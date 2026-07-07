Το Μαξίμου επαναφέρει Τσίπρα, υποβαθμίζει Σαμαρά και επιχειρεί να κλείσει το μέτωπο Ντόκου

Snapshot Η κυβέρνηση επαναφέρει τον Αλέξη Τσίπρα στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης, υπενθυμίζοντας τα πεπραγμένα της διακυβέρνησής του 2015 με 2019.

Οι παρεμβάσεις του Αντώνη Σαμαρά υποβαθμίζονται ως προσωπική ατζέντα που δεν εκφράζει τη Νέα Δημοκρατία.

Η υπόθεση της τηλεφωνικής συνομιλίας του Θάνου Ντόκου χαρακτηρίζεται από το Μαξίμου ως μη ζήτημα εθνικής ασφάλειας χωρίς διαρροή ευαίσθητων πληροφοριών.

Η κυβέρνηση επιδιώκει να εστιάσει την πολιτική ατζέντα στα θέματα της οικονομίας, της ανάπτυξης και της καθημερινότητας έως τις εκλογές του 2027.

Προβάλλονται μεγάλα έργα υποδομής και μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας ως βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης. Snapshot powered by AI

Το Μέγαρο Μαξίμου δείχνει να διαμορφώνει μια νέα επικοινωνιακή στρατηγική, επιδιώκοντας να αλλάξει την πολιτική ατζέντα και να μεταφέρει το κέντρο της αντιπαράθεσης από τις εσωτερικές αναταράξεις της Νέας Δημοκρατίας στις διαχρονικές συγκρούσεις με την αντιπολίτευση. Μετά την προσπάθεια του Αντώνη Σαμαρά να φέρει τη μπάλα στην δική του περιοχή, στην κυβέρνηση επιλέγουν να βάλουν ξανά στο κάδρο το δίπολο Μητσοτάκης – Τσίπρας.

Η κυβερνητική γραμμή, όπως αποτυπώθηκε στις τελευταίες δημόσιες παρεμβάσεις, έχει τρεις σαφείς άξονες: επαναφορά του Αλέξη Τσίπρα στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης, υποβάθμιση των παρεμβάσεων του Αντώνη Σαμαρά και οριστικό κλείσιμο της υπόθεσης της τηλεφωνικής συνομιλίας του Θάνου Ντόκου.

Το μήνυμα είναι σαφές: η κυβέρνηση δεν επιθυμεί να εγκλωβιστεί σε εσωκομματικές συζητήσεις, αλλά να επαναφέρει τη σύγκριση με την περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και να αναδείξει ως βασικό διακύβευμα τη σταθερότητα μέχρι τις εκλογές του 2027.

Ο Τσίπρας επιστρέφει στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η επιλογή του Μεγάρου Μαξίμου να αφιερώσει μεγάλο μέρος της επιχειρηματολογίας του στον Αλέξη Τσίπρα, παρά το γεγονός ότι δεν είναι σήμερα αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Η κυβέρνηση επαναφέρει στο δημόσιο διάλογο το δημοψήφισμα του 2015, το ενδεχόμενο Grexit, τις ουρές στα ΑΤΜ, το κόστος εκείνης της περιόδου για την οικονομία, αλλά και την τραγωδία στο Μάτι, επιχειρώντας να υπενθυμίσει στους πολίτες τα πεπραγμένα της προηγούμενης διακυβέρνησης.

Παράλληλα, αποδομεί τη δημόσια επανεμφάνιση του πρώην πρωθυπουργού και των στελεχών του, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει προηγηθεί ούτε αυτοκριτική ούτε συγγνώμη για τις επιλογές της περιόδου 2015-2019.

Με αυτόν τον τρόπο το Μαξίμου επιχειρεί να μετατρέψει ξανά τον Αλέξη Τσίπρα στον βασικό πολιτικό αντίπαλο, θεωρώντας ότι η σύγκριση των δύο κυβερνητικών περιόδων λειτουργεί ευνοϊκά για τη Νέα Δημοκρατία.

