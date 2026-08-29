«Εμείς λέμε – εμείς κάνουμε»: Η ΝΔ σηκώνει το λάβαρο της συνέπειας

Snapshot Η Νέα Δημοκρατία προβάλλει τη συνέπεια, το σχέδιο και το μετρήσιμο έργο της ως βασικά στοιχεία για τη διακυβέρνηση της χώρας στις επόμενες εκλογές.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέτει το δίλημμα μεταξύ της σταθερότητας και της προκοπής που προσφέρει η ΝΔ και της απουσίας συγκεκριμένου κυβερνητικού σχεδίου από την αντιπολίτευση.

Η κυβέρνηση χρησιμοποιεί την κριτική στον Αλέξη Τσίπρα και το παρελθόν του ΣΥΡΙΖΑ, συμβολίζοντας την περίοδο αυτή με τους «μουσαμάδες», για να αναδείξει διαφορές ανάμεσα σε υποσχέσεις και πραγματικά έργα.

Η ΔΕΘ θα αποτελέσει το πεδίο παρουσίασης του οικονομικού σχεδίου της κυβέρνησης μέχρι το 2030 και απολογισμού των δεσμεύσεων και των επιτευγμάτων της ΝΔ.

Η ΝΔ προωθεί την ιδέα ότι η δημιουργία πλούτου και η δημοσιονομική σταθερότητα είναι προϋποθέσεις για κοινωνική πολιτική και ανάπτυξη, ειδικά σε περιοχές όπως η Δυτική Μακεδονία, όπου επιδιώκεται θετικό ισοζύγιο απασχόλησης μετά την απολιγνιτοποίηση. Snapshot powered by AI

Από την Κοζάνη και την περιοδεία του στη Βόρεια Ελλάδα ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν περιορίστηκε σε έναν απολογισμό κυβερνητικών πεπραγμένων. Έβαλε ουσιαστικά στο τραπέζι το πολιτικό δίλημμα πάνω στο οποίο η Νέα Δημοκρατία θέλει να χτίσει την πορεία της προς τις επόμενες εκλογές.

«Η ΝΔ είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και σταθερότητα και προκοπή», ήταν το κεντρικό μήνυμα του πρωθυπουργού, ο οποίος επιτέθηκε στα κόμματα της αντιπολίτευσης υποστηρίζοντας ότι απέναντι στη Νέα Δημοκρατία υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις με βασικό στόχο «να φύγει η ΝΔ και ο Μητσοτάκης», χωρίς όμως ένα συγκεκριμένο σχέδιο διακυβέρνησης. Ουσιαστικά ο πρωθυπουργός έθεσε στους πολίτες το ερώτημα: «ποιος λέει αλήθεια και κάνει έργα και ποιοι τα προηγούμενα χρόνια σας εξαπατούσαν με μουσαμάδες και φιέστες;».

Και κάπου εδώ βρίσκεται ο πυρήνας της νέας κυβερνητικής στρατηγικής: δεν αρκεί να φύγει ο Μητσοτάκης, λέει η ΝΔ. Το ερώτημα είναι ποιος θα κυβερνήσει μετά, με ποιο σχέδιο και με ποια αξιοπιστία.

«Εμείς έχουμε σχέδιο – οι άλλοι έχουν μόνο έναν στόχο»

Η κυβέρνηση επιχειρεί να μεταφέρει τη συζήτηση από το «ποιος προηγείται» στο «ποιος μπορεί να κυβερνήσει».

Ο Μητσοτάκης έθεσε ευθέως το ζήτημα: η χώρα, όπως υποστήριξε, δεν μπορεί να κυβερνηθεί με «ένα μαγικό σχέδιο», ούτε με μια πολιτική πρόταση που εξαντλείται στην απομάκρυνση της σημερινής κυβέρνησης.

Η ΝΔ θέλει να παρουσιάσει τον εαυτό της ως τη μοναδική ολοκληρωμένη πρόταση εξουσίας, ιδιαίτερα σε μια περίοδο γεωπολιτικής αστάθειας και οικονομικών προκλήσεων.

Το αφήγημα είναι συγκεκριμένο: Σταθερότητα για να μπορεί να υπάρχει συνέχεια, συνέχεια για να υπάρχει σχέδιο και σχέδιο για να υπάρχει αποτέλεσμα.

Στιγμιότυπο από την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο νοσοκομείο Κοζάνης © Dimitris Papamitsos / All Rights Reserved

Και στη μέση ο Τσίπρας και οι… μουσαμάδες

Σε αυτό ακριβώς το σημείο έρχεται να κουμπώσει η επίθεση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη στον Αλέξη Τσίπρα.

