Παπασταύρου: «Η ασφαλής πρόσβαση κάθε Έλληνα πολίτη στο νερό είναι εθνική προτεραιότητα»

Έξι έργα παροχής πόσιμου νερού και διαχείρισης υδάτων σε πέντε Δήμους και Δημόσιες Επιχειρήσεις της Πελοποννήσου, υπέγραψε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Παναγιώτης Βελισσάρης

Παπασταύρου: «Η ασφαλής πρόσβαση κάθε Έλληνα πολίτη στο νερό είναι εθνική προτεραιότητα»

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου / Πηγή: ΥΠΕΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, υπέγραψε σήμερα Απόφαση υπαγωγής δήμων και ΔΕΥΑ της Πελοποννήσου στο πρόγραμμα
«Παρεμβάσεις παροχής πόσιμου νερού και διαχείρισης υδάτων» του άξονα
«Παροχή πόσιμου νερού και διαχείριση υδάτων» του Τομεακού Προγράμματος
Ανάπτυξης του ΥΠΕΝ.

Η Απόφαση αφορά έξι έργα σε πέντε Δήμους και Δημόσιες Επιχειρήσεις Ύδρευσης-Αποχέτευσης, προϋπολογισμού 13.797.408 ευρώ, ανεβάζοντας τον προϋπολογισμό των παρεμβάσεων που ανακοίνωσε το ΥΠΕΝ τις τελευταίες εβδομάδες σε πάνω από 66 εκατομμύρια ευρώ, για 61 έργα σε 31 Δήμους.

Στην εκδήλωση σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Τρίπολη, συμμετείχαν ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη και βουλευτής Μεσσηνίας, κ. Ιωάννης Λαμπρόπουλος, οι βουλευτές Μεσσηνίας, κ. Μίλτος Χρυσομάλλης κ. Περικλής Μαντάς, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, κ. Δημήτριος Πτωχός, ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης, κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος, ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λακωνίας, κ. Θεόδωρος Βερούτης, ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Μεσσηνίας, κ. Αναστάσιος Αδαμόπουλος, ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Αργολίδος, κ. Βασίλειος Σιδέρης, και ο Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κυκλικής Οικονομίας, κ. Ευστάθιος Αναστόπουλος.

Επίσης, συμμετείχαν οι Δήμαρχοι Άργους-Μυκηνών, κ. Ιωάννης Μαλτέζος, Ερμιονίδας, κ. Ιωάννης Γεωργόπουλος, Μονεμβασιάς, κ. Ηρακλής Τριχείλης, Μεσσήνης, κ. Γεώργιος Αθανασόπουλος και Καλαμάτας, κ. Αθανάσιος Βασιλόπουλος.

f3ad1ec3-3c43-461f-be44-c2e9be2447ac.jpg

Πηγή: Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Τα έργα περιλαμβάνουν υδροδότηση δημοτικών ενοτήτων, εκσυγχρονισμό συστημάτων ύδρευσης, αντικατάσταση πεπαλαιωμένων τμημάτων δικτύων, και συμπληρωματικά έργα για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας. Πρόκειται για παρεμβάσεις που θα λύσουν χρονίζοντα προβλήματα σε υδροδότηση, δημόσια υγεία, λειψυδρία.

f035338c-9675-4ece-8c5a-611f70e35825.jpg

Πηγή: Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου δήλωσε: «Για εμάς η απρόσκοπτη, προσιτή, ασφαλής πρόσβαση κάθε Έλληνα πολίτη στο νερό δεν είναι μόνο μια υποχρέωση της Πολιτείας, είναι μια αδιαπραγμάτευτη εθνική προτεραιότητα. Γιατί το νερό, το πολυτιμότερο δημόσιο αγαθό, είναι στην πραγματικότητα θεμέλιο της ζωής και της κοινωνικής συνοχής. Οφείλουμε λοιπόν να το προστατεύσουμε, να μην το σπαταλάμε, να το διαχειριστούμε με ευθύνη και ουσιαστικά να το διασφαλίσουμε για τις επόμενες γενιές. Χαίρομαι λοιπόν ιδιαίτερα
που σήμερα ολοκληρώνεται ο δεύτερος κύκλος χρηματοδοτήσεων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με έξι έργα προϋπολογισμού περίπου 14 εκατ. ευρώ σε πέντε δήμους της Πελοποννήσου. Αυτή τη στιγμή είναι σε δημόσια διαβούλευση η Εθνική Στρατηγική για το νερό, και τις επόμενες ημέρες βγαίνει σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο, το οποίο θα προσπαθήσει για πρώτη φορά να αντιμετωπίσει τον κατακερματισμό που έχουμε στη χώρα μας. Όπως γνωρίζετε, έχουμε 735 διαφορετικούς οργανισμούς διαχείρισης του νερού. Αυτό οδηγεί σε μεγάλη αναποτελεσματικότητα. Ειδικά σε περιοχές όπου το νερό έχει σημασία όχι μόνο την ύδρευση, όμως και την άρδευση.

