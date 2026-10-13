Γεωργιάδης από Πάρο: Βελτιώνουμε σταθερά τις υποδομές, πολλαπλασιάζουμε τις προσλήψεις

Snapshot Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης εγκαινίασε το ανακαινισμένο Κέντρο Υγείας Πάρου και επισκέφθηκε το νέο Περιφερειακό Ιατρείο Αντιπάρου.

Επιθεώρησε τη βάση ελικοπτέρων αεροδιακομιδών που δημιουργήθηκε κατά τη θητεία του και έχει εξυπηρετήσει 32 νησιά με 482 αεροδιακομιδές σε ένα χρόνο.

Τόνισε τη σταθερή βελτίωση των υποδομών υγείας και την επιτάχυνση των προσλήψεων ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Snapshot powered by AI

Το ανακαινισμένο Κέντρο Υγείας Πάρου επισκέφθηκε και εγκαινίασε σήμερα, Τρίτη, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο υπουργός, σε ανάρτησή του στο X, ανέφερε ότι επιθεώρησε επίσης τη βάση ελικοπτέρων αεροδιακομιδών «που φτιάξαμε επί θητείας μου στην Πάρο και εξυπηρέτησε ήδη 32 νησιά με 482 αεροδιακομιδές έως σήμερα σε 1 χρόνο», τονίζοντας πως «βελτιώνουμε σταθερά τις υποδομές» και «επιταχύνουμε και πολλαπλασιάζουμε τις προσλήψεις».

Αναλυτικά η ανάρτησή του

«Σήμερα εγκαινιάσαμε το ανακαινισμένο Κέντρο Υγείας Πάρου, επισκεφθήκαμε το ολοκαίνουργιο Περιφερειακό Ιατρείο Αντιπάρου και επιθεωρήσαμε την βάση ελικοπτέρων αεροδιακομιδών που φτιάξαμε επί θητείας μου στην Πάρο και εξυπηρέτησε ήδη 32 νησιά με 482 αεροδιακομιδές έως σήμερα σε 1 χρόνο. Βελτιώνουμε σταθερά τις υποδομές, επιταχύνουμε και πολλαπλασιάζουμε τις προσλήψεις αλλά η συμμορία της μιζέριας αταλάντευτη εκεί να γκρινιάζει. Δείτε το σημείο που μια κυρία από τους διαδηλωτές καταγγέλει ότι πριν 4 χρόνια που πήγε «δεν είχε τουαλέτα», της λέω πάμε μέσα να τις δούμε….και αρνείται….μία άλλη «δεν κάνει το Κέντρο Υγείας εξετάσεις» της λέω έλατε μέσα να δούμε αν λέτε αλήθεια και αρνείτε κλπ….το Κέντρο Υγείας το παρέλαβα χρέπι, το κάναμε καινούργιο και συνεχίζουμε τα έργα εκεί, γιατρούς φέραμε και φέρνουμε κι άλλους και το παραδέχονται μέσα και οι εργαζόμενοι, εργαστήριο δεν είχαν έχουν πλέον, βάση ελικοπτέρων δεν είχαν τους την φτιάξαμε αλλά η φασαρία φασαρία….ο ορισμός της Συμμορίας της Μιζέριας».

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