«Save the dates»: Οπτικοακουστικό αρχείο για τη σύγχρονη τέχνη ανοικτό στο κοινό

To Save the Dates – ένα οπτικοακουστικό αρχείο για τη σύγχρονη τέχνη είναι η πρώτη ψηφιακή, εκπαιδευτική και ερευνητική πλατφόρμα στην Ελλάδα για τη διεθνή και την Ελληνική σύγχρονη τέχνη. Σχηματίστηκε σε περίοδο 30 χρόνων και περιλαμβάνει 776 τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά αρχεία, πλήρως τεκμηριωμένα και ταξινομημένα σε θεματικές κατηγορίες (καλλιτέχνες, ιστορικοί τέχνης, διευθυντές μουσείων, Μπιενάλε, μεγάλες εκθέσεις). Το υλικό προέρχεται από τις εκπομπές που σχεδίασε, επιμελήθηκε και παρουσίασε η εικαστικός Κατερίνα Ζαχαροπούλου την περίοδο 1995 -2025. Από το 1995 έως το 1999 στον τηλεοπτικό σταθμό SevenX, και από το 2000 έως το 2025 στην ΕΡΤ (παραχώρηση υλικού Αρχείο ΕΡΤ). Tο πρόγραμμα Save the Dates – ένα οπτικοακουστικό αρχείο για τη σύγχρονη τέχνη είναι ανοιχτό σε όσους επιθυμούν να εργαστούν, να ερευνήσουν, να εμπνευστούν, να γνωρίσουν, να θυμηθούν, να ανακαλύψουν και να μεταπλάσουν το περιεχόμενό του δημιουργικά. Η πλατφόρμα είναι αποκλειστικά διαθέσιμη στο ΕΜΣΤ και στη Βιβλιοθήκη της ΑΣΚΤ με ελεύθερη πρόσβαση. Στο μεσοπάτωμα του ΕΜΣΤ υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος.

Σύλληψη, οργάνωση αρχειακού υλικού, επιμέλεια προγράμματος: Κατερίνα Ζαχαροπούλου. Τεκμηριώσεις, επιμέλεια περιεχομένου: Δώρα Βασιλάκου. Ψηφιοποίηση, θεματικά βίντεο, επιμέλεια σχεδιασμού: Σέργιος Ζαλμάς. Ψηφιακή επιμέλεια: Γιάννης Βαλιάντζας. Συντονισμός υλοποίησης προγράμματος: Ελένη Κούκου.

Μέγας Χορηγός του προγράμματος είναι ο Οργανισμός ΝΕΟΝ. Η υλοποίηση των εκπαιδευτικών δράσεων και το δημόσιο πρόγραμμα του αρχείου υποστηρίζεται από τη Δωρεά της Συλλογής Δ.Δασκαλόπουλου.

Η παρουσίαση

Την Πέμπτη 29 Μαΐου στις 19:00 θα γίνει στο ΕΜΣΤ η παρουσίαση του Save the Dates - ένα οπτικοακουστικό αρχείο για τη σύγχρονη τέχνη.

Θα μιλήσουν η Κατερίνα Ζαχαροπούλου, οι συνεργάτες της Δώρα Βασιλάκου και Σέργιος Ζαλμάς καθώς και ο Βασίλης Αλεξόπουλος, Διευθυντής του Αρχείου της ΕΡΤ. Συντονισμός συζήτησης: Ελένη Κούκου.