Η αναφορά στον πρώην πρωθυπουργό ως «πρωθυπουργό των μουσαμάδων» δεν είναι απλώς μια ακόμη κομματική αντιπαράθεση. Είναι μια προσπάθεια της ΝΔ να επαναφέρει στη δημόσια συζήτηση εικόνες και σύμβολα της περιόδου διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο στόχος είναι προφανής: Να αντιπαρατεθεί το «τι υποσχέθηκαν» με το «τι τελικά έγινε».

Οι «μουσαμάδες» λειτουργούν πολιτικά ως σύμβολο μιας διακυβέρνησης που, σύμφωνα με την κριτική της ΝΔ, παρουσίαζε έργα και δεσμεύσεις που δεν ανταποκρίθηκαν στην πραγματικότητα.

Και απέναντι σε αυτό η σημερινή κυβέρνηση επιχειρεί να τοποθετήσει το δικό της σύνθημα: «Δεν μιλάμε μόνο. Κάνουμε». Είναι χαρακτηριστικό αυτό που είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στους πολίτες για τη ΔΕΗ ότι όποιος σας υπόσχεται επιστροφή στο λιγνίτη σας λέει ψέματα!

Η ΔΕΘ γίνεται το μεγάλο τεστ της «συνέπειας»

Η επόμενη μεγάλη σκηνή αυτής της πολιτικής αντιπαράθεσης θα είναι η ΔΕΘ.

Ο πρωθυπουργός προανήγγειλε ότι εκεί θα παρουσιάσει το οικονομικό σχέδιο της κυβέρνησης για τον επόμενο χρόνο, αλλά και τον προγραμματισμό μέχρι το 2030.

Και δεν είναι τυχαίο ότι μίλησε για τη ΔΕΘ ως ευκαιρία για έναν «δίκαιο απολογισμό»: Τι πέτυχε η κυβέρνηση, πόσο συνεπής ήταν στις δεσμεύσεις της και τι θέλει να κάνει από εδώ και πέρα.

Με άλλα λόγια, η ΝΔ θέλει η ΔΕΘ να λειτουργήσει όχι μόνο ως βήμα παροχών, αλλά και ως πολιτικός πίνακας απολογισμού.

Τι υποσχέθηκε το 2019;Τι υποσχέθηκε το 2023;Τι έκανε;Τι δεν έκανε;Και τι υπόσχεται για το 2030;

Εκεί θα επιχειρήσει να κριθεί η κυβέρνηση και ο Μητσοτάκης είναι αποφασισμένος να τα βάλει όλα στο τραπέζι χωρίς υπεκφυγές.

Δημιουργία πλούτου

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές φράσεις του Μητσοτάκη στην Κοζάνη ήταν η αναφορά στα «γερά θεμέλια».

Το κυβερνητικό σκεπτικό είναι ότι η κοινωνική πολιτική δεν μπορεί να στηρίζεται σε παροχές χωρίς οικονομική βάση.

Πρώτα δημιουργείται πλούτος, ανάπτυξη και δημοσιονομικός χώρος και στη συνέχεια αυτός ο πλούτος επιστρέφει στους πολίτες.

Αυτό ακριβώς αποτελεί μία από τις βασικές διαχωριστικές γραμμές που θέλει να χαράξει η ΝΔ απέναντι στην αντιπολίτευση.

«Εμείς δημιουργούμε τον πλούτο για να μπορούμε να τον επιστρέψουμε στην κοινωνία», είναι ουσιαστικά το μήνυμα.

Η κυβέρνηση παρουσιάζει έτσι τη δημοσιονομική σταθερότητα όχι ως αυτοσκοπό αλλά ως προϋπόθεση κοινωνικής πολιτικής.

Η επιλογή του πρωθυπουργού να περιοδεύσει στη Βόρεια Ελλάδα έχει και ιδιαίτερο πολιτικό συμβολισμό.

Η απολιγνιτοποίηση και η Δυτική Μακεδονία αποτελούν ένα από τα μεγάλα στοιχήματα της κυβερνητικής πολιτικής.

Ο Μητσοτάκης υποστήριξε ότι η απολιγνιτοποίηση είχε ξεκινήσει πριν από το 2019, αλλά η κυβέρνηση της ΝΔ εξασφάλισε σημαντικούς πόρους ώστε η μετάβαση να γίνει οργανωμένα και με στόχο να δημιουργηθούν περισσότερες θέσεις εργασίας από όσες χάθηκαν.

