Μητσοτάκης από τη Δυτική Μακεδονία: «Πώς το πράσινο γίνεται μπλε» – Το βίντεο από την περιοδεία του
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο βίντεο αναφέρεται στην πορεία και τις προοπτικές της Δυτικής Μακεδονίας
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- Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποίησε περιοδεία στη Δυτική Μακεδονία, όπου είχε συναντήσεις και επισκέψεις στην περιοχή.
- Σε βίντεο που ανάρτησε στα κοινωνικά δίκτυα, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην πορεία και τις προοπτικές της Δυτικής Μακεδονίας.
- Στο βίντεο, ο Μητσοτάκης χρησιμοποίησε τη φράση «Πώς το πράσινο γίνεται μπλε» συνοδεύοντας την εμφάνιση μιας γραβάτας.
- Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η Δυτική Μακεδονία έχει πλέον λόγους να βλέπει το μέλλον με αισιοδοξία.
Στιγμιότυπα από την περιοδεία του στη Δυτική Μακεδονία μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συγκεντρώνοντας εικόνες από τις επισκέψεις και τις συναντήσεις που είχε κατά την παρουσία του στην περιοχή.
Στο βίντεο ξεχωρίζει ένα στιγμιότυπο στο οποίο ο πρωθυπουργός δείχνει μια γραβάτα και, χαμογελώντας, λέει: «Πώς το πράσινο γίνεται μπλε».
Συνοδεύοντας το βίντεο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται στην πορεία και τις προοπτικές της Δυτικής Μακεδονίας, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Η Δυτική Μακεδονία έχει κάθε λόγο πια να ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία».
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