22fa3130-39bc-4ee8-8084-0e9d782d3564-1.jpg

Πηγή: Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Όταν λέω ολιστική διαχείριση του νερού, εννοώ μια διαχείριση η οποία αντιμετωπίζει και το θέμα της αποχέτευσης και της διαχείρισης των λημμάτων. Αυτός ήταν ο δεύτερος κύκλος χρηματοδοτήσεων και αυτό που μπορώ να πω είναι ότι πολύ σύντομα θα υπάρξει ένας τρίτος κύκλος χρηματοδότησης».

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, κ. Δημήτριος Πτωχός ανέφερε: «Η ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής μας και απαιτεί σχέδιο, συνεργασία και άμεσες παρεμβάσεις. Οι
χρηματοδοτήσεις που ανακοινώθηκαν σήμερα για τους Δήμους Καλαμάτας, Μεσσήνης, Άργους – Μυκηνών, Ερμιονίδας και Μονεμβασίας δίνουν ουσιαστικές λύσεις σε τοπικές κοινωνίες που έχουν πραγματική ανάγκη και ενισχύουν την προσπάθεια να διασφαλίσουμε επάρκεια νερού για τους πολίτες, τον πρωτογενή τομέα και την τοπική οικονομία. Θέλω να ευχαριστήσω τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου για την άριστη συνεργασία και την έμπρακτη στήριξη προς την Πελοπόννησο. Ως Περιφέρεια θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με την Πολιτεία και τους Δήμους, ώστε κάθε διαθέσιμος πόρος να μετατρέπεται σε έργα με πραγματικό αποτύπωμα για τους πολίτες».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:07ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Το σπίτι του πρώην προέδρου Μπολσονάρου ερευνήθηκε για κρυμμένα όπλα

23:06ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Αναφορές για εκρήξεις σε ιρανικές πόλεις

23:06ΚΟΣΜΟΣ

Αποζημίωση ύψους 5,8 εκατ. δολαρίων καλείται να πληρώσει ο Τραμπ στην Τζιν Κάρολ μετά από απόφαση Δικαστηρίου

22:56ΚΟΣΜΟΣ

ΝΑΤΟ: «Καμία αυτοεκτίμηση;» -Δημοσιογράφος από τη Δανία εξευτελίζει τον Ρούτε για τον «μπαμπά» Τραμπ

22:52ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Χειροβομβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκε σε ποτάμι στην Αμφίκλεια

22:43LIFESTYLE

Σάλος για τη συναυλία των 4 εκατ. ευρώ του Κάνιε Γουέστ στα Τίρανα – Τι απαντά ο Έντι Ράμα

22:32ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Διασωληνωμένος νεαρός που βούτηξε από τη Σκάλα Περαίας

22:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσιόδρας για αντιμετώπιση πυρκαγιών: «Έμφαση στην πρόληψη με δραστική αύξηση των ευρωπαϊκών μέσων»

22:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή φόρου 2026: Πότε καταβάλλεται - Τι ισχύει με τους συμψηφισμούς και τις οφειλές

22:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου: «Η ασφαλής πρόσβαση κάθε Έλληνα πολίτη στο νερό είναι αδιαπραγμάτευτη εθνική προτεραιότητα»

22:05ΕΛΛΑΔΑ

Σαμοθράκη: 24 μετανάστες εντοπίστηκαν κοντά στην παραλία Λαγκαδιώτη - Μεταξύ αυτών 11 παιδιά

21:56ΚΟΣΜΟΣ

Ερντογάν για F-35: «Ρωτήσαμε ποτέ τον Μητσοτάκη "γιατί τα αγοράσατε αυτά;"» -Τι είπε για casus belli

21:56ΕΛΛΑΔΑ

Το θερινό πρόγραμμα των μέσων μεταφοράς - Αλλαγές σε Μετρό, ΗΣΑΠ, λεωφορεία και Τραμ

21:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Βροχές και καταιγίδες την Πέμπτη – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

21:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Νοτοπούλου παραδίδει τη βουλευτική της έδρα και στηρίζει Τσίπρα

