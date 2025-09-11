Off the Hook Festival: Αντίστροφη μέτρηση για το μεγαλύτερο rap διήμερο στο ΟΑΚΑ - Δείτε το line up

Το Off The Hook Festival επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ! Ετοιμαστείτε για την ετήσια συνάντηση με την πιο vibrant φεστιβαλική διάθεση στο ΟΑΚΑ, στις 12 & 13 Σεπτεμβρίου!

Δύο stages

Κορυφαία ονόματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό

12 ώρες ασταμάτητης μουσικής

Ανεπανάληπτες performances, διαδραστικά side activities, χορταστικά merchandise stands!

Το πολυσυλλεκτικό all-things-rap festival οπλισμένο με την εμπειρία των περασμένων ετών επιστρέφει φέτος, για την πλέον εκρηκτική συνάντηση, έτοιμο να ξεχωρίσει από τα τετριμμένα, να αναδείξει την πιο παραγωγική μουσική φυλή και να "βάλει φωτιά" στο ΟΑΚΑ (Athens Olympic Complex). Δύο μέρες, με ένα line up – δυναμίτη, αιχμηρές ρίμες, εθιστικά beats και αυθεντική hip hop ενέργεια.

Παρασκευή 12.09.2024 (Day 1)

Dani Gambino

Conway the Machine (US)

Εθισμός

Paky (IT)

Τζαμάλ

Stolen Mic

Dirty Dike (UK)

Jam Baxter (UK)

Jeru the Damaja (US)

Katohos

Aeon

Σάββατο 13.09.2024 (Day 2)

Bloody Hawk

Morad (ES)

M Huncho (UK)

Novel 729

Μικρός Κλέφτης x Hatemost x V!

Immune

Νέγρος του Μοριά

Τσάκι

Nume

Lunar

Πλέον είναι γεγονός: Το #offthehookfestival έχει καθιερωθεί ως το μεγάλο ετήσιο ραντεβού της αγαπημένης μας κουλτούρας! Μην χάσετε την ευκαιρία να γίνετε μέρος της ιστορίας και να ζήσετε την απόλυτη Off The Hook εμπειρία!

Αγοράστε τα εισιτήριά σας εδώ

ΠΑΡΟΧΕΣ VIP ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:

? Fast lane entry στο festival, από ξεχωριστή είσοδο

? Πρόσβαση σε υπερυψωμένο VIP deck με private WC και private bar

? Gift box με exclusive festival merchandise (clothing & apparel)

? Αναμνηστικό πασάκι και poster του festival

Για απορίες: offthehookfestival@gmail.com