Το κυβερνητικό στοίχημα είναι πλέον σαφές: Να μη μείνει η Δυτική Μακεδονία ως η περιοχή που έχασε τον λιγνίτη, αλλά να γίνει η περιοχή που κέρδισε μια νέα παραγωγική ταυτότητα.

Ο πρωθυπουργός μίλησε μάλιστα για τελικό ισοζύγιο απασχόλησης που θα είναι θετικό, δηλαδή για περισσότερες δουλειές από εκείνες που χάθηκαν.

Αυτό είναι κάτι που η κυβέρνηση θα κληθεί να αποδείξει στην πράξη.

«Έχουμε και μνήμη και κρίση»

Ίσως η πιο πολιτική φράση της παρουσίας Μητσοτάκη στην Κοζάνη ήταν η αναφορά στη μνήμη των πολιτών.

Ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι οι πολίτες «έχουν και μνήμη και κρίση» και θα αναγνωρίσουν στη Νέα Δημοκρατία την ικανότητα να κρατήσει το τιμόνι της χώρας σε δύσκολους γεωπολιτικούς καιρούς.

Εδώ ακριβώς συναντάται η παρέμβαση Μητσοτάκη με την επίθεση Μαρινάκη στον Τσίπρα.

Η ΝΔ θέλει να κερδίσει και την ψήφο του μέλλοντος και την κρίση για το παρελθόν.

Να πει δηλαδή στον ψηφοφόρο:

Θυμήσου τι σου υποσχέθηκαν τότε. Δες τι έγινε. Και τώρα σύγκρινε με το τι έχουμε κάνει εμείς.

Το πολιτικό μήνυμα πίσω από τους «μουσαμάδες»

Η αναφορά Μαρινάκη στον Τσίπρα είναι, υπό αυτή την έννοια, κάτι περισσότερο από ένα σκληρό επικοινωνιακό χτύπημα.

Είναι μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής σύγκρισης δύο εποχών.

Από τη μία, η ΝΔ θέλει να εμφανίζεται ως η παράταξη των έργων, της συνέχειας, των επενδύσεων, των μεταρρυθμίσεων και της δημοσιονομικής αξιοπιστίας.

Από την άλλη, θέλει να φορτώσει στον ΣΥΡΙΖΑ την εικόνα των μεγάλων υποσχέσεων που δεν υλοποιήθηκαν.

Και η φράση «πρωθυπουργός των μουσαμάδων» είναι ακριβώς το πολιτικό κλισέ που συμπυκνώνει αυτή την επίθεση.

Η σύγκρουση που διαμορφώνεται, επομένως, δεν είναι μόνο ΝΔ εναντίον ΣΥΡΙΖΑ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πλέον διαφορετικό πολιτικό βάρος και η αντιπολίτευση είναι πολυδιασπασμένη.

Η Νέα Δημοκρατία όμως φαίνεται να θέλει να χρησιμοποιήσει τον Τσίπρα ως πολιτικό μέτρο σύγκρισης μιας ολόκληρης εποχής.

Το μήνυμα είναι: Τότε υπήρχαν υποσχέσεις και επικοινωνία. Σήμερα υπάρχει σχέδιο, έργο και συνέχεια.

Και ο τελικός σταθμός αυτής της αφήγησης είναι το 2030.

Η νέα εκλογική γραμμή: «Μητσοτάκης ή περιπέτειες»

Το κυβερνητικό επιτελείο γνωρίζει ότι η οικονομία, η ακρίβεια, η στέγαση, η υγεία και η καθημερινότητα θα αποτελέσουν τα μεγάλα μέτωπα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης.

Γι' αυτό και το μήνυμα της «σταθερότητας» δεν μπορεί να μείνει μόνο σε γεωπολιτικό επίπεδο.

Πρέπει να μεταφραστεί σε μισθούς, εισόδημα, δουλειές, υγεία, παιδεία και καλύτερη καθημερινότητα.

Ο ίδιος ο πρωθυπουργός έχει περιγράψει τη σταθερότητα όχι ως στασιμότητα αλλά ως σταθερή βελτίωση σε μισθούς, εισοδήματα, παιδεία και υγεία.

Και κάπως έτσι διαμορφώνεται το πολιτικό σχήμα που θέλει να παρουσιάσει η ΝΔ:

Εμείς έχουμε σχέδιο.Εμείς έχουμε συνέχεια.Εμείς έχουμε αποτελέσματα.Οι άλλοι έχουν καταγγελίες.

Από τη μία, «τι είπαμε και τι κάναμε».Από την άλλη, «τι λένε και τι μπορούν πραγματικά να κάνουν».

Αυτό είναι το πραγματικό πολιτικό στοίχημα πίσω από τη νέα επίθεση στους «μουσαμάδες».

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