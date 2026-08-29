Μητσοτάκης από τη Δυτική Μακεδονία: «Πώς το πράσινο γίνεται μπλε» – Το βίντεο από την περιοδεία του

Snapshot Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποίησε περιοδεία στη Δυτική Μακεδονία, όπου είχε συναντήσεις και επισκέψεις στην περιοχή.

Σε βίντεο που ανάρτησε στα κοινωνικά δίκτυα, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην πορεία και τις προοπτικές της Δυτικής Μακεδονίας.

Στο βίντεο, ο Μητσοτάκης χρησιμοποίησε τη φράση «Πώς το πράσινο γίνεται μπλε» συνοδεύοντας την εμφάνιση μιας γραβάτας.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η Δυτική Μακεδονία έχει πλέον λόγους να βλέπει το μέλλον με αισιοδοξία. Snapshot powered by AI

Στιγμιότυπα από την περιοδεία του στη Δυτική Μακεδονία μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συγκεντρώνοντας εικόνες από τις επισκέψεις και τις συναντήσεις που είχε κατά την παρουσία του στην περιοχή.

Στο βίντεο ξεχωρίζει ένα στιγμιότυπο στο οποίο ο πρωθυπουργός δείχνει μια γραβάτα και, χαμογελώντας, λέει: «Πώς το πράσινο γίνεται μπλε».

https://www.instagram.com/reel/DcnxqsiID_d/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Συνοδεύοντας το βίντεο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται στην πορεία και τις προοπτικές της Δυτικής Μακεδονίας, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Η Δυτική Μακεδονία έχει κάθε λόγο πια να ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία».

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