Η Κατερίνα Νοτοπούλου παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ

Με επιστολή της στον ΠτΒ Νικήτα Κακλαμάνη, η Κατερίνα Νοτοπούλου υπέβαλε την παραίτησή της από τη βουλευτική της έδρα στην Α΄Θεσσαλονίκης, ως αποτέλεσμα των διεργασιών που γίνονται στον χώρο της Κεντροαριστεράς.



Νωρίτερα είχε ενημερώσει τηλεφωνικά για τη συγκεκριμένη απόφασή της και τον πρόεδρο του κόμματος Σωκράτη Φάμελλο.



Στην επιστολή που έστειλε στον κ. Κακλαμάνη αναφέρεται λακωνικά ότι τον ευχαριστεί για τη συνεργασία, ωστόσο οι πολιτικοί λόγοι της παραίτησης αναμένεται να εκφραστούν στην επιστολή παραίτησης προς τον ΣΥΡΙΖΑ εφόσον αυτή γίνει πριν την κρίσιμη συνεδρίαση της ΚΕ του Σαββάτου.



Σε κάθε περίπτωση, αξίζει να σημειωθεί ότι πρώτος επιλαχών για την έδρα είναι ο Γιάννης Αμανατίδης, ο οποίος σύμφωνα με τις πρώτες ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες θα αποδεχτεί την έδρα.

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