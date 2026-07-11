Άδωνις Γεωργιάδης: Το βίντεο από την Κω και η απάντησή του στους εργαζόμενους νοσοκομείου

Snapshot Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης είχε φραστικό επεισόδιο με εργαζόμενη στο Γενικό Νοσοκομείο Κω κατά την επίσκεψή του.

Η εργαζόμενη εξέφρασε παράπονα χωρίς να τα προσδιορίσει συγκεκριμένα, με τον Υπουργό να ζητά διευκρινίσεις.

Η κυβέρνηση προχωρά στη δημιουργία του «καλύτερου ΕΣΥ όλων των εποχών» και συντονίζει ενέργειες για την επίλυση προβλημάτων του νοσοκομείου σε συνεργασία με τοπικούς φορείς.

Ο Υπουργός παρέλαβε νέο σύγχρονο μηχάνημα υπερήχων, δωρεά από το Τμήμα ΑΧΕΠΑ Κω και τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Κω, με στόχο την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας στο νησί.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν εκπρόσωποι της ηγεσίας του Υπουργείου, τοπικών αρχών, φορέων και η διοίκηση του νοσοκομείου. Snapshot powered by AI

Μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχολίασε ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, το φραστικό επεισόδιο που είχε με εργαζόμενη κατά την επίσκεψή του στο Γενικό Νοσοκομείο Κω. Ο κ. Γεωργιάδης, ο οποίος βρέθηκε στο νησί για την τελετή παράδοσης νέου ιατρικού εξοπλισμού, δημοσίευσε σχετικό βίντεο σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Δείτε στην αρχή του βίντεο πως μία υπάλληλος του νοσοκομείου, καπνίζοντας τσιγάρο αρχίζει την γκρίνια και μετά δεν έχει να πει απολύτως τίποτε συγκεκριμένο».

Στο επίμαχο στιγμιότυπο, η νοσηλεύτρια απευθύνεται στον Υπουργό ρωτώντας τον «Γιατί δεν πας μέσα στις κλινικές, να δεις τους ασθενείς, να σου πουν τα παράπονα τους οι ίδιοι;», με τον κ. Γεωργιάδη να ανταπαντά «Ποια είναι τα παράπονα;» και την ίδια να περιορίζεται στη λέξη «Πολλά».

Στην ίδια ανάρτηση, ο Υπουργός Υγείας διαμήνυσε ότι η κυβέρνηση προχωρά για τη δημιουργία «του καλύτερου ΕΣΥ όλων των εποχών», υπογραμμίζοντας ότι συντονίστηκαν όλες οι επόμενες ενέργειες για την επίλυση των χρόνιων προβλημάτων του νοσηλευτικού ιδρύματος, σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο και την Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση.

Η παρουσία του Υπουργού στο Γενικό Νοσοκομείο Κω πραγματοποιήθηκε με αφορμή την επίσημη παραλαβή ενός σύγχρονου μηχανήματος υπερήχων. Ο εξοπλισμός αποτελεί ευγενική προσφορά και δωρεά του Τμήματος ΑΧΕΠΑ Κω και του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Κω. Στην εκδήλωση, εκτός από την ηγεσία του Υπουργείου, έδωσαν το «παρών» εκπρόσωποι των τοπικών αρχών, φορέων καθώς και η διοίκηση του νοσοκομείου. Η συγκεκριμένη ιδιωτική πρωτοβουλία στοχεύει στην άμεση ενίσχυση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του ιδρύματος, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας τόσο για τους μόνιμους κατοίκους όσο και για τους χιλιάδες επισκέπτες του νησιού.

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