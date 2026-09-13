Λαβρόφ για Ουκρανία: Έτοιμοι για διάλογο αλλά χωρίς εκεχειρία

Η Μόσχα δηλώνει πρόθυμη να καθίσει ξανά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με το Κίεβο, αποκλείοντας ωστόσο κατηγορηματικά οποιαδήποτε προσωρινή κατάπαυση του πυρός στα μέτωπα των μαχών.

Ο Σεργκέι Λαβρόφ, μιλώντας στο περιθώριο της συνόδου κορυφής των BRICS στην ινδική πρωτεύουσα, υποστήριξε πως η ρωσική πλευρά επιδεικνύει καλή θέληση. Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο TASS, ο επικεφαλής της διπλωματίας της Μόσχας ξεκαθάρισε ότι η στρατιωτική επιχείρηση δεν πρόκειται να ανασταλεί ούτε λεπτό κατά τη διάρκεια των επαφών. Επανέφερε μάλιστα την πρόταση να μεταβεί ο ίδιος ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Ρωσία για να συνομιλήσει με τη ρωσική ηγεσία. «Αν θέλει να έρθει, ας έρθει», ανέφερε χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για τεράστια χειρονομία καλής θέλησης, αν και ο Ουκρανός πρόεδρος έχει ήδη απορρίψει κατηγορηματικά μια τέτοια προοπτική.

Την ίδια ώρα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ έκοψε κάθε συζήτηση γύρω από τα σενάρια διεξαγωγής συνάντησης στο Μαϊάμι, στο πλαίσιο της G20 τον ερχόμενο Δεκέμβριο. Όπως ανακοινώθηκε από τη ρωσική αποστολή, αν ο Ζελένσκι επιθυμεί πραγματικά τετ α τετ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, οφείλει να ταξιδέψει στη ρωσική πρωτεύουσα, δεδομένου μάλιστα ότι η Ουκρανία δεν είναι μέλος της ομάδας των είκοσι. Κι όμως, οι διπλωματικές κινήσεις από την Ουάσιγκτον εντείνονται. Τεσσεράμισι χρόνια μετά το ξέσπασμα του πολέμου, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιχειρούν να ξεκλειδώσουν εκ νέου τις διαπραγματεύσεις, ενώ πληθαίνουν οι πληροφορίες για προσπάθεια του Ντόναλντ Τραμπ να οργανώσει μια τριμερή σύνοδο κορυφής.

Διαβάστε επίσης