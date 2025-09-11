Off the Hook Festival: Αντίστροφη μέτρηση για το μεγαλύτερο rap διήμερο στο ΟΑΚΑ - Δείτε το line up
Το Off The Hook Festival πραγματοποιείται στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ
Το Off The Hook Festival επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ! Ετοιμαστείτε για την ετήσια συνάντηση με την πιο vibrant φεστιβαλική διάθεση στο ΟΑΚΑ, στις 12 & 13 Σεπτεμβρίου!
- Δύο stages
- Κορυφαία ονόματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό
- 12 ώρες ασταμάτητης μουσικής
- Ανεπανάληπτες performances, διαδραστικά side activities, χορταστικά merchandise stands!
Το πολυσυλλεκτικό all-things-rap festival οπλισμένο με την εμπειρία των περασμένων ετών επιστρέφει φέτος, για την πλέον εκρηκτική συνάντηση, έτοιμο να ξεχωρίσει από τα τετριμμένα, να αναδείξει την πιο παραγωγική μουσική φυλή και να "βάλει φωτιά" στο ΟΑΚΑ (Athens Olympic Complex). Δύο μέρες, με ένα line up – δυναμίτη, αιχμηρές ρίμες, εθιστικά beats και αυθεντική hip hop ενέργεια.
Παρασκευή 12.09.2024 (Day 1)
Dani Gambino
Conway the Machine (US)
Εθισμός
Paky (IT)
Τζαμάλ
Stolen Mic
Dirty Dike (UK)
Jam Baxter (UK)
Jeru the Damaja (US)
Katohos
Aeon
Σάββατο 13.09.2024 (Day 2)
Bloody Hawk
Morad (ES)
M Huncho (UK)
Novel 729
Μικρός Κλέφτης x Hatemost x V!
Immune
Νέγρος του Μοριά
Τσάκι
Nume
Lunar
Πλέον είναι γεγονός: Το #offthehookfestival έχει καθιερωθεί ως το μεγάλο ετήσιο ραντεβού της αγαπημένης μας κουλτούρας! Μην χάσετε την ευκαιρία να γίνετε μέρος της ιστορίας και να ζήσετε την απόλυτη Off The Hook εμπειρία!
Αγοράστε τα εισιτήριά σας εδώ
ΠΑΡΟΧΕΣ VIP ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:
? Fast lane entry στο festival, από ξεχωριστή είσοδο
? Πρόσβαση σε υπερυψωμένο VIP deck με private WC και private bar
? Gift box με exclusive festival merchandise (clothing & apparel)
? Αναμνηστικό πασάκι και poster του festival
Για απορίες: offthehookfestival@gmail.com