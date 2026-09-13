Καταδίωξη στη Σάμο: Στα χέρια του Λιμενικού 24χρονος - 19 μετανάστες εντοπίστηκαν στην ξηρά

Snapshot Συνελήφθη 24χρονος Ιρανός στη Σάμο μετά από καταδίωξη ταχύπλοου που μετέφερε μετανάστες από την Τουρκία.

Στην ξηρά εντοπίστηκαν 19 μετανάστες, μεταξύ των οποίων 17 άνδρες, μία γυναίκα και ένα ανήλικο, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε δομή φιλοξενίας.

Οι μετανάστες δήλωσαν ότι πλήρωσαν 5.000 ευρώ έκαστος σε κύκλωμα διακίνησης για τη μεταφορά τους.

Σε βάρος του 24χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη διακίνηση, είσοδο στη χώρα, απείθεια και έκθεση.

Κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα που βρέθηκαν στην κατοχή του φερόμενου διακινητή. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη ενός 24χρονου υπηκόου Ιράν προχώρησαν οι λιμενικές Αρχές στη Σάμο, ύστερα από επιχείρηση καταδίωξης ταχύπλοου, το οποίο φέρεται να είχε μεταφέρει ομάδα μεταναστών από τα τουρκικά παράλια στο νησί.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα, όταν σκάφος του Λιμενικού, που πραγματοποιούσε περιπολία στην περιοχή, εντόπισε το ταχύπλοο να κινείται με μεγάλη ταχύτητα προς τις βορειοανατολικές ακτές της Σάμου.

Οι άνδρες του Λιμενικού έκαναν επανειλημμένα χρήση φωτεινών και ηχητικών σημάτων, ζητώντας από τον χειριστή να σταματήσει. Εκείνος, ωστόσο, φέρεται να αγνόησε τις εντολές και επιχείρησε να συνεχίσει την πορεία του, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη.

Ο 24χρονος κατευθύνθηκε προς τις νότιες ακτές του ακρωτηρίου «Πράσο», όπου φέρεται να αποβίβασε τους επιβάτες του ταχύπλοου. Στη συνέχεια επιχείρησε να επιστρέψει προς την τουρκική πλευρά, όμως το περιπολικό του Λιμενικού τον ακολούθησε. Η καταδίωξη ολοκληρώθηκε όταν το ταχύπλοο προσέκρουσε και ακινητοποιήθηκε σε βραχώδη περιοχή κοντά στην ακτή «Μουρτιά».

Με τη συνδρομή αλιευτικού σκάφους, οι λιμενικοί κατάφεραν να προσεγγίσουν το σημείο και να συλλάβουν τον χειριστή.

Παράλληλα, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σάμου ξεκίνησαν έρευνες στην ευρύτερη χερσαία περιοχή, όπου εντόπισαν συνολικά 19 αλλοδαπούς. Πρόκειται για 17 άνδρες, μία γυναίκα και ένα ανήλικο άτομο, οι οποίοι στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή Σάμου.

Κατά τις καταθέσεις τους, οι 19 ανέφεραν ότι είχαν καταβάλει σε κύκλωμα διακίνησης το ποσό των 5.000 ευρώ έκαστος, προκειμένου να μεταφερθούν από την Τουρκία στην Ελλάδα.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Λιμεναρχείο Σάμου. Σε βάρος του 24χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις που αφορούν την παράνομη διακίνηση και είσοδο στη χώρα, καθώς και για απείθεια και έκθεση.

Ο 24χρονος αναγνωρίστηκε από τους υπόλοιπους ως ο άνθρωπος που χειριζόταν το ταχύπλοο και ως ο φερόμενος διακινητής τους. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι λιμενικές Αρχές προχώρησαν επίσης στην κατάσχεση δύο κινητών τηλεφώνων που βρέθηκαν στην κατοχή του.