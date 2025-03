Οι Franz Ferdinand επιστρέφουν στην Αθήνα με νέο δίσκο

Οι θρυλικοί Franz Ferdinand επιστρέφουν στην Αθήνα για μια μοναδική συναυλία την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου, στο εμβληματικό Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού.

Με μια καριέρα που εκτείνεται σε πάνω από δύο δεκαετίες, το σκωτσέζικο ροκ συγκρότημα υπόσχεται μια αξέχαστη βραδιά γεμάτη ενέργεια, χορό και αγαπημένες επιτυχίες. Το ελληνικό κοινό γνωρίζει καλά την εκπληκτική σκηνική τους παρουσία από προηγούμενες εμφανίσεις τους, όπως την πρώτη τους ανεπανάληπτη εμφάνιση στο Ρόδον το 2004.

Μια ευκαιρία για τον Άλεξ Καπράνος, τον ελληνικής καταγωγής τραγουδιστή τους, να βολτάρει στους δρόμους της Αθήνας που τόσο αγαπάει. Απόδειξη το τραγούδι “Black Eyelashes” (Μαύρες Βλεφαρίδες) από το πρόσφατο άλμπουμ “The Human Fear” όπου καταθέτει την αγάπη του για το ρεμπέτικο, τραγουδώντας κάποιους στίχους στα ελληνικά με τη συνοδεία μπουζουκιού. Λάτρης του Μάρκου Βαμβακάρη, είχε συμμετάσχει το 2015 σε ένα τιμητικό αφιέρωμα στον μεγάλο ρεμπέτη στο Barbican Hall του Λονδίνου.

Από την αρχή της πορείας τους, με τα παράνομα πάρτι σε εγκαταλελειμμένα κτίρια της Γλασκώβης, οι Franz Ferdinand χαρακτηρίζονται από μια φρέσκια, αμετάβλητη και προοδευτική οπτική. Μια ανατρεπτική, καλλιτεχνική ματιά, συνδυασμένη με την αγάπη για αγαπημένα τραγούδια με εθιστικά ρεφρέν.

Ακούστε το "Black eyelashes":

Παγκόσμια αναγνώριση

Σχηματίστηκαν το 2002 στη Γλασκώβη και κατέκτησαν γρήγορα τη διεθνή μουσική σκηνή με τον χαρακτηριστικό τους ήχο, που συνδυάζει το ροκ με την πανκ και την ίντι ροκ. Το ομώνυμο ντεμπούτο άλμπουμ τους κυκλοφόρησε το 2004, περιλαμβάνοντας το εμβληματικό single "Take Me Out", το οποίο τους χάρισε παγκόσμια αναγνώριση και καθιέρωσε το συγκρότημα ως μία από τις πιο σημαντικές μπάντες της δεκαετίας. Το άλμπουμ γνώρισε επιτυχία σε όλον τον πλανήτη, κερδίζοντας το Mercury Prize εκείνης της χρονιάς, δύο Brit Awards την επόμενη, και υποψηφιότητα για ένα Grammy.

Από τότε, οι Franz Ferdinand συνέχισαν να εξελίσσονται, κυκλοφορώντας επιτυχημένα άλμπουμ όπως τα "You Could Have It So Much Better" (2005), "Tonight: Franz Ferdinand" (2009) και "Right Thoughts, Right Words, Right Action" (2013). Κάθε κυκλοφορία τους χαρακτηρίζεται από καινοτόμες μελωδίες και στιχουργική ευφυΐα, διατηρώντας το ενδιαφέρον του κοινού αμείωτο.

Το 2022, το συγκρότημα κυκλοφόρησε το "Hits To The Head", μια συλλογή που περιλαμβάνει τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους, προσφέροντας στους θαυμαστές την ευκαιρία να απολαύσουν ξανά αγαπημένα τραγούδια. Αυτή η κυκλοφορία αποτέλεσε ορόσημο στην καριέρα τους, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική τους αξία στη μουσική βιομηχανία.

Αυτό το άλμπουμ τους βοήθησε να κατανοήσουν την ουσία της επιτυχίας τους και ταυτόχρονα να αποδεσμευτούν από το παρελθόν. Όταν ξέρεις ποιος είσαι και νιώθεις άνετα με αυτό, είσαι ελεύθερος να εξερευνήσεις νέα μονοπάτια. Σε αυτό το σημείο της καριέρας τους, οι Franz Ferdinand γνωρίζουν πολύ καλά ποιοι είναι και απολαμβάνουν την ενέργεια που φέρνει αυτή η αποδοχή.

Νέος δίσκος

Ο νέος δίσκος τους The Human Fear που κυκλοφόρησε φέτος, πάλλεται από ενέργεια που σε κάνει να νιώθεις πιο ζωντανός από ποτέ. Ο φόβος σε κάνει να νιώθεις ζωντανός. Ξύπνιος. Μια ζωή χωρίς φόβο είναι μια ζωή κοιμισμένη. Ο φόβος είναι αυτό που μας δείχνει την ανθρώπινη φύση μας. Γι’ αυτό τον αναζητούμε στις ταινίες τρόμου ή στις ακραίες φυσικές δραστηριότητες. Οι πιο καθοριστικές στιγμές της ζωής μας διαμορφώνονται από τον φόβο: την αποδοχή, την κατανόηση ή την υπέρβασή του.

Στην καρδιά των Franz Ferdinand βρίσκεται ακόμη η σχέση του Alex Kapranos με τον μπασίστα Bob Hardy. Δημιούργησαν το συγκρότημα δουλεύοντας μαζί σε μια κουζίνα, αρχικά σαν ιδέα, και στη συνέχεια αναζητώντας συνεργάτες στη Γλασκώβη. Η συμβολή του Julian Corrie στον τελευταίο τους δίσκο είναι επίσης σημαίνουσα, με τα δάχτυλά του να κάνουν θαύματα. Στη συνέχεια, υπάρχει η κιθαριστική ορμή του Dino Bardot και η φρέσκια ρυθμική οπτική των ντραμς της Audrey Tait, που συμμετέχουν για πρώτη φορά σε πλήρες άλμπουμ των Franz Ferdinand.

Μην χάσετε αυτή τη μοναδική εμπειρία να απολαύσετε τους Franz Ferdinand στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου.

Η προπώληση ξεκινά στις 13 Μαρτίου, στις 11:00

www.ticketmaster.gr