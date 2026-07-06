Παπασταύρου: Χάνουμε έως και το 70% του νερού στα δίκτυα - Από τις 100 σταγόνες, κρατάμε μόνο τις 30

Στην Ελλάδα λειτουργούν 735 διαφορετικοί οργανισμοί για το νερό - Ισραήλ και Σιγκαπούρη κάνουν τις 100 σταγόνες νερού 250 κι εμείς 30, επισήμανε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Χρύσα Γρίβα

Παπασταύρου: Χάνουμε έως και το 70% του νερού στα δίκτυα - Από τις 100 σταγόνες, κρατάμε μόνο τις 30
Unsplash
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Στην Ελλάδα λειτουργούν 735 οργανισμοί διαχείρισης νερού, γεγονός που δυσχεραίνει τον αποτελεσματικό σχεδιασμό και τη συντήρηση των υποδομών.
  • Οι απώλειες νερού στα δίκτυα ύδρευσης φτάνουν έως και το 70% σε περιοχές όπως το Νευροκόπι.
  • Το νέο νομοσχέδιο για τη διαχείριση των υδάτων θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση εντός της εβδομάδας και στόχος είναι να ψηφιστεί μέσα στο καλοκαίρι.
  • Το νέο μοντέλο διαχείρισης θα ξεκινήσει από την Αττική, τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική με κεντρικό ρόλο στην ΕΥΔΑΠ και την ΕΥΑΘ.
  • Ισραήλ και Σιγκαπούρη επαναχρησιμοποιούν το νερό αποτελεσματικά, ενώ στην Ελλάδα οι απώλειες είναι μεγάλες και η χρήση νερού είναι πολύ λιγότερο αποδοτική.
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Την ανάγκη ριζικής αναδιοργάνωσης της διαχείρισης των υδάτινων πόρων ανέδειξε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, περιγράφοντας μια εικόνα μεγάλων απωλειών στα δίκτυα ύδρευσης, κατακερματισμού των φορέων διαχείρισης και παλαιών υποδομών που επιβαρύνουν τη χώρα.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι οι απώλειες νερού στα δίκτυα ύδρευσης είναι ιδιαίτερα υψηλές σε ολόκληρη την Ελλάδα, φέρνοντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα το Νευροκόπι, όπου -όπως ανέφερε- οι απώλειες φτάνουν το 70%.

Ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε στην περίπτωση του δήμου Λαγκαδά, σημειώνοντας ότι περίπου 4.000 πολίτες εξακολουθούν να μην έχουν διασύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης.

Σήμερα λειτουργούν στη χώρα 735 διαφορετικοί οργανισμοί διαχείρισης νερού, γεγονός που, όπως είπε ο υπουργός μιλώντας στο Mega, δυσχεραίνει τον αποτελεσματικό σχεδιασμό και τη συντήρηση των υποδομών.

«Δεν θα γίνει ένας φορέας από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά πρέπει να το νοικοκυρέψουμε και να το οργανώσουμε», ανέφερε, εξηγώντας ότι η μεταρρύθμιση θα ξεκινήσει από την Αττική, τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική. Στόχος είναι να περιοριστεί ο κατακερματισμός και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την αντικατάσταση των παλαιών δικτύων ύδρευσης.

Ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι «το νερό είναι και θα παραμείνει δημόσιο αγαθό» και τόνισε πως η Πολιτεία έχει υποχρέωση να το προστατεύσει για τις επόμενες γενιές.

Ισραήλ και Σιγκαπούρη κάνουν τις 100 σταγόνες νερού 250 κι εμείς 30

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα παραδείγματα του Ισραήλ και της Σιγκαπούρης, όπου, όπως είπε, εφαρμόζονται προηγμένα συστήματα επαναχρησιμοποίησης του νερού.

«Στο Ισραήλ και τη Σιγκαπούρη κάθε σταγόνα νερού χρησιμοποιείται δύο και τρεις φορές. Εμείς από τις 100 σταγόνες χάνουμε τις 70, ενώ εκεί οι 100 γίνονται 250. Σε εμάς οι 100 γίνονται 30. Αυτό δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Παπασταύρου ανακοίνωσε ότι το νέο νομοσχέδιο για τη διαχείριση των υδάτων θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση εντός της εβδομάδας, με στόχο να ψηφιστεί μέσα στο καλοκαίρι. Όπως εξήγησε, σε πρώτη φάση κεντρικό ρόλο στο νέο μοντέλο θα αναλάβουν η ΕΥΔΑΠ και η ΕΥΑΘ, ενώ σε επόμενο στάδιο θα εξεταστεί η επέκταση του νέου πλαισίου και στην υπόλοιπη Ελλάδα.

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