Τεχνόπολη: Οι Nightstalker και οι Naxatras σε μια βραδιά έντασης, ψυχεδέλειας και υπέρβασης

Οι Nightstalker και οι Naxatras επιστρέφουν στην Τεχνόπολη για μια δυνατή βραδιά, έπειτα από την περσινή τους συνύπαρξη που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στο συναυλιακό καλοκαίρι της Αθήνας.

Φέτος, το ραντεβού έχει κάτι παραπάνω από την ατμόσφαιρα ενός εκρηκτικού live: και οι δύο μπάντες καταφθάνουν με τα νέα τους άλμπουμ που ήδη έχουν προκαλέσει αίσθηση στην ελληνική και ευρωπαϊκή σκηνή. Ένα double bill έντασης, ψυχεδέλειας, θρυλικών riffs και μουσικής υπέρβασης, με δύο σχήματα σε απόλυτα δημιουργική φάση και εξαιρετική φόρμα!

INFO:

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Πόρτες: 19:30

‘Eναρξη: 20:45

Τιμή εισιτηρίων: Προπώληση 15€, Ταμείο 18€

(Ελεύθερη είσοδος για παιδιά μέχρι 10 ετών)

Προπώληση εισιτηρίων:

Ηλεκτρονικά: https://www.ticketmaster.gr/nightstalker-naxatras_sp_2141007.html

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων: Πειραιώς 100, Γκάζι,

www.athens-technopolis.gr

Πρόσβαση: Μετρό: Σταθμός «Κεραμεικός», Τρόλεï: No. 21 (από Ομόνοια), Στάση «Φωταέριο», Λεωφορεία: 035, 049, 227, 815, 838, 914, Β18, Γ18, Στάση «Φωταέριο»

Nightstalker – Return From The Point of No Return

Μετά από περισσότερες από δύο δεκαετίες που κυριάρχησαν στη σκηνή του underground, οι Nightstalker επέστρεψαν με το πιο τολμηρό άλμπουμ τους μέχρι τώρα. Στο "Return From The Point of No Return", ο χαρακτηριστικός ήχος των Nightstalker με τα τραχιά και βαριά blues riffs και τους υπνωτιστικούς ρυθμούς, επισφραγισμένος από τα επιβλητικά φωνητικά του θρυλικού frontman Argy, γίνεται πιο βαθύς, πιο σκοτεινός και πιο επεκτατικός.

Αυτό το νέο άλμπουμ είναι μια ξεκάθαρη δήλωση της πρόθεσης τους: οι Nightstalker δεν βρίσκονται εδώ για να ακολουθήσουν τάσεις, καθώς οι ίδιοι έχουν χαράξει τον δρόμο για μια ολόκληρη γενιά Ελλήνων stoner rockers. Κάθε στοιχείο αυτού του άλμπουμ μοιάζει με μια ηλεκτρισμένη πρόσκληση σε δράση, καλώντας τους fans να σηκώσουν τις γροθιές τους στον αέρα, ενωμένοι.

Το "Return From The Point of No Return" αποτελεί έναν θρίαμβο του heavy rock και μια αδιάψευστη απόδειξη της κληρονομιάς τους.

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟ - https://orcd.co/nightstalker_returnfromthepointofnoreturn

Οι Naxatras © Dimitris Kavoukidis

Naxatras – V

Οι Naxatras έχουν περάσει πάνω από μια δεκαετία διαμορφώνοντας μια ξεχωριστή παρουσία στη σκηνή του hard psych. Το νέο άλμπουμ τους, "V", αντικατοπτρίζει τη δέσμευση του συγκροτήματος απέναντι στον πειραματισμό και την εξέλιξη. Τα συστατικά του ήχου των Naxatras έχουν πολλαπλασιαστεί και οι επιρροές τους έχουν διευρυνθεί, ενσωματώνοντας όχι μόνο τα κλασικά σημεία αναφοράς του progressive rock των ’70s, αλλά και στοιχεία παγκόσμιας μουσικής και ηλεκτρονικών ήχων, προσφέροντας τραγούδια που είναι ταυτόχρονα αυστηρά δομημένα και τολμηρά εκτεταμένα.

Οι Naxatras διαθέτουν πλέον μια πιο διευρυμένη σύνθεση που περιλαμβάνει πλήκτρα και περισσότερα κρουστά, κάτι που τους επέτρεψε να υιοθετήσουν ένα πιο περίπλοκο στυλ παραγωγής, συνδυάζοντας τη χαρακτηριστική αναλογική τους ζεστασιά με μια νέα διαύγεια και πολυπλοκότητα. Το "V" ισορροπεί ανάμεσα στο άμεσο και το περιπετειώδες, οδηγώντας τους ακροατές σε ένα ταξίδι που είναι τόσο γειωμένο όσο και κοσμικό.

Αυτό είναι κάτι περισσότερο από ένα άλμπουμ: είναι μια καθοριστική στιγμή για τους Naxatras. Με τον τεράστιο πλούτο επιρροών και την εμπειρία ετών να συγκλίνουν, το "V" σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο, επαναβεβαιώνοντας τη θέση τους ως ένα από τα πιο οραματικά σχήματα στο τοπίο του progressive rock.

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟ - https://orcd.co/naxatras_V