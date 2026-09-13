Το Κρεμλίνο δεν αποκλείει συνομιλίες Ρωσίας - Ουκρανίας - ΗΠΑ τον Οκτώβριο

Η Μόσχα απορρίπτει κατ' ιδία συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι 

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Το Κρεμλίνο δεν αποκλείει συνομιλίες Ρωσίας - Ουκρανίας - ΗΠΑ τον Οκτώβριο
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το Κρεμλίνο αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο τριμερών συνομιλιών Ρωσίας, Ουκρανίας και ΗΠΑ τον Οκτώβριο.
  • Οι ΗΠΑ εντείνουν τις διπλωματικές προσπάθειες για την αναζωογόνηση των συνομιλιών που έχουν σταματήσει.
  • Η Μόσχα απορρίπτει κατηγορηματικά προσωπική συνάντηση μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι εκτός Μόσχας.
  • Ο Πούτιν έχει απορρίψει επανειλημμένα προτάσεις για συνάντηση με τον Ζελένσκι, παρά τις διεθνείς πιέσεις.
  • Η Ρωσία απαιτεί εδαφικές παραχωρήσεις από την Ουκρανία, ιδιαίτερα στις ανατολικές περιοχές, που παραμένει βασικό εμπόδιο για συμφωνία.
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Ανοιχτό αφήνει το Κρεμλίνο το ενδεχόμενο τριμερών συνομιλιών με την Ουκρανία και τις ΗΠΑ, ίσως ακόμα και τον Οκτώβριο, όπως άλλωστε άφησε να διαφανεί και σε προηγούμενες δηλώσεις του, ο εκπρόσωπος Τύπου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Απαντώντας στο ενδεχόμενο ενός νέου γύρου διαπραγματεύσεων, ο Πεσκόφ δήλωσε στους δημοσιογράφους, σύμφωνα με τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων RIA και TASS, «δεν αποκλείουμε μια τέτοια πιθανότητα· μιλάμε για το προβλέψιμο μέλλον»,

Η δήλωση έρχεται σε μία στιγμή που η Ουάσιγκτον συνεχίζει τις προσπάθειές της να αναζωογονήσει τις συνομιλίες, οι οποίες έχουν σταματήσει, αφού αρκετοί γύροι διαπραγματεύσεων απέτυχαν να οδηγήσουν σε κάποια σημαντική πρόοδο.

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι ΗΠΑ έχουν εντείνει τις διπλωματικές τους προσπάθειες, με Αμερικανούς διαπραγματευτές να ταξιδεύουν τόσο στο Κίεβο όσο και στη Μόσχα.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει επίσης συνομιλήσει με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, καθώς η Ουάσιγκτον προσπαθεί να βρει μια οδό προς τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Απίθανη η συνάντηση Ζελένσκι-Πούτιν

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε το Σάββατο (12 Σεπτεμβρίου) ότι θα ήταν διατεθειμένος να συναντήσει τον Πούτιν στη σύνοδο κορυφής της G20 στο Μαϊάμι τον Δεκέμβριο.

Η Μόσχα, ωστόσο, απέρριψε αμέσως το ενδεχόμενο αυτό με τον Πεσκόφ να χαρακτηρίζει ως αδύνατη μία τέτοια συνάντηση, επαναλαμβάνοντας τη θέση της Ρωσίας ότι οποιοδήποτε τετ α τετ μεταξύ των δύο ηγετών θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μόνο στη Μόσχα.

Ο Πούτιν έχει απορρίψει επανειλημμένα προτάσεις για προσωπική συνάντηση με τον Ζελένσκι, παρά τις διεθνείς προσπάθειες να οδηγηθούν οι δύο πλευρές στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Η Μόσχα συνεχίζει να απαιτεί εδαφικές παραχωρήσεις από την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων περιοχών στα ανατολικά που οι ρωσικές δυνάμεις δεν έχουν καταλάβει πλήρως. Η απαίτηση αυτή παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια για μια ευρύτερη ειρηνευτική συμφωνία.

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