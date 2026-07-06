Εβδομάδα «εξωστρέφειας» για ΕΛΑΣ και Τσίπρα

Την περίοδο των τελευταίων «γκαζιών» πριν την καλοκαιρινή ανάπαυλα του Αυγούστου διανύουν τα κόμματα

Αντώνης Ρηγόπουλος

Εβδομάδα «εξωστρέφειας» για ΕΛΑΣ και Τσίπρα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Τα κόμματα προετοιμάζουν έντονη εξωστρέφεια πριν την καλοκαιρινή ανάπαυλα του Αυγούστου, με στόχο την αύξηση της επιρροής τους στην περιφέρεια.
  • Η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα ξεκινά μια εβδομάδα με ιδιαίτερα έντονη δραστηριότητα, συνδυάζοντας προεκλογικές ενέργειες και αντίβαρο στην αρνητική δημοσιότητα λόγω των εξελίξεων στον ΣΥΡΙΖΑ.
  • Τη Δευτέρα η ΕΛΑΣ θα παρουσιάσει συνέντευξη Τύπου για την επταετία Μητσοτάκη, με κεντρικό θέμα τα «ψέματα, τις χαμένες ευκαιρίες και τη διαφθορά» της διακυβέρνησης Μητσοτάκη.
  • Την Πέμπτη θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση «Τώρα Μιλάμε» στο Περιστέρι με τη συμμετοχή του Αλέξη Τσίπρα, εστιάζοντας σε διάλογο με πολίτες κυρίως από τον κόσμο της εργασίας.
  • Την Παρασκευή ο Αλέξης Τσίπρας θα μιλήσει στο συνέδριο του Economist στο Λαγονήσι, ανάμεσα σε σημαντικούς πολιτικούς και διεθνείς ομιλητές.
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Μπαίνοντας στη δεύτερη εβδομάδα του Ιουλίου τα κόμματα ετοιμάζουν την τελευταία ώθηση εξωστρέφειας πριν την καλοκαιρινή ανάπαυλα του Αυγούστου. Μια ανάπαυλα που φέτος θα ήθελαν όλοι να αποφύγουν και να διατηρήσουν τις μηχανές σε πλήρη λειτουργία ώστε να μη χαθεί πολύτιμος χρόνος, για την περίπτωση που οι εκλογές γίνουν τελικά τον Σεπτέμβριο, ωστόσο, τα δεδομένα της χώρας επιβάλλουν την ανάπαυλα, την οποία όλοι θα επιχειρήσουν να χρησιμοποιήσουν για να αυξήσουν την επιρροή τους στην περιφέρεια όπου θα βρεθούν τα κεντρικά στελέχη.

Όσα ισχύουν για τα περισσότερα κόμματα, ισχύουν προφανώς και για την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, για την οποία ξεκινά μια εβδομάδα με ιδιαίτερα έντονη δραστηριότητα. Η επιλογή αυτή γίνεται σε μια σημαντική πολιτικά στιγμή, καθώς ταυτόχρονα, λόγω της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ που συνεδριάζει σε πολύ βαρύ κλίμα το ερχόμενο Σάββατο, τα βλέμματα θα είναι στραμμένα εκεί και οι συζητήσεις θα κινούνται αναπόφευκτα και πάλι γύρω από τον Αλέξη Τσίπρα και την ΕΛΑΣ.

Έτσι, η προσπάθεια εξωστρέφειας που ετοιμάζει η ΕΛΑΣ δεν έχει χαρακτήρα μόνο προεκλογικό, αλλά θα λειτουργήσει και ως ένα αντίβαρο στην αρνητική δημοσιότητα που δημιουργούν εκ των πραγμάτων οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ.

Πιο συγκεκριμένα, σήμερα Δευτέρα η ΕΛΑΣ θα πραγματοποιήσει συνέντευξη Τύπου με θέμα «Η επταετία Μητσοτάκη - Εφτά χρόνια ψέματα, χαμένες ευκαιρίες, διαφθορά», όπου όπως αναφέρει το κόμμα, θα παρουσιαστεί «η αλήθεια για τη διακυβέρνηση Μητσοτάκη».

Η συνέντευξη Τύπου θα γίνει στις 12:30 το μεσημέρι στην ΕΣΗΕΑ και την παρουσίαση θα πραγματοποιήσουν ο Τομεάρχης Οικονομικών Φραγκίσκος Κουτεντάκης, ο Τομεάρχης Εργασίας Διονύσης Τεμπονέρας και η Εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Θεώνη Κουφονικολάκου.

Την Πέμπτη, στο Περιστέρι θα πραγματοποιηθεί το δεύτερο «Τώρα Μιλάμε» με τη συμμετοχή του Αλέξη Τσίπρα, μια σειρά εκδηλώσεων στις οποίες ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ έρχεται σε διάλογο με πολίτες από διάφορες επαγγελματικές και κοινωνικές κατηγορίες, δίνοντας το στίγμα της συμμετοχής. Η προηγούμενη τέτοια εκδήλωση με τη συμμετοχή του πρώην πρωθυπουργού είχε γίνει στη Νίκαια στις 15 Ιουνίου, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί κι άλλες στην περιφέρεια με τη συμμετοχή στελεχών του κόμματος. Η επιλογή των «λαϊκών γειτονιών» πάντως για τη διεξαγωγή αυτής της σειράς εκδηλώσεων περικλείει και τα δικά της πολιτικά συμπεράσματα, καθώς η ΕΛΑΣ επιθυμεί να στραφεί και να απευθυνθεί πρωτίστως στον κόσμο της εργασίας.

Μία ημέρα μετά, την Παρασκευή, ο Αλέξης Τσίπρας θα βρεθεί σε τελείως αντίστροφο περιβάλλον και ακροατήριο, αφού θα εκφωνήσει ομιλία στο συνέδριο του Economist που λαμβάνει χώρα στο Λαγονήσι από τις 8 έως τις 10 Ιουλίου. Ανάμεσα στους ομιλητές, εκτός από τον πρόεδρο της ΕΛΑΣ, συμπεριλαμβάνονται ο ΠτΔ Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα, ο τέως πρόεδρος της Τουρκίας Αμπντουλάχ Γκιουλ, και ο πρώην πρωθυπουργός της Τουρκίας, Αχμέτ Νταβούτογλου.

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