Βανδάλισαν με κόκκινη μπογιά άγαλμα του δολοφονημένου Τσάρλι Κερκ, λίγο μετά τα αποκαλυπτήρια

Στόχος βανδάλων έγινε ένα ολοκαίνουργιο άγαλμα του δολοφονημένου Τσάρλι Κερκ στην Αριζόνα, μόλις λίγες ημέρες μετά τα αποκαλυπτήριά του.

Το άγαλμα του Κερκ ύψους σχεδόν 2,5 μέτρων, που βρίσκεται στα κεντρικά γραφεία της Turning Point USA στο Φοίνιξ, καθώς και μια αφίσα-μνημείο που βρισκόταν μπροστά από το άγαλμα, υπέστησαν βανδαλισμό με κόκκινη μπογιά κατά τη διάρκεια της νύχτας της Κυριακής, σύμφωνα με το AZ Family.

Το άγαλμα είχε τοποθετηθεί την Πέμπτη για να σηματοδοτήσει την συμπλήρωση ενός έτους από τη στιγμή που ο 31χρονος συνιδρυτής της TPUSA δολοφονήθηκε με πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια μιας ανοιχτής εκδήλωσης στο Πανεπιστήμιο της Utah Valley.

Φωτογραφίες από το AZ Family έδειχναν το κόκκινο χρώμα να έχει αλειφθεί πάνω στο άγαλμα του Κερκ, ο οποίος φορούσε ένα «πουκάμισο της ελευθερίας», με ένα συνοφρυωμένο πρόσωπο να κοσμεί το στήθος του.

Δεν είναι σαφές αν η αστυνομία έχει εντοπίσει υπόπτους για τον βανδαλισμό.