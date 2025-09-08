Βραβεία MTV: Σάρωσαν οι Lady Gaga, Sabrina Carpenter και Ariana Grande

Η Lady Gaga, η Sabrina Carpenter και η Ariana Grande ήταν οι νικήτριες των βραβείων του MTV που απονεμήθηκαν το βράδυ της Κυριακής στη Νέα Υόρκη. Αν και πριν από λίγες ημέρες αναγκάσθηκε να ακυρώσει την εμφάνισή της στο Μαϊάμι, η Lady Gaga δήλωσε παρούσα στην τελετή απονομής, για λίγο όμως, όπως είπε καθώς έπρεπε στη συνέχει να μεταβεί στο Madison Square Garden για μια συναυλία. Λίγο αργότερα, το MTV συνδέθηκε με τον ιστορικό συναυλιακό χώρο όπου η Lady Gaga ερμήνευσε τα «Abracadabra» και «The Dead Dance». Η Lady Gaga απέσπασε τέσσερα βραβεία MTV, ανάμεσά τους το βραβείο της «καλλιτέχνιδας της χρονιάς» αποδεικνύοντας ότι παραμένει επίκαιρη και δημοφιλής.

Από την άλλη πλευρά, η Sabrina Carpenter απέσπασε τρία βραβεία με το ένα από αυτά να είναι το βραβείο της «καλύτερης ποπ καλλιτέχνιδας» και το άλλο για το «καλύτερο άλμπουμ της χρονιάς» για το «Short n’ sweet». Τρία βραβεία πήρε και η Ariana Grande με το τραγούδι της «Brighter days ahead» να αποσπά το βραβείο «καλύτερου ποπ τραγουδιού».

Το βραβείο «καλύτερου τραγουδιού της χρονιάς» όμως πήγε στους Bruno Mars και της Rose για το «APT.». Η Rose ανέβηκε στη σκηνή για να το παραλάβει και το αφιέρωσε «στον 16χρονο εαυτό μου και σε όλους όσοι ονειρεύτηκαν να γίνουν αποδεκτοί για τη σκληρή τους δουλειά».

Στις ζωντανές εμφανίσεις ξεχώρισε εκείνη της Mariah Carey την οποία παρουσίασε στη σκηνή η Ariana Grande που την ευχαρίστησε για «το σάουντρακ της ζωής μας». Επιπλέον, το MTV έκανε αφιέρωμα στον Ozzy Osbourne που πρόσφατα έφυγε από τη ζωή με τον Steven Tyler και τον Joe Perry των Aerosmith να ερμηνεύουν τραγούδια του «Πρίγκιπα του Σκότους» παρέα με τον Yungblud και τον Nuno Bettencourt.

YUNGBLUD and Steven Tyler pay tribute to Ozzy Osbourne at the #VMAs ? pic.twitter.com/JmmFcfUZdn — Variety (@Variety) September 8, 2025

Το βραβείο «καλύτερης συνεργασίας» για το MTV πήγε στο «Die with a smile» της Lady Gaga και του Bruno Mars, ενώ «καλύτερο ροκ τραγούδι» αναδείχθηκε το «All my love» των Coldplay. Η Shakira απέσπασε το βραβείο «καλύτερου latin τραγουδιού» με το «Soltera» και το βραβείο «καλύτερου συγκροτήματος» πήγε στις Blackpink.

Το πρώτο βραβείο «Latin Icon» απονεμήθηκε στον Ricky Martin ο οποίος τόνισε ότι «είμαι εθισμένος στο χειροκρότημά σας για αυτό είμαι ακόμα εδώ. Αφιερώνω το βραβείο στα παιδιά μου γιατί όσα κάνω τα κάνω έχοντας αυτά στο μυαλό και την καρδιά μου». Στη συνέχεια ο Ricky Martin ερμήνευσε τις επιτυχίες του «Livin’ la Vida Loca», «Shake Your Bon-Bon», «Vente Pa’ Ca», «María» και «La Copa de la Vida».