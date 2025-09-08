Μιχάλης Χατζηγιάννης: Στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού με τραγούδι, συναίσθημα και διάθεση

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου φέρνει τη μαγεία του στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού! Ένας από τους πιο αγαπημένους καλλιτέχνες της ελληνικής μουσικής σκηνής, με αμέτρητα hits και μοναδική σκηνική ενέργεια, υπόσχεται να μας παρασύρει σε μία βραδιά γεμάτη τραγούδι, συναίσθημα και διάθεση.

Από το «Βυθός», το «Δεν Φεύγω», τα «Χέρια Ψηλά» και το «Καλοκαίρι Μου» μέχρι τις πιο πρόσφατες επιτυχίες του, ο Μιχάλης δημιουργεί μια ατμόσφαιρα γιορτής όπου το κοινό γίνεται ένα με τη μουσική. Μαζί του ο εκρηκτικός ZAF, σε μια συνεργασία που απογειώνει κάθε βραδιά με ρυθμό και πάθος.

Μια μεγάλη μουσική εμπειρία: ένα ταξίδι στις πιο αγαπημένες στιγμές μας, με τραγούδια που μας ένωσαν, μας συγκίνησαν, μας σήκωσαν από τη θέση μας. Είναι κάτι παραπάνω από μια συναυλία — είναι μια βραδιά που δεν επαναλαμβάνεται.

INFO

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΘΗΝΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ

Μαζί του ο ZAF

Προπώληση εισιτηρίων

more.com

Μαζί του επί σκηνής οι αγαπημένοι, πιστοί φίλοι και καταξιωμένοι μουσικοί:

Σόλωνας Αποστολάκης | Πλήκτρα & Ενορχήστρωση

Σπύρος Μάζης | Μπάσο

Άγγελος Αϊβάζης | Κιθάρες

Δημήτριος Τσόλης | Τύμπανα

Νικόλας Πλάτων | Τρομπέτα

Μαλλιούρας Τάσος και Πανταζής Φώτης | Ηχολήπτες