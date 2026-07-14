Βορίδης στο Newsbomb: Εφικτή η αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή

Αναφερόμενος στο χρόνο των εκλογών ο βουλευτής της ΝΔ δηλώνει πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι θεσμικός και πως η αξιολόγηση μιας κυβέρνησης πρέπει να γίνεται με την ολοκλήρωση μιας τετραετίας

Δημήτρης Κοτταρίδης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'

Την εκτίμηση πως η αυτοδυναμία και μάλιστα από την πρώτη Κυριακή ,είναι ένας απόλυτα εφικτός στόχος εκφράζει ο Μάκης Βορίδης μιλώντας για πλήρη αποσύνθεση της αντιπολίτευσης και για ηγεμονικό ρόλο της Νέας Δημοκρατίας.

Μιλώντας στο Newsbomb.gr ο κ. Βορίδης επισημαίνει πως την ώρα που τα παραδοσιακά δεξιά κόμματα στην Ευρώπη δεν έχουν καταφέρει να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις και τα ρεύματα της κοινωνίας με αποτέλεσμα να εξαφανιστούν, η ΝΔ πετυχαίνει ακριβώς το αντίθετο, καθώς όπως λέει, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε κρίσιμα ζητήματα παίρνει σαφείς θέσεις.

Βορίδης

Ο Μάκης Βορίδης

Newsbomb

Σχολιάζοντας την κατάσταση στο χώρο της κεντροαριστεράς τονίζει πως ο Αλέξης Τσίπρας γεννιέται και υπάρχει χάρη στο τοπίο αποσύνθεσης της αντιπολίτευσης προσθέτοντας πως η πειστικότερη πρόταση σε όσους θέλουν ένα αντίβαρο στον Μητσοτάκη είναι του Τσίπρα, ενώ κάνει λόγο για αποτυχία του Νίκου Ανδρουλάκη.

Αναφερόμενος στο χρόνο των εκλογών ο βουλευτής της ΝΔ δηλώνει πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι θεσμικός και πως η αξιολόγηση μιας κυβέρνησης πρέπει να γίνεται με την ολοκλήρωση μιας τετραετίας.

Βορίδης

Ο Μάκης Βορίδης και ο δημοσιογράφος του Newsbomb Δημήτρης Κοτταρίδης

Newsbomb

Για το ζήτημα της ακρίβειας το οποίο και απασχολεί ιδιαίτερα τον κόσμο ο κ. Βορίδης εκφράζει την άποψη πως σε μεγάλο ποσοστό ο κόσμος κατανοεί την προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση για την καταπολέμηση της επισημαίνοντας την αύξηση των εισοδημάτων και τη μείωση της ανεργίας και της φορολογίας.

Τονίζοντας πως Ελλάδα αλλάζει επισημαίνει πως η Ελλάδα των μνημονίων , της πτώχευσης, της επιτροπείας, είναι πλέον ένα παράδειγμα για τον τρόπο που εξυγιαίνει τα δημοσιονομικά της.

Βορίδης

Ο Μάκης Βορίδης

Newsbomb

Όπως λέει, η Ελλάδα είναι από τις 156 χώρες μέσα στις 26 που θεωρείται πλήρης δημοκρατίας, ο δείκτης διεθνούς διαφάνειας βλέπει την Ελλάδα να έχει αυξήσει τη θέση της ενώ είμαστε στις χώρες με τις λιγότερες συστάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Βορίδης

Ο Μάκης Βορίδης και ο δημοσιογράφος του Newsbomb Δημήτρης Κοτταρίδης

Newsbomb

Μάλιστα κάνει λόγο για αναντιστοιχία που υπάρχει στη δημόσια αντίληψη για την αντιμετώπιση της διαφθοράς και τη λειτουργία του κράτους δικαίου και σε αυτό που βλέπει ο υπόλοιπος κόσμος.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μέτρα ΔΕΘ: Αυξήσεις - έκπληξη στις συντάξεις - Τι θα πάρουν μικρομεσαίοι, επαγγελματίες, νοικοκυριά - Ο χρόνος των εκλογών

