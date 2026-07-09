Τσίπρας για Γεωργιάδη: Θα του στείλω λουλούδια - Το πρόβλημα είναι ο «αδωνισμός»

Με μια σκληρή επίθεση, αλλά και με καυστικά σχόλια αντέδρασε ο Αλέξης Τσίπραςστις τελευταίες επιθέσεις του Άδωνι Γεωργιάδη εναντίον του, από το Περιστέρι όπου πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση διαλόγου του ίδιου με πολίτες, υπό τον γενικότερο τίτλο «Τώρα μιλάμε».



Ο πρώην πρωθυπουργός, όταν πήρε τον λόγο σχολίασε με ιδιαίτερα καυστικό τρόπο τα όσα έχει πει το τελευταίο διάστημα o Άδωνις Γεωργιάδης εναντίον του περί «χρηματισμού» ώστε να φέρει τον νέο ΠΚ πριν τις εκλογές του 2019.



Συγκεκριμένα, υπενθύμισε με νόημα ένα παλαιότερο πολιτικό ανέκδοτο με πρωταγωνιστή τον Γεώργιο Παπανδρέου και τις θρυλικές κοινοβουλευτικές αντιπαραθέσεις της Ένωσης Κέντρου με την ΕΡΕ.



«Ήταν στο βήμα ο Γεώργιος Παπανδρέου της Ένωσης Κέντρου τότε. Κάποια στιγμή, λοιπόν, ενώ μιλούσε διαρκώς ένας βουλευτής της ΕΡΕ, τον διέκοπτε υβρίζοντάς τον, συκοφαντώντας του, λέγοντάς του διάφορους χαρακτηρισμούς. Κάποια στιγμή, λοιπόν, ο ομιλητής σταματάει, παγώνει η αίθουσα, και ρωτάει: «Ποιος το είπε αυτό;» Τότε ο βουλευτής της ΕΡΕ σηκώνεται και παρουσιάζεται. Και απαντάει ο ομιλητής: «Α, εσείς το είπατε;» Ε, τότε δεν έχει απολύτως καμία σημασία. Κάπως έτσι έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, όταν με πήραν από το γραφείο μου να με ενημερώσουν: «Πρόεδρε, λένε ότι εσύ ήσουν ο πιο βρώμικος πρωθυπουργός της Μεταπολίτευσης». Λέω: «Ποιος το είπε αυτό; Ο Άδωνις;» Ε, τότε δεν έχει απολύτως καμία σημασία», είπε χαμογελώντας με νόημα ο Αλέξης Τσίπρας.



Οι αιχμές όμως δεν σταμάτησαν στα ανέκδοτα.



Λίγο αργότερα, ο Αλέξης Τσίπρας επανήλθε, υποσχόμενος... λουλούδια στον Άδωνι Γεωργιάδη, αλλά μιλώντας και το «πρόβλημα του αδωνισμού» στην πολιτική ζωή της χώρας. «Όχι μήνυση δεν θα κάνω στον Άδωνι αλλά λουλούδια θα του στείλω γιατί κάθε φορά που μας βρίζει ανεβαίνουμε και μια μονάδα στις δημοσκοπήσεις», είπε αρχικά ο Αλέξης Τσίπρας.



«Το πρόβλημα της χώρας, όμως, και της πολιτικής τοξικότητας την οποία ζούμε δεν είναι ο Άδωνις, αλλά ο αδωνισμός. Τι είναι ο αδωνισμός; Είναι μια πολιτική φιλοσοφία την οποία έχει επιλέξει, ευνοήσει και ενορχηστρώσει όχι ο Άδωνις, αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης» τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός.

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