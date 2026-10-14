«Δεν αρκούν εκκλήσεις να σβήνουμε τα φώτα»: Tι θα ζητησει ο Μητσοτάκης από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Snapshot Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ζητήσει από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την προτεραιότητα στη μείωση των τιμών ενέργειας και τη στοχευμένη, προσωρινή στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, διατηρώντας τη δημοσιονομική σταθερότητα.

Θα τονίσει την ανάγκη ολοκλήρωσης της Ευρωπαϊκής Αγοράς Ενέργειας και ενεργειακών διασυνδέσεων, καθώς και την αναθεώρηση της ενεργειακής πολιτικής για την ασφάλεια λόγω της δύσκολης συγκυρίας.

Η Ελλάδα υποστηρίζει έναν φιλόδοξο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό που να καλύπτει νέες προτεραιότητες χωρίς περικοπές στην Πολιτική Συνοχής και την Κοινή Αγροτική Πολιτική.

Η ελληνική θέση είναι υπέρ της Διεύρυνσης ως στρατηγικής επένδυσης στην ασφάλεια και σταθερότητα, χωρίς αλλαγές στον τρόπο λήψης αποφάσεων ή σύνδεση με τις εσωτερικές μεταρρυθμίσεις της ΕΕ.

Η Ελλάδα υπογραμμίζει τη σημασία της προστασίας των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ και στηρίζει την πρόταση για ευρωπαϊκό μηχανισμό διαχείρισης έκτακτων μεταναστευτικών καταστάσεων. Snapshot powered by AI

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου (Βρυξέλλες, 15-16 Οκτωβρίου) πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη συγκυρία, καθώς η Ευρώπη καλείται να αντιμετωπίσει πολλαπλές προκλήσεις, από τη νέα ενεργειακή κρίση και την αύξηση των τιμών, μέχρι την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, τη διαπραγμάτευση για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο και τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία.

Σε ό,τι αφορά την αύξηση των τιμών της ενέργειας, που προκαλεί η διεθνής αβεβαιότητα και η αναταραχή στα Στενά του Ορμούζ, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναμένεται να τονίσει ότι προτεραιότητα πρέπει να είναι η μείωση των τιμών της ενέργειας και η αναζήτηση τρόπων στοχευμένης και προσωρινής στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων -ιδιαίτερα των μικρομεσαίων- ενόψει ενός δύσκολου χειμώνα, πάντοτε στα πλαίσια της διατήρησης της δημοσιονομικής σταθερότητας και βιωσιμότητας, καθώς οι αγορές παραμένουν νευρικές.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επαναλάβει τη σημασία της ολοκλήρωσης της Ευρωπαϊκής Αγοράς Ενέργειας και των ενεργειακών διασυνδέσεων. Ωστόσο, θα τονίσει, απαιτούνται και πιο μεσοπρόθεσμα μέτρα που να ανταποκρίνονται στη δύσκολη συγκυρία. Ο πρωθυπουργός αναμένεται να τονίσει ότι η πράσινη μετάβαση είναι ένας μακροπρόθεσμος στόχος και αυτή τη στιγμή απαιτείται η Ευρώπη να επανεξετάσει τις απόψεις της για την ενεργειακή ασφάλεια και να προσαρμόσει ανάλογα την πολιτική της.

Σύνοδος Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξελλες Eurokinissi

Σημειώνεται ότι η κλιματική πολιτική διαμορφώθηκε σε μια περίοδο σχετικά χαμηλού ενεργειακού κόστους.

Ο πρωθυπουργός αναμένεται να τονίσει ότι η Ευρώπη οφείλει να αναρωτηθεί αν σε μια συγκυρία υψηλού πληθωρισμού η Ευρώπη μπορεί να αντέξει το υψηλό ενεργειακό κόστος για την βιομηχανία της, την πράσινη μετάβαση και την τήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας ταυτόχρονα. Ως προς την ανταγωνιστικότητα και την απλοποίηση διαδικασιών, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να τονίσει ότι η νέα ενεργειακή κρίση αναδεικνύει ακόμα πιο έντονα το κενό ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας και την ανάγκη μείωσης των κρίσιμων εξαρτήσεων της ΕΕ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επιμείνει στην υλοποίηση των εκθέσεων Letta και Draghi, ενώ αναμένεται να επισημάνει ότι η πρόοδος στην υλοποίηση πρωτοβουλιών για την απλοποίηση της νομοθεσίας, και του «28ου καθεστώτος» δεν είναι ικανοποιητική. Στη συζήτηση για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ), η οποία συνεχίζεται πλέον στη βάση του αναθεωρημένου Negobox που προετοίμασε η Ιρλανδική Προεδρία. η χώρα μας έχει τοποθετηθεί με σαφήνεια. Οι αυξημένες φιλοδοξίες της Ένωσης δεν μπορούν να υπηρετηθούν με λιγότερους πόρους.

Η ελληνική θέση

Η ελληνική θέση είναι ότι απαιτείται ένας φιλόδοξος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός που θα απαντά στις νέες προτεραιότητες, όπως η άμυνα, η ασφάλεια, η έρευνα και η καινοτομία -οι νέες όμως αυτές προτεραιότητες δεν μπορεί να χρηματοδοτηθούν σε βάρος της Πολιτικής Συνοχής και της ΚΑΠ.

Η Ελλάδα δεν θα δεχθεί περαιτέρω περικοπές σε αυτούς τους τομείς, ωστόσο, είναι ανοικτή στη συζήτηση για ένα νέο πακέτο ιδίων πόρων -έχει καταθέσει άλλωστε και σχετικές προτάσεις- εφόσον η κατανομή του κόστους δεν θα επιβαρύνει δυσανάλογα τις λιγότερο ανεπτυγμένες οικονομίες.

Ως προς τη Διεύρυνση, η ελληνική θέση παραμένει ότι πρόκειται για στρατηγική επένδυση στην ασφάλεια και τη σταθερότητα, πρόκειται για μια διαδικασία που εξαρτάται από τις επιδόσεις των ίδιων των υποψηφίων χωρών. Η χώρα μας δεν τάσσεται υπέρ της αλλαγής του τρόπου λήψης αποφάσεων και θεωρεί ότι οι εσωτερικές μεταρρυθμίσεις της ΕΕ και η Διεύρυνση είναι δύο διαφορετικές διαδικασίες, που δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως πακέτο.

Σε κάθε περίπτωση, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χρειάζεται μελέτη και όχι βιαστικές αποφάσεις.

Ως προς το Μεταναστευτικό, η Ελλάδα είναι από τα πρώτα κράτη μέλη που τόνισε τη σημασία προστασίας των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, ενώ έχει εκφράσει την ικανοποίησή της για την στήριξη της Επιτροπής στην πρότασή της για έναν ευρωπαϊκό μηχανισμό διαχείρισης έκτακτων καταστάσεων μαζικής εισροής ή εργαλειοποίησης της μεταναστευτικής πίεσης, όπως στην περίπτωση του Έβρου το 2020.

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