21:33ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Οι Έλληνες πυροσβέστες στην πρώτη γραμμή της μάχης με τις φονικές πυρκαγιές

21:26ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα - Έλληνας πρέσβης στο Newsbomb: «Δεν υπάρχει αγνοούμενος ομογενής»

21:13ΕΛΛΑΔΑ

Πυροσβεστική: 27 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο

21:05ΚΟΣΜΟΣ

Πακιστάν: Εντοπίστηκαν τα συντρίμμια του Boeing 737 που χάθηκε από τα ραντάρ

20:59LIFESTYLE

Κωνσταντίνος Αργυρός και Αλεξάνδρα Νίκα γιόρτασαν τον 1 μήνα από την γέννηση της κόρης τους, Μιράντας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρό μέτωπο... εξπρές φέρνει βροχές και καταιγίδες - Πότε πέφτει η θερμοκρασία

20:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Ολική μεταβολή το επόμενο 24ωρο - Πού αναμένονται βροχές και καταιγίδες

21:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Βροχές και καταιγίδες την Πέμπτη – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

17:50ΚΟΣΜΟΣ

Είναι ζάπλουτος, ξόδεψε εκατομμύρια για να φτιάξει σώμα εφήβου και να επιβραδύνει τη γήρανση αλλά διαγνώστηκε με αυτοάνοσο νόσημα

11:58ΚΟΣΜΟΣ

Σκανδαλώδης σχέση: O γαμπρός παντρεύτηκε την πεθερά του - «Έριξε» το διαδίκτυο το βίντεο της τελετής

21:56ΚΟΣΜΟΣ

Ερντογάν για F-35: «Ρωτήσαμε ποτέ τον Μητσοτάκη "γιατί τα αγοράσατε αυτά;"» -Τι είπε για casus belli

20:02ΕΛΛΑΔΑ

Άργος: Για ανθρωποκτονία διώκονται οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν 20χρονο - Νοσηλεύεται στο ΚΑΤ

15:44ΕΘΝΙΚΑ

«Ήταν μια παράνομη εισβολή, δεχτείτε το»: «Θερμό» επεισόδιο Νταβούτογλου - Χατζηβασιλείου για την Κύπρο

13:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θριάσιο: 50 Ρομά επιχείρησαν να... σπάσουν το νοσοκομείο - Αιτία η σειρά προτεραιότητας στον αξονικό τομογράφο

22:32ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Διασωληνωμένος νεαρός που βούτηξε από τη Σκάλα Περαίας

19:47ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Γέφυρα ζωής για εγκυμονούσα σε πρόωρο τοκετό - Από τα ΚΤΕΛ στο Ιπποκράτειο σε 12 λεπτά

16:10WHAT THE FACT

Έβαζε κέρματα σε ένα βάζο για 70 χρόνια: Ο εγγονός του το άνοιξε και έμεινε άφωνος με το ποσό

02:46ΕΛΛΑΔΑ

Παραμένουν χωρίς ρεύμα Αιγάλεω, Χαϊδάρι, Πετρούπολη, Ίλιον – Πότε αναμένεται η αποκατάσταση

09:17LIFESTYLE

Στο «σφυρί» η βίλα του Αλέκου Αλεξανδράκη - Πόσο κοστολογείται το πανέμορφο οίκημα στο Νεράκι

22:43LIFESTYLE

Σάλος για τη συναυλία των 4 εκατ. ευρώ του Κάνιε Γουέστ στα Τίρανα – Τι απαντά ο Έντι Ράμα

20:46ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση Ερντογάν σε Μητσοτάκη για τα F-35: Δεν έπρεπε να κάνει το λάθος του Νετανιάχου

22:56ΚΟΣΜΟΣ

ΝΑΤΟ: «Καμία αυτοεκτίμηση;» -Δημοσιογράφος από τη Δανία εξευτελίζει τον Ρούτε για τον «μπαμπά» Τραμπ

16:44ΕΛΛΑΔΑ

«Έλαμψε με το πνεύμα του»: Θρήνος στο Πανεπιστήμιο Κρήτης για τον θάνατο του 33χρονου Γιάννη Μισιούδη

13:24ΕΛΛΑΔΑ

Άργος: Εγκεφαλικά νεκρός ο 24χρονος που δέχθηκε πυροβολισμό από αστυνομικούς ΟΠΚΕ σε καταδίωξη - Δεν κατάφεραν να του αφαιρέσουν το βλήμα στο Θριάσιο

08:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Εφιαλτική πρόβλεψη ειδικού για το El Nino - «Το φετινό θα μείνει στην Ιστορία»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