09:24ΕΛΛΑΔΑ

Επανέρχεται ο Σπύρος Σουρμελίδης στη διεύθυνση της Αυγής

09:15ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Πυροβόλησε για να διώξει τα πουλιά και τραυμάτισε έναν νεαρό που βρισκόταν πίσω από το δέντρο

09:12ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Απόψε η «μάχη» ανάμεσα σε Γαλλία και Ισπανία για μια θέση στον τελικό - Πού θα δείτε τον μεγάλο ημιτελικό

09:08ΚΟΣΜΟΣ

Επιχείρηση «Παπουτσωμένος Γάτος»: Πώς η Μοσάντ προσπάθησε να στρατολογήσει τον Αχμαντινετζάντ για την ηγεσία του Ιράν - Τα αγγλικά, η εξαφάνιση της γενειάδας και το...Botox

09:07ΕΛΛΑΔΑ

Χρυσοχοΐδης: «Ένοικοι της κατάληψης Rosa Nera είναι οι δράστες της επίθεσης στη Βολουδάκη»

09:02ΕΛΛΑΔΑ

Φεύγουν οι αδειούχοι του Ιουλίου, αυξημένη η κίνηση στα λιμάνια

09:00ΚΟΣΜΟΣ

Νέες αποκαλύψεις στην υπόθεση του θανάτου του 20χρονου στο Άργος - Η παραδοχή του ενός αστυνομικού

08:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης για ντοκουμέντα της Marfin: «Το υλικό υπήρχε, αλλά δεν είχε αξιολογηθεί»

08:56ΕΛΛΑΔΑ

Καστοριά: Διασωληνωμένο το 4χρονο αγόρι που έπεσε στην πισίνα του παππού του - Πώς έγινε το συμβάν

08:47ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Βρέθηκε ο προμηθευτής των κοτόπουλων που εξετάζονται για τα κρούσματα σαλμονέλας

08:46ΚΟΣΜΟΣ

Λάος: Δέκα ασιατικές μαύρες αρκούδες που διασώθηκαν από παράνομο εκτροφείο περπάτησαν στη φύση για πρώτη φορά - Δείτε βίντεο

08:38ΚΟΣΜΟΣ

CNN για τα Στενά του Ορμούζ: Τι σημαίνουν τα διόδια 20% στα πλοία που ανακοίνωσε ο Τραμπ - Πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει κάτι τέτοιο

08:34ΕΛΛΑΔΑ

Καλοχώρι - «Ήθελα να διώξω τις σφήκες»: 3 χρόνια χωρίς αναστολή σε 70χρονο για εμπρησμό - Έκαψε δύο επιχειρήσεις, προκάλεσε ζημιές €1,5 εκατ.

08:34ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Δεκάδες χτυπήματα έδειξε η ιατροδικαστική έκθεση για τον πολύωρο ξυλοδαρμό 17χρονης από τον 23χρονο σύντροφό της

08:20ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Οι Έλληνες σερφάρουν περισσότερο από ποτέ στο κινητό – Πόσα GB «καίνε» κάθε μήνα

08:19ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μαρία Σάκκαρη: Με νίκη 2-0 η πρώτη της εμφάνιση στο WTA Athens Open - Στο πλευρό της αγαπημένης του βρέθηκε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης

08:18ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Νέστορα: Με ανοιχτές ομπρέλες για να αποφύγουν τις κάμερες οι δράστες της εμπρηστικής επίθεσης

08:06ΕΛΛΑΔΑ

Άργος: Ανάρτηση υπέρ των αστυνομικών και από τον πρώην δήμαρχο της πόλης: «Αν μπουν σπίτι σας με πιστόλια πάρτε παπά, όχι την ΕΛΑΣ»

08:02ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» Κηφισός και Κηφισίας – Φεύγουν οι αδειούχοι, μποτιλιάρισμα στον Πειραιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:47ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Βρέθηκε ο προμηθευτής των κοτόπουλων που εξετάζονται για τα κρούσματα σαλμονέλας

06:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Μάχη» των μετεωρολογικών μοντέλων για το τρίτο δεκαήμερο του Ιουλίου – Τι προβλέπουν το αμερικανικό GFS και το ευρωπαϊκό ECMWF

10:25ΕΛΛΑΔΑ

«Περνάω την πόρτα των επειγόντων 16.19, ενώ το βραχιολάκι εξεδόθη 16.03»: Ανάρτηση ασθενούς για τα Επείγοντα στο «Γεννηματάς» και η αντίδραση Άδωνι

08:34ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Δεκάδες χτυπήματα έδειξε η ιατροδικαστική έκθεση για τον πολύωρο ξυλοδαρμό 17χρονης από τον 23χρονο σύντροφό της

08:06ΕΛΛΑΔΑ

Άργος: Ανάρτηση υπέρ των αστυνομικών και από τον πρώην δήμαρχο της πόλης: «Αν μπουν σπίτι σας με πιστόλια πάρτε παπά, όχι την ΕΛΑΣ»

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Δεν έχει απομακρυνθεί ακόμη από το αεροδρόμιο Ζακύνθου το F-16 που έκανε αναγκαστική προσγείωση - Τι «πονοκεφαλιάζει» την Πολεμική Αεροπορία

09:00ΚΟΣΜΟΣ

Νέες αποκαλύψεις στην υπόθεση του θανάτου του 20χρονου στο Άργος - Η παραδοχή του ενός αστυνομικού

07:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τουρισμός: «Βροχή» στα 5άστερα αλλά «ξηρασία» στις διανυκτερεύσεις - Πλασματική η μεμονωμένη εικόνα των αφίξεων

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 14 Ιουλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:42LIFESTYLE

Αποκαλυπτικός ο Γιώργος Μαζωνάκης: «Δεν ήταν μάνατζερ η Βάσω, τις αποφάσεις τις έπαιρνα εγώ» - Τι είπε για τα ακίνητα, το Δρομοκαΐτειο και την οικογένειά του

08:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης για ντοκουμέντα της Marfin: «Το υλικό υπήρχε, αλλά δεν είχε αξιολογηθεί»

23:00ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Η μαντινάδα του παπά-Μανόλη που συγκίνησε όλο το χωριό

07:57ΚΟΣΜΟΣ

«Στρατηγικός εφιάλτης» η επαναπροσέγγιση Άγκυρας - Καΐρου - Τούρκοι κομάντος στην Αίγυπτο

08:18ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Νέστορα: Με ανοιχτές ομπρέλες για να αποφύγουν τις κάμερες οι δράστες της εμπρηστικής επίθεσης

09:12ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Απόψε η «μάχη» ανάμεσα σε Γαλλία και Ισπανία για μια θέση στον τελικό - Πού θα δείτε τον μεγάλο ημιτελικό

08:56ΕΛΛΑΔΑ

Καστοριά: Διασωληνωμένο το 4χρονο αγόρι που έπεσε στην πισίνα του παππού του - Πώς έγινε το συμβάν

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Πώς η φωτιά στο Μπάντμιντον μπορεί να οδηγήσει σε Μητροπολιτικό Πάρκο στο Γουδή: Τι λένε Μπελαβίλας-Καλογιαννάκης και τα προβλήματα

10:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Καύσωνας δεν έρχεται στην χώρα μας, μέχρι 38 -39 βαθμούς η θερμοκρασία

08:34ΕΛΛΑΔΑ

Καλοχώρι - «Ήθελα να διώξω τις σφήκες»: 3 χρόνια χωρίς αναστολή σε 70χρονο για εμπρησμό - Έκαψε δύο επιχειρήσεις, προκάλεσε ζημιές €1,5 εκατ.

21:35ΕΛΛΑΔΑ

Τα ντοκουμέντα της Marfin και οι φωτογραφίες του 2009 από την Ικαρία: Πώς οι αστυνομικοί «έδεσαν» την υπόθεση μετά από 16 χρόνια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