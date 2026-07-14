Βορίδης στο Newsbomb: Εφικτή η αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή

Την εκτίμηση πως η αυτοδυναμία και μάλιστα από την πρώτη Κυριακή ,είναι ένας απόλυτα εφικτός στόχος εκφράζει ο Μάκης Βορίδης μιλώντας για πλήρη αποσύνθεση της αντιπολίτευσης και για ηγεμονικό ρόλο της Νέας Δημοκρατίας.

Μιλώντας στο Newsbomb.gr ο κ. Βορίδης επισημαίνει πως την ώρα που τα παραδοσιακά δεξιά κόμματα στην Ευρώπη δεν έχουν καταφέρει να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις και τα ρεύματα της κοινωνίας με αποτέλεσμα να εξαφανιστούν, η ΝΔ πετυχαίνει ακριβώς το αντίθετο, καθώς όπως λέει, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε κρίσιμα ζητήματα παίρνει σαφείς θέσεις.

Ο Μάκης Βορίδης Newsbomb

Σχολιάζοντας την κατάσταση στο χώρο της κεντροαριστεράς τονίζει πως ο Αλέξης Τσίπρας γεννιέται και υπάρχει χάρη στο τοπίο αποσύνθεσης της αντιπολίτευσης προσθέτοντας πως η πειστικότερη πρόταση σε όσους θέλουν ένα αντίβαρο στον Μητσοτάκη είναι του Τσίπρα, ενώ κάνει λόγο για αποτυχία του Νίκου Ανδρουλάκη.

Αναφερόμενος στο χρόνο των εκλογών ο βουλευτής της ΝΔ δηλώνει πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι θεσμικός και πως η αξιολόγηση μιας κυβέρνησης πρέπει να γίνεται με την ολοκλήρωση μιας τετραετίας.

Ο Μάκης Βορίδης και ο δημοσιογράφος του Newsbomb Δημήτρης Κοτταρίδης Newsbomb

Για το ζήτημα της ακρίβειας το οποίο και απασχολεί ιδιαίτερα τον κόσμο ο κ. Βορίδης εκφράζει την άποψη πως σε μεγάλο ποσοστό ο κόσμος κατανοεί την προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση για την καταπολέμηση της επισημαίνοντας την αύξηση των εισοδημάτων και τη μείωση της ανεργίας και της φορολογίας.

Τονίζοντας πως Ελλάδα αλλάζει επισημαίνει πως η Ελλάδα των μνημονίων , της πτώχευσης, της επιτροπείας, είναι πλέον ένα παράδειγμα για τον τρόπο που εξυγιαίνει τα δημοσιονομικά της.

Ο Μάκης Βορίδης Newsbomb

Όπως λέει, η Ελλάδα είναι από τις 156 χώρες μέσα στις 26 που θεωρείται πλήρης δημοκρατίας, ο δείκτης διεθνούς διαφάνειας βλέπει την Ελλάδα να έχει αυξήσει τη θέση της ενώ είμαστε στις χώρες με τις λιγότερες συστάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο Μάκης Βορίδης και ο δημοσιογράφος του Newsbomb Δημήτρης Κοτταρίδης Newsbomb

Μάλιστα κάνει λόγο για αναντιστοιχία που υπάρχει στη δημόσια αντίληψη για την αντιμετώπιση της διαφθοράς και τη λειτουργία του κράτους δικαίου και σε αυτό που βλέπει ο υπόλοιπος κόσμος.