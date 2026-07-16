Live η συζήτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον CEO της General Catalyst

Δείτε ζωντανά τη συζήτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Hemant Taneja, Διευθύνοντα Σύμβουλο της General Catalyst, στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργανώνει η Endeavor Greece.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας