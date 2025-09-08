Ωδείο Ηρώδου Αττικού: Ο Μάριος Φραγκούλης τιμά τα 100 χρόνια του Μίκη

Ο Μάριος Φραγκούλης ερμηνεύει Μίκη Θεοδωράκη στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού

Ωδείο Ηρώδου Αττικού: Ο Μάριος Φραγκούλης τιμά τα 100 χρόνια του Μίκη
Η οικουμενική εμβέλεια και ο παγκόσμιος θρίαμβος της μουσικής του Μίκη Θεοδωράκη θα ηχήσουν σε μια μαγευτική μουσική παράσταση την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου στο μεγαλοπρεπές Ωδείο Ηρώδου Αττικού, κάτω από το φως της Ακρόπολης, με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννησή του «Οικουμενικού Μίκη Θεοδωράκη» που μέσα από τα μεγάλα έργα του, μέσα από τις νότες και τις μελωδίες του ξεπέρασε τον χώρο και τον χρόνο κάνοντας την σύγχρονη Ελλάδα γνωστή στα πέρατα της οικουμένης.

Αμέτρητα είναι τα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη που έδωσαν φωνή στους μεγαλύτερους ποιητές του 20ου αιώνα και τραγουδήθηκαν σε δεκάδες ξένες γλώσσες, φωτίζοντας διαχρονικά ανθρωπιστικά μηνύματα, ανάμεσά τους το Canto General, Romancero Gitano, Sogno di Liberta, La douleur est infinie, Nous sommes deux, Life goes On, the Laughing Boy, Les Amant de Teruel, Mon frere le soleil, the Honeymoon Song, αλλά και τα πολυβραβευμένα του διεθνή κινηματογραφικά σάουντρακ, όπως Zorba the Greek, Serpico, Z, Phaedra, Honeymoon, State of Siege, Les Amants de Teruel, Une balle au Coeur, Actas de Marusia και πολλά άλλα, μουσικές μέσα από τις οποίες αναδύονται αγαπημένα θέματα και μελωδίες που έχουν χαραχτεί στη συλλογική μας μνήμη.

Του εμπιστεύθηκε το «Αξιον Εστί»

Κεντρικός ερμηνευτής της βραδυάς ο υπέρλαμπρος κι αγαπημένος Μάριος Φραγκούλης, ο καταξιωμένος έλληνας τενόρος που έχοντας, με το υψηλό καλλιτεχνικό του ανάστημα, διαγράψει μια αστραφτερή διεθνή καριέρα στις μεγαλύτερες συναυλιακές σκηνές του κόσμου, ανήκει αναμφισβήτητα στις μεγαλύτερες φωνές των ελλήνων ερμηνευτών. Η σπουδαία φωνή και οι εκφραστικές ερμηνείες του Μάριου Φραγκούλη δεν θα μπορούσαν να αφήσουν ασυγκίνητο τον Μίκη Θεοδωράκη που το 1998 του εμπιστεύτηκε το ‘Άξιον Εστί’, σε μια συναυλία-ορόσημο της συνεργασίας τους στο Ηρώδειο, την οποία διήυθυνε ο ίδιος ο συνθέτης. Μια μεγίστης σημασίας καλλιτεχνική συνάντηση που έγραψε ιστορία και συνεχίστηκε με ερμηνείες άλλων εμβληματικών έργων και την συνεχή ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού.

Το κοινό του επιφύλαξε ενθουσιώδη υποδοχή όταν ερμήνευσε το μέρος του λαϊκού τραγουδιστή, από το ποίημα του νομπελίστα ποιητή Οδυσσέα Ελύτη, ένα ποίημα που αποτελεί μνημείο ελληνικού πολιτισμού.

Ο Μάριος Φραγκούλης είχε δηλώσει ότι «αισθάνεται να κουβαλά ένα μεγάλο και εύθραυστο φορτίο με την ελπίδα να μην σπάσει τίποτα». Είχε μάλιστα χαρακτηρίσει τη συνεργασία αυτή, «ως έναν μεγάλο σταθμό στη καριέρα του και όχι ένα προϊόν ανταλλαγής».

Ο Μάριος Φραγκούλης επιστρέφει στο Ηρώδειο για να τιμήσει τα 100 χρόνια από τη γέννηση του αείμνηστου έλληνα δημιουργού, ερμηνεύοντας αποσπάσματα από τα σημαντικότερα οικουμενικά του έργα, τη μελοποιημένη ποίηση των Pablo Neruda, Federico García Lorca, Brendan Behan, Οδυσσέα Ελύτη, Γιώργου Σεφέρη, Μανόλη Αναγνωστάκη, Κωνσταντίνου Καβάφη, τραγoύδια που τραγουδήθηκαν στο πέρασμα το χρόνων σε ξένες γλώσσες απο καλλιτέχνες διεθνούς εμβέλειας, αλλά και αγαπημένα τραγούδια από διεθνείς κινηματογραφικές επιτυχίες με την υπογραφή του Μίκη Θεοδωράκη.

Το στίγμα της παγκόσμιας και διαχρονικής απήχησης του ρεπερτορίου θα δώσει η παρουσία των Guest Stars - έκπληξη στην βραδυά, μεταξύ τους ο Γαλλο-καναδός Marc Devigne, ο εξαιρετικά ταλαντούχος τραγουδιστής και τραγουδοποιός, ανατέλλων αστέρας στη διεθνή σκηνή με μια βελούδινη φωνή και πλήθος διακρίσεων.

Μαζί τους επι σκηνής η πιανίστα Τατιάνα Παπαγεωργίου, γνωστή για την μακροχρόνια αφοσίωσή της στο έργο του Μίκη Θεοδωράκη, στενότατη συνεργάτιδα του ως πιανίστα και μουσικολόγος από το 1998, όταν ερμήνευσε στο Queen Elizabeth Hall το Κοντσέρτο για Πιάνο με την Φιλαρμονικη Ορχήστρα του Λονδίνου υπο τη διεύθυνση του Μίκη Θεοδωράκη.

Η Τατιάνα έχει φέρει στο φως πλήθος έργων του για πιάνο και ορχήστρα, όπως το Κοντσέρτο «Ελικώνας», ερμηνεύοντάς τα σε πρώτες εκτελέσεις, γεγονός που την έχει κατατάξει στους κύριους ερμηνευτές του συμφωνικού και μετασυμφωνικού του έργου, ενώ έχει συνεργαστεί με πλήθος ελλήνων και ξένων τραγουδιστών ερμηνεύοντας κι ενορχηστρώνοντας κύκλους τραγουδιών του. Η πρωτοποριακή διδακτορική της έρευνα με θέμα το μουσικό έργο του Μίκη Θεοδωράκη έχει συμβάλει σημαντικά στην αγγλόφωνη επιστημονική βιβλιογραφία, ενώ επιστέγασμα της συνεργασίας τους αποτελεί η ηχογράφηση ολόκληρου του πιανιστικού του έργου. Η Τατιάνα έχει εμφανιστεί σε ένα ευρύ ρεπερτόριο σε συναυλίες ανά τον κόσμο, συμπράτοντας ως σολίστ με ορχήστρες διεθνούς κύρους όπως Φιλαρμονική του Λονδίνου, Συμφωνική της Νέας Όπερας της Μόσχας, Συμφωνική του Πεκίνου, Συμφωνική της Όπερας της Βαρσοβίας, καθώς και όλες τις σημαντικές ελληνικές ορχήστρες. Η μουσική συνάντηση της με τον Μάριο Φραγκούλη, έγινε το 2006 στο Ηρώδειο, όπου με δική της προτροπή ο Μάριος Φραγκούλης ερμήνευσε το Canto General του Μικη Θεοδωράκη, δίνοντας νέα πνοή και δραματική ερμηνεία στο μεγάλο έργο, σε μια παράσταση που έλαβε διθυραμβική κριτική από τον ίδιο τον συνθέτη, ενώ τα εισητήρια εξαντήθηκαν σε ελάχιστες ημέρες.

Γοητευτική και σημαντική

Η συναυλία «Ο Οικουμενικός Θεοδωράκης» φέρνει στο φώς μια πλευρά του έργου του συνθέτη που ειναι ιδιαίτερα γοητευτική αλλά και σημαντική. Πέρα από βαθιά ελληνικό, το μουσικό έργο του Μίκη Θεοδωράκη είναι ένα έργο οικουμενικής εμβέλειας, πραγματώνοντας αυθεντικά τις πανανθρώπινες αξίες της ελευθερίας, της ειρήνης, της αλληλεγγύης, της φιλίας των λαών. Τα τραγούδια του Θεοδωράκη έχουν τραγουδηθεί σε αμέτρητες γλώσσες και αποδόθηκαν από εμβληματικούς καλλιτέχνες του 20ου αιώνα, όπως οι Beatles, Edith Piaf, Joan Baez, Shirley Bassey, Georges Moustaki, Marino Marini, Albano, Gisela May, Milva, κ.α.

Παράλληλα στα πλαίσια της οικουμενικότητας του Μίκη Θεοδωράκη βρίσκονται και τα σάουντρακ από τις διεθνείς κινηματογραφικές επιτυχίες του που αναδυκνύουν μια ακόμη φορά το αστείρευτο ταλέντο και το πολυδιάστατο έργο του μεγάλου έλληνα δημιουργού, ο οποίος διέπρεψε και ως κινηματογραφικός συνθέτης, αποσπώντας πλήθος διεθνών βραβείων ως αναγνώριση της προσφοράς του στον πολιτισμό ως οικουμενικός δημιουργός και ουμανιστής.

Την συναυλία πλαισιώνει συμφωνική ορχήστρα μαζί με καταξιωμένους σολίστ, συνεργάτες του Μίκη Θεοδωράκη. Τις ενορχητρώσεις υπογράφουν ο Κώστας Παπαδούκας και η Τατιάνα Παπαγεωργίου, η οποία έχει την καλλιτεχνική επιμέλεια του προγράμματος.

Πληροφορίες:

Ώρα Έναρξης: 21:00

Προπώληση εισιτηρίων:
https://www.more.com/gr-el/tickets/music/o-oikoumenikos-mikis-theodorakis/ και στα καταστήματα Public σε όλη την Ελλάδα

