Βραβεία MTV: Σάρωσαν οι Lady Gaga, Sabrina Carpenter και Ariana Grande

Τέσσερα βραβεία MTV για τη Lady Gaga και από τρία στις Sabrina Carpenter και Ariana Grande

Newsbomb

Βραβεία MTV: Σάρωσαν οι Lady Gaga, Sabrina Carpenter και Ariana Grande

Η Lady Gaga

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Lady Gaga, η Sabrina Carpenter και η Ariana Grande ήταν οι νικήτριες των βραβείων του MTV που απονεμήθηκαν το βράδυ της Κυριακής στη Νέα Υόρκη. Αν και πριν από λίγες ημέρες αναγκάσθηκε να ακυρώσει την εμφάνισή της στο Μαϊάμι, η Lady Gaga δήλωσε παρούσα στην τελετή απονομής, για λίγο όμως, όπως είπε καθώς έπρεπε στη συνέχει να μεταβεί στο Madison Square Garden για μια συναυλία. Λίγο αργότερα, το MTV συνδέθηκε με τον ιστορικό συναυλιακό χώρο όπου η Lady Gaga ερμήνευσε τα «Abracadabra» και «The Dead Dance». Η Lady Gaga απέσπασε τέσσερα βραβεία MTV, ανάμεσά τους το βραβείο της «καλλιτέχνιδας της χρονιάς» αποδεικνύοντας ότι παραμένει επίκαιρη και δημοφιλής.

Από την άλλη πλευρά, η Sabrina Carpenter απέσπασε τρία βραβεία με το ένα από αυτά να είναι το βραβείο της «καλύτερης ποπ καλλιτέχνιδας» και το άλλο για το «καλύτερο άλμπουμ της χρονιάς» για το «Short n’ sweet». Τρία βραβεία πήρε και η Ariana Grande με το τραγούδι της «Brighter days ahead» να αποσπά το βραβείο «καλύτερου ποπ τραγουδιού».

Το βραβείο «καλύτερου τραγουδιού της χρονιάς» όμως πήγε στους Bruno Mars και της Rose για το «APT.». Η Rose ανέβηκε στη σκηνή για να το παραλάβει και το αφιέρωσε «στον 16χρονο εαυτό μου και σε όλους όσοι ονειρεύτηκαν να γίνουν αποδεκτοί για τη σκληρή τους δουλειά».

Στις ζωντανές εμφανίσεις ξεχώρισε εκείνη της Mariah Carey την οποία παρουσίασε στη σκηνή η Ariana Grande που την ευχαρίστησε για «το σάουντρακ της ζωής μας». Επιπλέον, το MTV έκανε αφιέρωμα στον Ozzy Osbourne που πρόσφατα έφυγε από τη ζωή με τον Steven Tyler και τον Joe Perry των Aerosmith να ερμηνεύουν τραγούδια του «Πρίγκιπα του Σκότους» παρέα με τον Yungblud και τον Nuno Bettencourt.

Το βραβείο «καλύτερης συνεργασίας» για το MTV πήγε στο «Die with a smile» της Lady Gaga και του Bruno Mars, ενώ «καλύτερο ροκ τραγούδι» αναδείχθηκε το «All my love» των Coldplay. Η Shakira απέσπασε το βραβείο «καλύτερου latin τραγουδιού» με το «Soltera» και το βραβείο «καλύτερου συγκροτήματος» πήγε στις Blackpink.

Το πρώτο βραβείο «Latin Icon» απονεμήθηκε στον Ricky Martin ο οποίος τόνισε ότι «είμαι εθισμένος στο χειροκρότημά σας για αυτό είμαι ακόμα εδώ. Αφιερώνω το βραβείο στα παιδιά μου γιατί όσα κάνω τα κάνω έχοντας αυτά στο μυαλό και την καρδιά μου». Στη συνέχεια ο Ricky Martin ερμήνευσε τις επιτυχίες του «Livin’ la Vida Loca», «Shake Your Bon-Bon», «Vente Pa’ Ca», «María» και «La Copa de la Vida».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:28ΚΟΣΜΟΣ

Πέδρο Σάντσεθ: «Το Ισραήλ εξοντώνει έναν ανυπεράσπιστο λαό»

13:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγρια καταδίωξη στον Κηφισό: Χωρίς δίπλωμα και υπότροπος για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ο γιος του επιχειρηματία που χτύπησε αστυνομικό

13:27ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Τα «γαλλικά» του Ντόντσιτς στους συμπαίκτες του - «Συγκεντρωθείτε, πιέστε τους»

13:23ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον ΒΟΑΚ: Νεκρός 25χρονος έπειτα από τροχαίο - Εγκλωβίστηκε στο φορτηγό του

13:21ΚΟΣΜΟΣ

Ρόδος: Νεκρός 57χρονος Βρετανός στο Πρασονήσι

13:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΘ: Τι κερδίζουν από τα μέτρα οικογένειες και παιδιά - Παραδείγματα

13:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026: Τέλος και επίσημα ο Σάντος από το Αζερμπαϊτζάν

13:06ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: «Μπλόκο» σε αεροπλάνα και πλοία που μεταφέρουν όπλα στο Ισραήλ - Αύξηση της βοήθειας προς Παλαιστίνιους πρόσφυγες

13:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυτά είναι τα μέτρα για την ενίσχυση της στέγης - Επιστροφή ενοικίου, ΦΠΑ, απαλλαγή φόρου και κατάργηση του ΕΝΦΙΑ

