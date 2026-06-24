Άδωνις στο Newsbomb: Το ΕΣΥ σήμερα είναι το καλύτερο σύστημα υγείας που είχε ποτέ η χώρα

Σε ένα μεγάλο έργο που ολοκληρώνεται στο νοσοκομείο Σωτηρία, το νέο κτίριο για τις ακτινοθεραπείες των ογκολογικών ασθενών, ξεναγεί το Newsbomb ο Άδωνις Γεωργιάδης. Με το έργο αυτό που κόστισε 35 εκατομμύρια ευρώ και θα είναι έτοιμο μέχρι το τέλος του χρόνου θα μηδενιστεί ουσιαστικά ο χρόνος αναμονής των ασθενών που μέχρι σήμερα έπρεπε να περιμένουν αρκετό καιρό για τις ακτινοθεραπείες τους.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο vidcast «Απέναντι» του Newsbomb, στους χώρους του εντυπωσιακού μουσείου του νοσοκομείου Σωτηρία, ο Υπουργός Υγείας αναφέρεται στην κατάσταση που επικρατεί σήμερα στον χώρο της υγείας επισημαίνοντας πως «οι ανάγκες μπορεί να είναι άπειρες, το ΕΣΥ όμως είναι το καλύτερο σύστημα υγείας που είχε ποτέ η χώρα». Δηλώνει μάλιστα πως το νέο του μεγάλο στοίχημα είναι η δημιουργία ενός νέου μεγάλου νοσοκομείου στην Ανατολική Αττική.

Σύμφωνα με τον αρμόδιο υπουργό, έχει επιτευχθεί απορρόφηση του 100% των κονδυλίων ύψους 2 δισ. ευρώ. Αναφορικά με τις ελλείψεις σε γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό ο κ. Γεωργιάδης εκτιμά πως με τις νέες προκηρύξεις θέσεων, η κάλυψη στους γιατρούς θα φτάσει το 100% καθώς η πολιτεία έχει δώσει και μια σειρά από κίνητρα. Όσον αφορά στο νοσηλευτικό προσωπικό, παραδέχεται πως εκεί η κατάσταση είναι πιο δύσκολη καθώς η χώρα μας έχει τη χαμηλότερη κάλυψη νοσηλευτών σε όλη την Ευρώπη. Εκφράζει την ελπίδα πάντως πως η κατάσταση θα βελτιωθεί με τον ενιαίο κλάδο νοσηλευτικής που θα βοηθήσει να υπάρξουν στοχευμένες πολιτικές και κίνητρα αλλά και με την προκήρυξη πάνω από 3000 θέσεων.

Όσον αφορά το πολιτικό σκηνικό ο κ. Γεωργιάδης δηλώνει σίγουρος πως οι εκλογές θα γίνουν το 2027 καθώς όπως λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι θεσμικός και από τη στιγμή που έχει πει κάτι δεν θα το αλλάξει. Μάλιστα δηλώνει βέβαιος πως η ΝΔ θα πιάσει την αυτοδυναμία.

Τονίζοντας πως αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας είναι τα προβλήματα του τόπου, ο κ. Γεωργιάδης κατηγορεί τον Αλέξη Τσίπρα πως είναι ένας αριβίστας χωρίς ηθικούς φραγμούς εκφράζοντας την απορία πως ξαναπαίρνει τόση μεγάλη δημοτικότητα. Όπως λέει χαρακτηριστικά ο κ. Τσίπρας είναι ένας συνωμοσιολόγος που έφαγε έναν έναν τους αρχηγούς στον ΣΥΡΙΖΑ τον οποίο διέλυσε μόνο και μόνο για να φαίνεται ο ίδιος. «Ποιος ανακήρυξε τον Τσίπρα έντιμο; Άλλαξε τον ποινικό κώδικα και ανέβαλε για μια εβδομάδα τις εκλογές για να εξυπηρετήσει συμφέροντα. Έστησε την σκευωρία Novartis και δεν έχει πει μια συγγνώμη. Μιλά για υποκλοπές, όταν η ΕΥΠ του Τσίπρα παρακολουθούσε τον Πιτσιόρλα» τονίζει χαρακτηριστικά.

Για το ΠΑΣΟΚ εκτιμά πως δεν έχει καμία ελπίδα ενώ εκφράζει την εκτίμηση πως το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού δεν θα πάρει υψηλά ποσοστά καθώς δεν έχει πολιτικές θέσεις.

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