Στο Παρίσι την Τετάρτη ο Μητσοτάκης - Συνάντηση με Μακρόν

Στη Γαλλία θα πραγματοποιηθεί η Διεθνής Διάσκεψη Κορυφής για το Διάστημα

Δημήτρης Μάνωλης

Στο Παρίσι την Τετάρτη ο Μητσοτάκης - Συνάντηση με Μακρόν
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί το μεσημέρι στο Παρίσι, όπου θα συμμετάσχει στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το Διάστημα.

Ο πρωθυπουργός στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον Εμανουέλ Μακρόν, ενώ θα παρακαθήσει στο δείπνο που παραθέτει ο Πρόεδρος της Γαλλίας στο Μέγαρο των Ηλυσίων προς τιμήν των ηγετών που συμμετέχουν στη Διάσκεψη.

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