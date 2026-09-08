Στο Παρίσι την Τετάρτη ο Μητσοτάκης - Συνάντηση με Μακρόν

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί το μεσημέρι στο Παρίσι, όπου θα συμμετάσχει στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το Διάστημα.

Ο πρωθυπουργός στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον Εμανουέλ Μακρόν, ενώ θα παρακαθήσει στο δείπνο που παραθέτει ο Πρόεδρος της Γαλλίας στο Μέγαρο των Ηλυσίων προς τιμήν των ηγετών που συμμετέχουν στη Διάσκεψη.