακροδεξιές κυβερνήσεις», είπε χαρακτηριστικά.



Ο πρώην πρωθυπουργός υποστηρίζει επίσης ότι η κυβέρνηση διατηρεί το προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις κυρίως λόγω του κατακερματισμού της αντιπολίτευσης, γεγονός που, όπως αναφέρει, οδήγησε στη δημιουργία του νέου πολιτικού του κόμματος, της ΕΛ.Α.Σ. Εκτιμά μάλιστα ότι η δυσαρέσκεια των πολιτών απέναντι στη διαφθορά και το αυξημένο κόστος ζωής μπορεί να οδηγήσει σε πολιτική αλλαγή, την οποία, όπως είπε, επιζητεί το 70% των πολιτών.



Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στη διαφθορά, την οποία χαρακτηρίζει «αόρατο φόρο», υποστηρίζοντας ότι οι απώλειες από απευθείας αναθέσεις και την κακή διαχείριση δημόσιων και ευρωπαϊκών πόρων στερούν χρήματα από την υγεία, την παιδεία και άλλες κοινωνικές υπηρεσίες. Σχολιάζει μάλιστα ότι «αν είμαι πρωθυπουργός κατά την ελληνική προεδρία θα δώσω έμφαση στην ανάγκη αύξησης των δαπανών για την κοινωνική συνοχή από τη φορολόγηση μεγάλων πολυεθνικών και εκπομπών άνθρακα».



Τέλος, αναφέρεται στην περίοδο της διακυβέρνησής του, υποστηρίζοντας ότι η δημόσια συζήτηση επικεντρώνεται μόνο στους πρώτους μήνες του 2015, ενώ παραβλέπει, όπως λέει, ότι η κυβέρνησή του οδήγησε τη χώρα στην ολοκλήρωση των μνημονίων, στη σταθεροποίηση της οικονομίας και στην επιστροφή σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης.