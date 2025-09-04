Κάρμεν Ρουγγέρη: Δεν μίλησα για την απώλεια του συζύγου μου, γιατί δεν ήθελα να γίνει σόου

Η Κάρμεν Ρουγγέρη, μετρά μία πορεία δεκαετιών στο θεατρικό σανίδι, αλλά αποτελεί για τους περισσότερους ένα τεράστιο κεφάλαιο για το παιδικό θέατρο, με τις παραστάσεις της να αποτελούν πόλο έλξης, όχι μόνο για τους μικρούς φίλους της, αλλά και για τους ενήλικες.

Tην εξαιρετική ηθοποιό και σκηνοθέτη, συνάντησε στο νέο επεισόδιο του The Greatest Stories για το CNN Greece, η Σοφία Μαυραντζά σε μία εκ βαθέων και καθηλωτική συζήτηση με την Κάρμεν Ρουγγέρη να ξετυλίγει άγνωστα - για το ευρύ κοινό - κομμάτια της ζωής της.

Ξκινώντας από τα παιδικά της χρόνια, όταν ο Γαλλο-ιταλός καθολικός ιερέας και θεολόγος πατέρας της ήρθε στην Ελλάδα. Ένας άνθρωπος βαθιά μορφωμένος που μιλούσε 9 γλώσσες και την ίδια να του απευθύνεται στον πληθυντικό ενώ πήγαινε στην εκκλησία κάθε Κυριακή μέχρι τα 25 της χρόνια. Χαρακτηρίζει τη μητέρα της «Άγγελο επί της Γης», ενώ αποκαλύπτει πως στην επόμενη ζωή της θα γίνει δασκάλα, σημειώνοντας «Μετά τον Θεό είναι ο δάσκαλος».

Μεγάλο μέρος της συζήτησης, όπου αρκετές στιγμές κατακλύζεται από συγκίνηση, περιστρέφεται γύρω από παιδιά, τον βασικό πυλώνα της και το πόσο έχει αλλάξει η διαπαιδαγώγησή τους, με ευθύνη των γονιών στο πέρασμα των χρόνων, αλλά και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν από το διαδίκτυο και τα κινητά. Βασικό όπως λέει ο σεβασμός: «Όταν αντιμετωπίζεις ένα παιδί με σεβασμό, σου τον επιστρέφει».

Αναφέρεται και στο δυσκολότερο κομμάτι της ζωής της, την απώλεια του συζύγου της, Ανδρέα Κουλουμπή, δηλώνοντας, συγκινημένη «φανατική θαυμάστριά του». Αποκαλύπτει δε, τους λόγους που δεν δημοσιοποίησε, παρά μόνο μετά το τέλος της κηδείας, την προσωπική αυτή δύσκολη στιγμή, λέγοντας χαρακτηριστικά «δεν ήθελα να γίνει σόου». Στην ερώτηση της δημοσιογράφου για τα μαύρα, απαντάει αφοπλιστικά «δεν ξέρω αν θα τα βγάλω».

Ομολογεί ότι δίνει μεγάλο βάρος στην αισθητική, τόσο των παραστάσεων της, όσο και την προσωπική, μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια. Όραμά της, οι παραστάσεις για παιδιά σε όλη την Ελλάδα -από την Επίδαυρο μέχρι το Ηρώδειο, από τη σκηνή του Εθνικού μέχρι τα μικρότερα θέατρα των άκρων της χώρας. Κλείνοντας η συνέντευξη επιστρέφει με έναν διαφορετικό τρόπο πάλι στα παιδιά, όταν ομολογεί πως θα συμβούλευε τον νεότερο εαυτό της να είχε κάνει περισσότερα, γιατί όπως λέει «κάθε παιδί φέρνει και την τύχη του».

Παρακολουθήστε τη συνέντευξη της Κάρμεν Ρουγγέρη, ένα μάθημα για τη ζωή και τη μαγεία παιδικής σκηνής.