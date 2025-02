«Αχ Αθήνα!»: Live από τους Hume Assine και τους καλεσμένους τους σε απρόσμενους χώρους

Έχετε βαρεθεί τα live στα ίδια και τα ίδια μέρη;

Μία νέα σειρά μικρών μηνιαίων συναυλιών με τίτλο «Αχ Αθήνα!», έρχεται στην πόλη, με την επιμέλεια των Hume Assine, τoυ avant pop σχήματος που αγαπάει την Αθήνα και τις εκπλήξεις.

Παρέα με εκλεκτούς καλεσμένους, στήνουν κάθε μήνα κι ένα διαφορετικό live, σε αυθεντικούς αθηναϊκούς χώρους, όπως μια πιτσαρία, μια ταράτσα η μέσα σε μία στοά.

Η αρχή γίνεται το απόγευμα της Κυριακής 23 Φεβρουαρίου, στο υπόγειο της θρυλικής πιτσαρίας CRUST στο κέντρο της Αθήνας.

Πρώτος καλεσμένος, ο Tony Bluebird – το alter ego του Αντώνη Κωνσταντάρα – ένας πολυδιάστατος YouTuber, μουσικός και δημοσιογράφος, που θα ενώσει τις δυνάμεις του με τους Hume Assine επί σκηνής, παρουσιάζοντας από κοινού κομμάτια της δισκογραφίας τους, αλλά και απρόσμενες διασκευές. Μια βραδιά γεμάτη αιχμηρά beats και ογκώδεις μπασογραμμές, που συνδυάζονται με ατμοσφαιρικές και αιθέριες μελωδίες. Κυρίως όμως, μια βραδιά γεμάτη νέες αθηναϊκές ιστορίες που αξίζει να ζήσετε.

Στα live του «Αχ Αθήνα!» οι Hume Assine δεν μοιράζονται απλά τη σκηνή αλλά δημιουργούν από κοινού ένα νέο συγκρότημα παρουσιάζοντας ένα original ανατρεπτικό σετ σε ένα απρόσμενο περιβάλλον. Μια ιδέα που έρχεται σε συνέχεια του πρόσφατου concept album τους "Athens Blues", που ξεκίνησε με ένα συλλεκτικό διάφανο βινύλιο, και συνεχίστηκε με την ομώνυμη σειρά podcasts.

Τώρα το Αθηνοκεντρικό τους project, εξελίσσεται μέσα από μία εμπειρία μικρών μηνιαίων live σε αυθεντικούς αθηναϊκούς χώρους, σε μία καταγραφή-ανάδειξη, της κουλτούρας της πόλης.

Περισσότερα στο www.humeassine.com/axathina

ΑΧ ΑΘΗΝΑ: Μικρές μηνιαίες συναυλίες

23/2

FIRST STOP: A PIZZERIA

w/ TONY BLUEBIRD @ Crust

27/3

SECOND ONE: A ROOFTOP WITH A VIEW

w/ ELENA LEONI @ Theathine Acropolis Rooftop

25/4

THIRD ONE: A HIDDEN PASSAGE

w/ KOOKOOILOVEU @ Underathens

Eισιτήρια: 5 ευρώ προπώληση, 10 ευρώ είσοδος

Πώληση εισιτηρίων: www.more.com/gr-el/tickets/music/ax-athina-hume-assine-w/tony-bluebird/

Ωρα έναρξης: 20:30

Crust: Πρωτογένους 13, Αθήνα