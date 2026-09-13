Η απίστευτη ομοιότητα Nepo baby με τον διάσημο πατέρα του - Ποιος είναι;

Snapshot Ο 19χρονος Aran Murphy, γιος του βραβευμένου με Όσκαρ Cillian Murphy, ακολουθεί καριέρα υποκριτικής και έχει εντυπωσιακή ομοιότητα με τον πατέρα του.

Ο Aran συμμετέχει σε δύο επερχόμενες σειρές του HBO, το Youth και το War, όπου πρωταγωνιστούν γνωστοί ηθοποιοί όπως ο Dominic West και η Sienna Miller.

Ο νεαρός ηθοποιός έκανε πρόσφατα την εμφάνισή του στο κόκκινο χαλί μαζί με τον πατέρα του σε ειδική προβολή σειράς του HBO στη Νέα Υόρκη.

Πρόκειται να κάνει το ντεμπούτο του στη μεγάλη οθόνη με την ταινία Klara and the Sun, σε σκηνοθεσία Taika Waititi.

Ο Cillian Murphy είναι παντρεμένος με την καλλιτέχνη Yvonne McGuinness και έχει δύο γιους, τον Aran και τον Malachy. Snapshot powered by AI

Ο 19χρονος προκάλεσε αίσθηση όταν εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί, μαζί με τον πολύ διάσημο πατέρα του σταρ της τηλεόρασης και του κινηματογράφου σε μια επερχόμενη προβολή σειράς του HBO.

Ο 19χρονος είναι σχεδόν πανομοιότυπος με τον πατέρα του, και ακολουθεί τα βήματά του στην υποκριτική. Η ομοιότητά τους αναπόφευκτα τράβηξε την προσοχή των θαυμαστών, οι οποίοι και τη σχολίασαν.

Πατέρας του νεαρού σταρ δεν είναι άλλος από τους Peaky Blinders και τον βραβευμένο με Όσκαρ Cillian Murphy.

Ο Cillian Murphy παρευρίσκεται στην πρεμιέρα της ταινίας «Peaky Blinders: The Immortal Man» στο DGA New York Theater την Τρίτη, 10 Μαρτίου 2026, στη Νέα Υόρκη Andy Kropa/Invision/AP

Ο Aran βγήκε στο κόκκινο χαλί για μια ειδική προβολή της επερχόμενης σειράς του HBO. Ο έφηβος πήρε έναν ρόλο στο πολυαναμενόμενο νέο δράμα Youth.

Το ανερχόμενο αστέρι ενώθηκε με τους συμπρωταγωνιστές του στο κόκκινο χαλί το βράδυ της Παρασκευής καθώς γιόρταζαν το νέο σόου.

Κατά τη διάρκεια συνεντεύξεων, ο Aran μίλησε για μελλοντικούς ονειρεμένους ρόλους, αν οι millennials είναι «cringe» και πώς βοήθησε την παραγωγή σχετικά με το διαδίκτυο.

Ο έφηβος έχει ήδη πάρει έναν ρόλο σε ένα άλλο δράμα του HBO, War, με πρωταγωνιστές τον Dominic West και τη Sienna Miller.

Η σειρά επικεντρώνεται σε δύο ελίτ δικηγορικά γραφεία του Λονδίνου που έχουν εγκλωβιστεί σε μια βάναυση μάχη για την υπόθεση διαζυγίου του αιώνα.

Όμως ο νεαρός σταρ δεν σταματά εκεί.

Πρόκειται επίσης να κάνει το ντεμπούτο του στη μεγάλη οθόνη στην κινηματογραφική μεταφορά του Klara and the Sun, σε σκηνοθεσία Taika Waititi.

Ο Cillian και η καλλιτέχνης Yvonne McGuinness είναι παντρεμένοι από το 2004 και έχουν δύο γιους, τον Aran και τον Malachy.