Queens of the Stone Age: Κυκλοφορεί στις πλατφόρμες το «Alive in the Catacombs»

Οι Queens of the Stone Age

Κατόπιν λαϊκής απαίτησης, οι Queens of the Stone Age κυκλοφορούν το ηχητικό υλικό της μαγευτικής τους εμφάνισης Alive in the Catacombs. Όπως αρμόζει, η μουσική θα είναι διαθέσιμη την Παρασκευή 13 Ιουνίου, σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες, μέσω της Matador Records.

Το συγκρότημα ανακοίνωσε επίσης ότι θα κυκλοφορήσει μια συλλεκτική έκδοση βινυλίου με το ηχητικό του AITC. Συγκεκριμένα θα κυκλοφορήσουν μόνο 5.000 αντίτυπα αυτής της ειδικής έκδοσης που θα περιλαμβάνει ένα αποκλειστικό 24σέλιδο ένθετο με φωτογραφίες από τα παρασκήνια, τραβηγμένες από τον μακροχρόνιο συνεργάτη του συγκροτήματος, Andreas Neumann. Κάθε αντίτυπο θα είναι αριθμημένο και σφραγισμένο μεμονωμένα. Οι προπαραγγελίες είναι ήδη διαθέσιμες στο qotsa.com, με ημερομηνία κυκλοφορίας την 22η Αυγούστου.

Η ταινία AITC και η επακόλουθη ηχητική κυκλοφορία παρουσιάζουν τους Queens of the Stone Age στην πιο στοιχειώδη μορφή τους — Joshua Homme, Troy Van Leeuwen, Michael Shuman, Dean Fertita και Jon Theodore, συνοδευόμενοι από ένα τρίο εγχόρδων και χρησιμοποιώντας αλυσίδες και ξυλάκια ως αυτοσχέδια κρουστά. Όλα εντελώς ανεπεξέργαστα, καθώς κάθε τραγούδι ηχογραφήθηκε ζωντανά με μία πλήρη λήψη, χωρίς προσθήκες ή επεξεργασία.

Η ηχογράφηση έγινε από τους Mark Rankin, François-Xavier Delaby, Henri d’Armancourt και Alban Lejeune, ενώ την παραγωγή ανέλαβε ο Mark Rankin. Η τελική μίξη έγινε από τους Mark Rankin, Joshua Homme και Michael Shuman.

Λίστα τραγουδιών:

Running Joke / Paper Machete

Kalopsia

Villains of Circumstance

Suture Up Your Future

I Never Came

Η ταινία Queens of the Stone Age: Alive in the Catacombs κυκλοφόρησε στις 5 Ιουνίου, με μεγάλη προσμονή και θερμή αποδοχή από τους κριτικούς. Η ταινία καθώς και το συνοδευτικό ντοκιμαντέρ με το backstage, Alive in Paris and Before, είναι διαθέσιμα προς αγορά στο qotsa.com.

Το Alive in the Catacombs παρήχθη από τη La Blogothèque, σε σκηνοθεσία Thomas Rames, και γυρίστηκε και ηχογραφήθηκε τον Ιούλιο του 2024, στο Παρίσι της Γαλλίας.

Κυκλοφορεί από τη Matador Records με την υποστήριξη της The Hubsters.