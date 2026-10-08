Κυρανάκης για τη στεγαστική κρίση: Τα μέτρα που εξετάζει η κυβέρνηση - «Η Αθήνα δεν χωράει άλλους»

Snapshot Η κυβέρνηση εξετάζει μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, όπως την αξιοποίηση δημόσιας ακίνητης περιουσίας και την προσθήκη ορόφων σε κτίρια εκτός κέντρου Αθήνας.

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης τόνισε ότι η Αθήνα δεν μπορεί να δεχθεί επιπλέον πληθυσμό και υπογράμμισε την ανάγκη αποκέντρωσης και ενίσχυσης της περιφέρειας.

Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις θεωρούνται ιδιαίτερα ισχυρές, με συνεργασία σε τομείς όπως η άμυνα, η ενέργεια και η γεωπολιτική, και σημαντικό ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου.

Η παρουσία του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Πνύκα χαρακτηρίστηκε ιστορική και γεωπολιτικά σημαντική για τις σχέσεις Αθήνας-Ουάσινγκτον.

Ο Κυρανάκης απέφυγε να σχολιάσει εσωκομματικές κινήσεις στη Νέα Δημοκρατία, επισημαίνοντας τη σταθερή στήριξη των πρώην πρωθυπουργών Καραμανλή και Σαμαρά στο κόμμα. Snapshot powered by AI

Στα μέτρα που εξετάζει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, αλλά και στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, αναφέρθηκε ο γενικός γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ.

Ο γενικός γραμματέας στάθηκε ιδιαίτερα στην επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα, χαρακτηρίζοντας την παρουσία του στην Πνύκα σημαντικό σταθμό για τις σχέσεις Αθήνας και Ουάσινγκτον.

Σχολιάζοντας την ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην Πνύκα, ο κ. Κυρανάκης υπογράμμισε τη σημασία των αναφορών του Αμερικανού αξιωματούχου στην ελληνική ιστορία και στη συμβολή του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού στη διαμόρφωση του δυτικού κόσμου.

Κατά τον ίδιο, η σύνδεση της αρχαίας Ελλάδας και της Ρώμης με τις σημερινές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Δύση αποκτά ιδιαίτερη γεωπολιτική και στρατηγική σημασία.

Ο γενικός γραμματέας της ΝΔ υποστήριξε ακόμη ότι οι σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ βρίσκονται σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο, με τη συνεργασία των δύο χωρών να εκτείνεται στους τομείς της άμυνας, της ενέργειας και της γεωπολιτικής.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο πρόγραμμα των F-35, αλλά και στον ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου για τη μεταφορά αμερικανικού φυσικού αερίου προς τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη.

«Αυτό μας κάνει πραγματικά τα επόμενα 20-30 χρόνια αναντικατάστατο σύμμαχο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στεγαστική κρίση: Τα μέτρα που βρίσκονται στο τραπέζι

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε και το αυξημένο κόστος στέγασης, το οποίο, όπως σημείωσε ο κ. Κυρανάκης, επιβαρύνει σημαντικά τα ελληνικά νοικοκυριά, σε συνδυασμό με τις πιέσεις από την ακρίβεια.

Ο ίδιος επισήμανε ότι το στεγαστικό πρόβλημα δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αλλά αποτελεί ευρωπαϊκό ζήτημα, με αντίστοιχες κοινωνικές πιέσεις να καταγράφονται σε χώρες όπως η Γαλλία και η Ισπανία.

Σε αυτό το πλαίσιο, ανέφερε ότι η κυβέρνηση εξετάζει διαρκώς νέες παρεμβάσεις για την ενίσχυση των πολιτών, ενώ υπενθύμισε τα προγράμματα «Σπίτι μου 1» και «Σπίτι μου 2», καθώς και τις δράσεις «Ανακαινίζω» και «Εξοικονομώ».

Παράλληλα, έθεσε στο επίκεντρο την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου, εκτιμώντας ότι η ενεργοποίηση ακινήτων που παραμένουν αναξιοποίητα μπορεί να αυξήσει την προσφορά κατοικιών και να συμβάλει στην αντιμετώπιση του προβλήματος.

Αναφερόμενος, επίσης, στην πρόταση για την προσθήκη επιπλέον ορόφων σε υφιστάμενα κτίρια, διευκρίνισε ότι αυτή δεν αφορά το κέντρο της Αθήνας, αλλά περιοχές εκτός του κεντρικού πολεοδομικού ιστού, όπου μια τέτοια παρέμβαση θα μπορούσε να εφαρμοστεί.

«Είναι ένα ακόμη μέτρο, όπως επίσης είναι μέτρο η επιστροφή ενός ενοικίου στους ενοικιαστές που έχουν οικονομικά κριτήρια κάθε χρόνο», ανέφερε.

Κυρανάκης: «Η Αθήνα δεν χωράει άλλους ανθρώπους»

Σύμφωνα με τον κ. Κυρανάκη, η αντιμετώπιση του στεγαστικού συνδέεται και με την ανάγκη αλλαγής του μοντέλου ανάπτυξης της χώρας.

Όπως υποστήριξε, μία από τις βασικές προτεραιότητες της επόμενης τετραετίας θα πρέπει να είναι η αποκέντρωση και η ενίσχυση της περιφέρειας, ώστε να υπάρξει καλύτερη κατανομή του πληθυσμού και των οικονομικών δραστηριοτήτων.

«η Αθήνα δεν χωράει άλλους ανθρώπους», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας την ανάγκη να δημιουργηθούν περισσότερες ευκαιρίες και υποδομές σε άλλες περιοχές της χώρας.

Τι είπε για Καραμανλή και Σαμαρά

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης ρωτήθηκε και για τις πρόσφατες παρεμβάσεις των πρώην πρωθυπουργών Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή, επιλέγοντας να μην επεκταθεί στη συζήτηση γύρω από τα εσωκομματικά της Νέας Δημοκρατίας.

Όπως ανέφερε, δεν έχει ιδιαίτερο νόημα η συνεχής ανακύκλωση μιας εσωκομματικής συζήτησης, δίνοντας έμφαση στη συμμετοχή των απλών μελών και ψηφοφόρων της ΝΔ στις κομματικές εκδηλώσεις.

«Αυτοί οι άνθρωποι ήταν εκεί και θα είναι πάντα εκεί για να στηρίζουν τη μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη», ανέφερε.

Αναφερόμενος ειδικότερα στον Κώστα Καραμανλή, ο κ. Κυρανάκης δήλωσε ότι «Καραμανλής και Νέα Δημοκρατία είναι έννοιες ταυτόσημες», ενώ εκτίμησε πως οι δημόσιες παρεμβάσεις του πρώην πρωθυπουργού γίνονται με γνώμονα το εθνικό συμφέρον.

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