Παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ο Γιώργος Καραμέρος

Ο Γιώργος Καραμέρος παραιτήθηκε από τη βουλευτική του έδρα και κάθε κομματική θέση στον ΣΥΡΙΖΑ

Παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ο Γιώργος Καραμέρος
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Θα συνεχίσει την πολιτική του δράση ως ενεργός πολίτης και στηρίζει ευρύτερη προοδευτική συνεργασία που περιλαμβάνει σοσιαλδημοκρατία, Αριστερά και πολιτική οικολογία.
  • Η παραίτησή του έγινε σε συνεννόηση με τους συνεργάτες του στην Ανατολική Αττική και την οικογένειά του.
  • Δηλώνει σεβασμό στον θεσμό του Κοινοβουλίου και θα επιστρέψει την έδρα του στο κόμμα, θεωρώντας την πολιτική εξουσία ως ευθύνη και παρακαταθήκη.
  • Την έδρα του αναμένεται να αναλάβει ο πρώτος επιλαχών Χρήστος Σπίρτζης.
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Την αποχώρησή του από τη θέση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και από κάθε κομματική θέση, γνωστοποίησε ο Γιώργος Καραμέρος με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως ανέφερε, έχει ήδη ενημερώσει σχετικά τον πρόεδρο του κόμματος, Σωκράτη Φάμελλο, επισημαίνοντας ότι σκοπεύει να συνεχίσει την πολιτική του παρουσία «από τη σκοπιά του ενεργού πολίτη», υπογραμμίζοντας πως θα στηρίξει μια ευρύτερη προοδευτική συνεργασία που περιλαμβάνει τη σοσιαλδημοκρατία, την Αριστερά και την πολιτική οικολογία.

Παράλληλα, τόνισε ότι η απόφασή του είναι σε πλήρη συνεννόηση με τους ανθρώπους της Ανατολικής Αττικής με τους οποίους συνεργάζεται, αλλά και με την οικογένειά του.

Αναφερόμενος στις πολιτικές εξελίξεις, έκανε ειδική μνεία στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, την οποία θεωρεί –όπως σημειώνει– ότι δημιουργεί προοπτική για τη χώρα, εκφράζοντας τη συνέχιση της στήριξής του προς αυτή την κατεύθυνση.

Ο κ. Καραμέρος υπογράμμισε επίσης ότι σέβεται τον θεσμό του Κοινοβουλίου και ανακοίνωσε πως θα επιστρέψει την έδρα του, θεωρώντας ότι η πολιτική εξουσία δεν αποτελεί προσωπική ιδιοκτησία αλλά ευθύνη και παρακαταθήκη.

Σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, την έδρα αναμένεται να καταλάβει ο πρώτος επιλαχών, Χρήστος Σπίρτζης.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Γιώργου Καραμέρου:

Ενημέρωσα πριν λίγο τον Προεδρο Σωκράτη Φάμελλο για την απόφασή μου να παραιτηθώ από την κοινοβουλευτική έδρα της Ανατολικής Αττικής και από κάθε κομματική ιδιότητα.
Προερχόμενος από την τοπική αυτοδιοίκηση και την Πολιτική Οικολογία, συνεργάστηκα, εντάχθηκα και εκλέχθηκα νέος βουλευτής το 2023. Βρέθηκα απρόσμενα στην πρώτη γραμμή, σταθερός, παρά τα όσα έχουν συμβεί.
Σε αυτή την πρώτη γραμμή θα παραμείνω και στο εξής αλλά ως ενεργός πολίτης, απλός «στρατιώτης» στην αναγκαία νικηφόρα προοδευτική συμπαράταξη της σοσιαλδημοκρατίας, της αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας που με αφορά ως έκφραση και εκπροσώπηση.
Η απόφαση μου ελήφθη σε απόλυτη ευθυγράμμιση με τους ανθρώπους που συμπορεύομαι στην Ανατολική Αττική και την οικογένειά μου. Είναι το μόνο προνόμιο που απολαμβάνω, η στήριξή τους. Αυτό κρατώ και δεν παίρνω τίποτα άλλο μαζί μου.
Στον αξιακό κώδικά μου, ο λόγος δεν νοείται χωρίς το έργο που τον επιβεβαιώνει. Η συνέπεια, η αξιοπιστία και η αξιοπρέπεια είναι αδιαπραγμάτευτες αρχές. Από την αρχή υποστήριξα πως η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και στη συνέχεια η συγκρότηση της ΕΛ.Α.Σ δημιουργούν προοπτική για την Ελλάδα. Αυτή η στήριξη παραμένει και μάλιστα ενισχυμένη ως πολιτική εκτίμηση Ό,τι είπα λοιπόν, το κάνω. Σέβομαι το κοινοβούλιο και τη λειτουργία του. Είναι η καρδιά του δημοκρατικού μας πολιτεύματος.
Απαιτείται για την Ελληνική Δημοκρατία όχι μόνο πολιτική αλλαγή αλλά και αλλαγή της πολιτικής, και επιλέγω ως ελάχιστο υπόδειγμα την επιστροφή της έδρας στο κόμμα καθώς η όποια εξουσία, δεν είναι ιδιοκτησία αλλά παρακαταθήκη. Δεν εγκαταλείπω. Θα συνεχίσω να μάχομαι για αυτήν την παρακαταθήκη με σεβασμό προς όλους. Νέους αλλά και έμπειρους συναγωνιστές.
Στο τέλος της εβδομάδας που ξεκινά θα ενημερώσω και επίσημα τον Πρόεδρο της Βουλής για την απόφασή μου αφού πρώτα διευθετήσω κάποια αναγκαία διαδικαστικά ζητήματα με τους συνεργάτες μου.
Ευχαριστώ θερμά τους χιλιάδες συμπολίτες μου, που με εμπιστεύτηκαν. Με αυτούς κωπηλατούμε διαρκώς στην ίδια κατεύθυνση και θα συνεχίσω να τους ακούω και να αλληλοϋποστηριζόμαστε.
Γνωρίζουν μία προς μία, ένας προς ένας, πως δεν αφήνουμε ούτε μιά γωνιά του τόπου μας χωρίς μάχη, μικρή ή μεγαλύτερη. Για την κλιματική κρίση και το περιβάλλον, το κόστος ζωής, την υγεία, την παιδεία, τον πολιτισμό, τις υποδομές και τις μεταφορές.
Δηλώνω παρών, με πράξεις και από την αρχή.

Με τιμή
Δημοσιογράφος
Γιώργος Καραμέρος

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