13:00ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θέατρο Σημείο: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα μετά από 85 χρόνια ανεβαίνει ο «Ερρίκος Ε'» του Σαίξπηρ

12:51ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Τριπλάσιες ρωσικές δυνάμεις από ουκρανικές στο μέτωπο - Παραδοχή του επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων του Κιέβου

12:51ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου «Το Ισραήλ διεξάγει σκληρό πόλεμο κατά της τρομοκρατίας» - Στους 6 οι νεκροί από την επίθεση στην Ιερουσαλήμ

12:50ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παίρνει τις λιγότερες βολές από τους σταρ της διοργάνωσης

12:43ΑΠΟΨΕΙΣ

Σύντομη περιήγηση στον νέο ΚΟΚ: Οι πιο σημαντικές αλλαγές, οι αυστηρότερες ρυθμίσεις και τα πρόστιμα

12:42ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης: Ξεκίνησε η λετουργία ψηφιακού οδηγού Sign Guide για ΑμεΑ

12:39ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα μέτρα: Παρεμβάσεις στο ελάχιστο εισόδημα των ελευθέρων επαγγελματιών

12:39ΕΛΛΑΔΑ

Καλάβρυτα: Αυτός είναι ο ηγούμενος της Μονής του Μεγάλου Σπηλαίου που συνελήφθη - Θα πουλούσε βυζαντινές εικόνες και Ευαγγέλιο για 200.000 ευρώ

12:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε αυτούς τους 12.720 οικισμούς καταργείται ο ΕΝΦΙΑ - Όλη η λίστα

12:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πόσο ωφελούνται στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας από τα νέα μέτρα - Πίνακες

12:29ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θέατρο Βράχων: Ο Κώστας Μακεδόνας ερμηνεύει «Το τραγούδι του νεκρού αδελφού» του Μίκη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε αυτούς τους 12.720 οικισμούς καταργείται ο ΕΝΦΙΑ - Όλη η λίστα

11:01ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ

12:39ΕΛΛΑΔΑ

Καλάβρυτα: Αυτός είναι ο ηγούμενος της Μονής του Μεγάλου Σπηλαίου που συνελήφθη - Θα πουλούσε βυζαντινές εικόνες και Ευαγγέλιο για 200.000 ευρώ

10:29ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Ο πρίγκιπας «λιβελούλα» Χισαχίτο: Αυτός είναι ο τελευταίος αυτοκράτορας στον κόσμο

12:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πόσο ωφελούνται στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας από τα νέα μέτρα - Πίνακες

12:20ΕΛΛΑΔΑ

Επεισοδιακή καταδίωξη στο κέντρο της Αθήνας: Συνελήφθη 20χρονος γόνος ευκατάστατης οικογένειας - Χτύπησε αστυνομικό με το αυτοκίνητό του

08:16ΜΠΑΣΚΕΤ

«Ημίθεος» ο Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Δεν υπάρχει άλλος σαν αυτόν» - Αποθέωση του «Greek Freak» από FIBA και NBA

07:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυτός είναι ο γνωστός τράπερ που πιάστηκε για φοροδιαφυγή - Τον «πρόδωσε» το ρολόι των 116.000 ευρώ

12:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πόσο ωφελούνται οι συνταξιούχοι από τα νέα μέτρα - Αναλυτικοί πίνακες με παραδείγματα

06:12ΚΟΣΜΟΣ

«Θηλυκή εταιρεία» κατασκόπων: Πώς 40 Σέρβες δρούσαν μυστικά στο Κοσσυφοπέδιο χρησιμοποιώντας… τα κάλλη τους

10:30ΕΛΛΑΔΑ

Το ΚΤΕΛ που ξεκλήρισε ένα χωριό της Κρήτης: Μετέφεραν τις σωρούς ακόμα και με ταξί

07:39ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Σε ισόβια καταδικάστηκε η «δολοφόνος με τα μανιτάρια» - Η δίκη του αιώνα ενέπνευσε βιβλία, ντοκιμαντέρ και σειρές

09:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνέλαβαν τον ηγούμενο της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου στα Καλάβρυτα - Θα πουλούσε Ευαγγέλιο του 1700 για 200.000 ευρώ

17:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Επιστολή-κόλαφος της διοίκησης της Euroleague στην ΚΑΕ Ολυμπιακός

14:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «κλείδωσε» τα δυσάρεστα νέα - Πότε «βλέπουν» βροχές οι Αμερικανοί στην Ελλάδα

11:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προσωπική διαφορά: Καταργείται έως το 2027 - Ποιοι συνταξιούχοι κερδίζουν

13:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυτά είναι τα μέτρα για την ενίσχυση της στέγης - Επιστροφή ενοικίου, ΦΠΑ, απαλλαγή φόρου και κατάργηση του ΕΝΦΙΑ

06:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το «πακέτο» της ΔΕΘ: Μείωση φόρων - Αυξήσεις σε συνταξιούχους - Οι παρεμβάσεις στην αγορά ακινήτων και τη στέγη - Αναλυτικά παραδείγματα

12:23ΕΛΛΑΔΑ

Καλάβρυτα: Σε αργία ο ηγούμενος και ο μοναχός της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου

08:18ΜΠΑΣΚΕΤ

Αλέξανδρος Σαμοντούροβ: «Θυμηθείτε το όνομά του» - Τον αποθέωσε η FIBA

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