Η στρατηγική απαξίωσης απέναντι στον Σαμαρά

Αντίθετα, εντελώς διαφορετική είναι η αντιμετώπιση του Αντώνη Σαμαρά.

Παρά τις συνεχείς δημόσιες παρεμβάσεις του πρώην πρωθυπουργού, το κυβερνητικό επιτελείο επιλέγει να μη σηκώσει τους τόνους, παρουσιάζοντας τις κινήσεις του ως προσωπικές πρωτοβουλίες που δεν εκφράζουν την παράταξη.

Η κυβέρνηση υπενθυμίζει ότι η Νέα Δημοκρατία υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη πέτυχε δύο διαδοχικές εκλογικές νίκες με ιστορικά υψηλά ποσοστά, σημειώνοντας ότι η προσωπική ατζέντα οποιουδήποτε δεν αποτελεί θέμα που απασχολεί την κοινωνία.

Ακόμη και για το αίτημα του Αντώνη Σαμαρά προς τον Άρειο Πάγο σχετικά με την υπόθεση των παρακολουθήσεων, η απάντηση είναι πως για την ουσία της υπόθεσης έχει ήδη αποφανθεί η Δικαιοσύνη και ότι δεν υπάρχει κάτι νέο που να αλλάζει τα δεδομένα.

Με αυτόν τον τρόπο το Μαξίμου επιδιώκει να στερήσει πολιτικό οξυγόνο από τον πρώην πρωθυπουργό, αποφεύγοντας μια σύγκρουση που θα μπορούσε να ενισχύσει τη δημόσια προβολή του.

Η υπόθεση Ντόκου: «Δεν υπήρξε διαρροή ευαίσθητων πληροφοριών»

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει επίσης η κυβέρνηση στην υπόθεση της τηλεφωνικής συνομιλίας του συμβούλου εθνικής ασφάλειας Θάνου Ντόκου.

Το κυβερνητικό αφήγημα είναι ότι κανένα ευαίσθητο στοιχείο δεν διέρρευσε, ενώ παράλληλα καταγγέλλεται ότι η αντιπολίτευση και μέρος των μέσων ενημέρωσης υιοθέτησαν άκριτα τους ισχυρισμούς ανθρώπων που παρουσιάζονται ως Ρώσοι «φαρσέρ».

Το Μέγαρο Μαξίμου αναγνωρίζει ότι τα πρωτόκολλα ασφαλείας μπορούν να γίνουν ακόμη αυστηρότερα, ωστόσο επιμένει πως δεν προκύπτει θέμα εθνικής ασφάλειας ούτε λόγος πολιτικών ευθυνών.

Στόχος είναι να θεωρηθεί η συγκεκριμένη υπόθεση λήξασα και να μη δημιουργηθεί ένα νέο μέτωπο πολιτικής αντιπαράθεσης.

Επιστροφή στην ατζέντα της καθημερινότητας

Παράλληλα, η κυβέρνηση επιμένει ότι ο πολιτικός της ορίζοντας παραμένουν οι εκλογές της άνοιξης του 2027 και ότι η βασική προτεραιότητα είναι η αντιμετώπιση της ακρίβειας, η ενίσχυση των εισοδημάτων και η ολοκλήρωση μεγάλων έργων υποδομής.

Στο πλαίσιο αυτό προβάλλονται οι νέοι σιδηροδρομικοί συρμοί, η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης, η ολοκλήρωση του Ε65, αλλά και οι παρεμβάσεις για τον έλεγχο της αγοράς και τη συγκράτηση των τιμών.

Η επιλογή του Μεγάρου Μαξίμου δείχνει ότι επιδιώκει να αφήσει πίσω του τα εσωτερικά μέτωπα, να περιορίσει την πολιτική δυναμική των παρεμβάσεων Σαμαρά, να επαναφέρει τη σύγκριση με την περίοδο Τσίπρα και να πείσει ότι η δημόσια συζήτηση πρέπει να επιστρέψει στα ζητήματα της οικονομίας, της ανάπτυξης και της καθημερινότητας των πολιτών.

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