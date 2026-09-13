Το βίντεο Μητσοτάκη για την επίσκεψη στο Καστελόριζο: Δίπλα στους Ακρίτες με πράξεις

Snapshot Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφτηκε το ακριτικό Καστελόριζο και μοιράστηκε στιγμιότυπα μέσω βίντεο στα social media.

Στο μήνυμά του τόνισε τη σταθερή στήριξη προς τους ακρίτες με πράξεις.

Το Καστελόριζο θεωρείται σημαντικό και βαθιά συνδεδεμένο με την ελληνική ταυτότητα.

Ανακοινώθηκαν νέα μέτρα στήριξης, όπως μόνιμα μισθολογικά κίνητρα 5.000 ευρώ για δημόσιους υπαλλήλους στο νησί.

Επίσης, προβλέπονται ετήσια κίνητρα 5.000 ευρώ ανά νοικοκυριό για την εγκατάσταση στο Καστελόριζο. Snapshot powered by AI

Σε ένα σύντομα βίντεο ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, απεικόνισε τις στιγμές που πέρασε στο ακριτικό Καστελόριζο.

Η ανάρτησή του στα social media συνοδέυτηκε από το εξής σχόλιο: Στεκόμαστε πάντα δίπλα στους ακρίτες μας με πράξεις! Το Καστελλόριζο είναι βαθιά χαραγμένο στην καρδιά κάθε Ελληνίδας και κάθε Έλληνα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε νέα μέτρα στήριξης για το Καστελόριζο, περιλαμβάνοντας μόνιμα μισθολογικά κίνητρα 5.000 ευρώ για δημόσιους υπαλλήλους και κίνητρα εγκατάστασης 5.000 ευρώ ετησίως ανά νοικοκυριό.