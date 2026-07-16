Live η συζήτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον CEO της General Catalyst
Εκδήλωση της Endeavor Greece
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Δείτε ζωντανά τη συζήτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Hemant Taneja, Διευθύνοντα Σύμβουλο της General Catalyst, στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργανώνει η Endeavor Greece.
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