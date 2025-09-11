Θέατρο Σημείο: Ο Γεράσιμος Γεννατάς σε ροκ τελετουργία για τον Αντονέν Αρτώ στο «Κόκκαλο»

Για περιορισμένες παραστάσεις στο θέατρο Σημείο επιστρέφει το «Κόκκαλο» με τον Γεράσιμο Γεννατά και τον Γιώργο Παλαμιώτη

Newsbomb

Θέατρο Σημείο: Ο Γεράσιμος Γεννατάς σε ροκ τελετουργία για τον Αντονέν Αρτώ στο «Κόκκαλο»

Ο Γεράσιμος Γεννατάς στο «Κόκκαλο»

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Κόκκαλο. Η παράσταση που καθήλωσε το κοινό της Νέας Υόρκης επιστρέφει. Έχοντας διαγράψει μια εξαιρετικά πετυχημένη διεθνή διαδρομή τα τελευταία πέντε χρόνια, σε κατάμεστα θέατρα σε Αμερική, Φιλιππούπολη, Σόφια και Αθήνα, αποσπώντας 25 εξαιρετικές κριτικές και υποψηφιότητα καλύτερης ανδρικής ερμηνείας στα Βραβεία Κοινού του Αθηνοράματος, το πολυσυζητημένο «Κόκκαλο», η λυτρωτική ροκ τελετουργία για τον Αντονέν Αρτώ σε σκηνοθεσία Ιόλης Ανδρεάδη, επιστρέφει στο Θέατρο Σημείο από τις 8 έως τις 19 Οκτωβρίου αποκλειστικά για 2 εβδομάδες παραστάσεων. Ένα πρωτότυπο θεατρικό έργο της Ιόλης Ανδρεάδη και του Άρη Ασπρούλη για τη ζωή και το έργο του ρηξικέλευθου διανοητή. Με τον Γεράσιμο Γεννατά σε ένα ανεπανάληπτο ερμηνευτικό σόλο και τον ιδιοφυή μουσικό περφόρμερ Γιώργο Παλαμιώτη ζωντανά μαζί του επί σκηνής. Ώρα έναρξης 21.15, αμέσως μετά την παράσταση «Αρτώ / Βαν Γκογκ» με τον Αμερικανό ηθοποιό Gene Gillette.

Προμηθευτείτε έγκαιρα τα εισιτήριά σας στο https://www.more.com/theater/kokkalo-simeio-theatre.

ΚΟΚΚΑΛΟ

η λυτρωτική ροκ τελετουργία για τη ζωή και το έργο του Αντονέν Αρτώ που καθήλωσε το κοινό της Νέας Υόρκης

ΠΡΕΜΙΕΡΑ

8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΜΟΝΟ ΓΙΑ 2 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ έως 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΣΑΒΒΑΤΟ, ΚΥΡΙΑΚΗ

Ώρα έναρξης στις 21.15 (αμέσως μετά τη λήξη της παράστασης “Αρτώ / Βαν Γκογκ”)

ΘΕΑΤΡΟ ΣΗΜΕΙΟ

Χαρ. Τρικούπη 4, Καλλιθέα | 210.9229579

Βραβεία Κοινού Αθηνοράματος

Υποψηφιότητα Καλύτερης Ανδρικής Ερμηνείας 2022

Το έργο

Το 1935 ο Αντονέν Αρτώ επινοεί μια εντελώς νέα θεατρική φόρμα, το «Θέατρο της Σκληρότητας», και για να τη βάλει σε εφαρμογή δημιουργεί την παράσταση «Οι Τσέντσι» – μία πεντάπρακτη τραγωδία, για τον ξακουστό, αιμοδιψή και αιμομίκτη κόμη της Ρώμης, που βρέθηκε δολοφονημένος, μ’ ένα στιλέτο στο μάτι, από την ανήλικη κόρη του. Το έργο κάνει πρεμιέρα τον Μάιο της ίδιας χρονιάς, στο θέατρο Folies Wagram στο Παρίσι, και παρά τις προσδοκίες αποτυγχάνει παταγωδώς.

Ο Αρτώ αποφασίζει πως δεν θα σκηνοθετήσει ξανά ποτέ, ταξιδεύει ασταμάτητα αναζητώντας τη λύτρωση και στο τέλος συλλαμβάνεται για αλητεία. Το 1938 χαρακτηρίζεται επισήμως ως «παράφρων» και οδηγείται δια της βίας στο ψυχιατρείο, στο οποίο θα παραμείνει έγκλειστος για εννέα χρόνια. Την τελευταία μόνο χρονιά θα υποβληθεί σε περισσότερα από 51 ηλεκτροσόκ. Εκεί αποκτά την εμμονή ότι έρχονται στον ύπνο του και του δηλητηριάζουν τα όνειρα κάνοντας μάγια, εκεί πέφτει σε κώμα και ευτυχώς ξύπνα την ώρα που τον οδηγούν στο νεκροτομείο, εκεί ο ξακουστός ψυχαναλυτής και ψυχίατρος Ζακ Λακάν θα θριαμβολογήσει πως «επιτέλους ο κύριος Αρτώ θεραπεύτηκε και δεν θα χρειαστεί να ξαναγράψει τίποτα πια».

Το 1946 και λίγο πριν τον θάνατό του, αποκτά ξανά ελευθερία κινήσεων, έχοντας υποστεί ωστόσο ανεπανόρθωτες βλάβες από τις επίσημες θεραπευτικές μεθόδους. Οι «Φίλοι του Αντονέν Αρτώ» οργανώνουν μια ειδική βραδιά αφιερωμένη στο έργο του στο Θέατρο «Σάρα Μπερνάρ», αλλά η είσοδος στον ίδιο απαγορεύεται, εξαιτίας του φόβου που προκαλεί η εξασθενημένη του φιγούρα και η πιθανότητα ενός ακόμα θηριώδους ξεσπάσματος, όπως αυτά που συνήθιζε ενώπιων ακροατηρίου και από τα οποία ηρεμούσε μόνο εάν τον φιλούσε ένας φίλος του στο μέτωπο.. Ο άνθρωπος τον οποίο συγκεντρώθηκαν για να τιμήσουν στέκεται μόνος έξω από τις κλειστές πόρτες, ενώ σύσσωμη η καλή κοινωνία των Παρισίων απολαμβάνει τις αναγνώσεις των κειμένων του.

Η παράσταση «Κόκκαλο» ξεκινάει με την φανταστική υπόθεση ότι μετά το παραπάνω περιστατικό ο Αρτώ, απογοητευμένος, αρνείται την ελευθερία του και επιστρέφει οικειοθελώς στο κελί του, αποφασίζοντας να ξυπνήσει τα εκφραστικά του μέσα για να μεταμορφωθεί ο ίδιος στον πιο βιρτουόζο περφόρμερ και να δώσει ένα τελευταίο σόλο, μια παράσταση-ξέσπασμα, μπροστά σε ένα κοινό ανυπόκριτο. Ένα κοινό που θα πλάσει με το μυαλό του. Ένα κοινό που γεννήθηκε για να τον αγαπά.

Απομονωμένος στο άσυλο, ο Αρτώ στήνει από την αρχή το παλιό σκηνικό των «αποτυχημένων» Τσέντσι, φέρνει την ψυχή του στο προσκήνιο, την ξεγυμνώνει και την τραγουδά με πάθος και μαεστρία. Σε ένα ονειρικό τοπίο μνήμης και με το ρυθμό της μουσικής, ακολουθεί την κάθοδο μιας βαθιάς και ανείπωτης εξομολόγησης.

Καλλιτέχνης, ιδιοφυής, επαναστάτης, αναθεωρητής, ποιητής, δάσκαλος, παραληρηματικός, επιθετικός, επιληπτικός, αυτοκαταστροφικός και βαθιά, πολύ βαθιά ερωτευμένος και ερωτικός, συνθέτει με τρόπο προβοκατόρικο την τελική του ετυμηγορία απέναντι στον σύγχρονο καθωσπρεπισμό, βγάζοντας τη γλώσσα στην κοινωνική υποκρισία και τις επινοημένες αυθεντίες του καιρού μας και επαναφέροντας το «Θέατρο της Σκληρότητας» στη θέση που του ανήκει: μέσα στις φλογισμένες καρδιές των εξεγερμένων.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Ιόλη Ανδρεάδη

Κείμενο: Ιόλη Ανδρεάδη & Άρης Ασπρούλης

Στον ρόλο του Αντονέν Αρτώ ο Γεράσιμος Γεννατάς

Ζωντανά επί σκηνής ο μουσικός περφόρμερ Γιώργος Παλαμιώτης

Εισιτήρια: 16 ευρώ γενική είσοδος /14 ευρώ μειωμένο (φοιτητών – ανέργων)

Διάρκεια 80 λεπτά

Προπώληση https://www.more.com/theater/kokkalo-simeio-theatre/

Το πρωτότυπο θεατρικό έργο «Κόκκαλο» αποτελεί το τρίτο μέρος της τριλογίας των συγγραφέων Ιόλης Ανδρεάδη και Άρη Ασπρούλη πάνω στον Αντονέν Αρτώ, η οποία περιλαμβάνει ακόμα τα έργα τους «Αρτώ / Βαν Γκογκ» και «Οικογένεια Τσέντσι» και κυκλοφορεί με τον ενιαίο τίτλο «THE ARTAUD TRILOGY» από την Κάπα Εκδοτική σε δίγλωσση έκδοση ελληνικά-αγγλικά.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:56ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Νέες ταινίες: Πρεμιέρα για την βραβευμένη στις Κάννες «Συναισθηματική αξία»

11:48ΕΛΛΑΔΑ

Ειρήνη Λαγούδη: «Στυγερή δολοφονία ο θάνατός της και όχι αυτοκτονία» - Αίτημα της οικογένειας να ανοίξει εκ νέου ο φάκελος

11:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Με 12 μονάδες μπροστά η ΝΔ έναντι του ΠΑΣΟΚ -Τι ποσοστά θα λάμβανε ο Τσίπρας

11:46ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μαρκ Τσάπμαν: Απορρίφθηκε για 14η φορά το αίτημα αποφυλάκισης του δολοφόνου του Τζον Λένον

11:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Έκλεψαν χιλιάδες ευρώ από ιατρείο δερματολόγου - Συνελήφθησαν δύο Ιταλοί στη Ρόδο

11:34WHAT THE FACT

Αυτό είναι το πρόσωπο της Μαρίας της Μαγδαληνής - Και δεν έχει καμία σχέση με τις Γραφές

11:29ΚΟΣΜΟΣ

Πρασίνισε η λίμνη Τέρκος, η μεγαλύτερη πηγή πόσιμου νερού της Κωνσταντινούπολης - Βίντεο

11:20ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Μαρκόπουλο

11:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κως: Συνελήφθη 28χρονος για απόπειρα βιασμού γυναίκας

11:14ΚΟΣΜΟΣ

Erika Frantzve: «Ο Θεός η δύναμή μας» - Το προφητικό μήνυμα της συζύγου του Τσάρλι Κερκ

11:11ΕΛΛΑΔΑ

Τι ψάχνεις στο Newsbomb; Λάβε μέρος στην έρευνά μας - Η γνώμη σου μετράει!

11:04ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θέατρο Σημείο: Ο Γεράσιμος Γεννατάς σε ροκ τελετουργία για τον Αντονέν Αρτώ στο «Κόκκαλο»

11:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης για υδρογονάνθρακες - Chevron: Για την ενίσχυση της θέσης της Ελλάδας διεθνώς μιλάμε με έργα

11:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Τι αλλάζει για τους 55άρηδες από το 2027

10:58ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Θρήνος σε Χερσόνησο και Κάτω Γούβες για την 23χρονη που «έσβησε» στην άσφαλτο

10:56LIFESTYLE

Στην Μύκονο οι Dean και Dan Caten, ιδρυτές και σχεδιαστές του Dsquared2

10:53WHAT THE FACT

Το γνωρίζατε; Τα ψυχολογικά κόλπα των εστιατορίων για να μας κάνουν να πληρώνουμε περισσότερα

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Fiat: Το Grande Panda βενζίνης στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζει

10:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Δεύτερο φιλικό προετοιμασίας στο «T-Center» κόντρα στον Κολοσσό

10:42ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Στέγη Ιδρύματος Ωνάση: Νέα σεζόν με Γιώργο Λάνθιμο, Βιμ Βέντερς, Τίλντα Σουίντον και Γκάμπορ Μάτε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:27WHAT THE FACT

Σταματήστε να αφήνετε αυτή τη συσκευή στην πρίζα - Ανεβάζει τον λογαριασμό ρεύματος στα ύψη

11:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Με 12 μονάδες μπροστά η ΝΔ έναντι του ΠΑΣΟΚ -Τι ποσοστά θα λάμβανε ο Τσίπρας

08:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φθινόπωρο προ των πυλών σε λίγες ώρες - Οι 8 περιοχές που θα επηρεαστούν το μεσημέρι

09:06ΚΟΣΜΟΣ

11η Σεπτεμβρίου 2001: 10 θεωρίες συνωμοσίας που δεν μοιάζουν και τόσο... αθώες

08:28WHAT THE FACT

Θρίλερ στο Καζακστάν – Περιπατητές βρήκαν γιγάντια πόρτα στα βουνά και κανείς δεν ξέρει τι είναι!

07:39ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Κερκ: Τα τελευταία λόγια του πριν πέσει νεκρός από πυροβολισμούς - Έρευνες παντού για τον δολοφόνο του

11:14ΚΟΣΜΟΣ

Erika Frantzve: «Ο Θεός η δύναμή μας» - Το προφητικό μήνυμα της συζύγου του Τσάρλι Κερκ

11:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Τι αλλάζει για τους 55άρηδες από το 2027

19:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται η πρώτη κακοκαιρία του φθινοπώρου - Η πρόβλεψη του ECMWF για την ημερομηνία

10:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αποκλειστικό Newsbomb: Θρίλερ στο Ψυχικό - Βρέθηκε ανθρώπινο κρανίο σε βράχια

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Μέλπω Ζαρόκωστα: Δύσκολες ώρες για την αγαπημένη ηθοποιό - Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο

07:14ΚΟΣΜΟΣ

Ιρίνα Ζαρούτσκα: Ξέφυγε από τον πόλεμο στο Κίεβο - Δολοφονήθηκε σε τρένο στη Βόρεια Καρολίνα

11:48ΕΛΛΑΔΑ

Ειρήνη Λαγούδη: «Στυγερή δολοφονία ο θάνατός της και όχι αυτοκτονία» - Αίτημα της οικογένειας να ανοίξει εκ νέου ο φάκελος

11:34WHAT THE FACT

Αυτό είναι το πρόσωπο της Μαρίας της Μαγδαληνής - Και δεν έχει καμία σχέση με τις Γραφές

10:34ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Drone έπληξε ρωσικό αναγνωριστικό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα - Βίντεο

11:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Έκλεψαν χιλιάδες ευρώ από ιατρείο δερματολόγου - Συνελήφθησαν δύο Ιταλοί στη Ρόδο

08:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καλαμάτα: «Δεν μου σκότωσαν την Κάτια στο δρόμο αλλά μέσα στο αυτοκίνητο» - Ξεσπά ο πατέρας της 19χρονης Κάτιας

09:24ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Κερκ: Viral το μήνυμα για τη δολοφονία της Ιρίνα Ζαρούτσκα λίγο πριν τον σκοτώσουν στη Γιούτα

11:29ΚΟΣΜΟΣ

Πρασίνισε η λίμνη Τέρκος, η μεγαλύτερη πηγή πόσιμου νερού της Κωνσταντινούπολης - Βίντεο

07:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διπλή αύξηση στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων από το 2026 - Παραδείγματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