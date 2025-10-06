Citizen Jim – Νέο single “Tossed Away”

Ένα νέο μουσικό και εννοιολογικό κεφάλαιο για το συγκρότημα

Newsbomb

Citizen Jim – Νέο single “Tossed Away”
© Romanos Lioutas
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι Citizen Jim επιστρέφουν με το νέο τους single “Tossed Away, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή στη μουσική και καλλιτεχνική τους πορεία. Το κομμάτι ανοίγει ένα φρέσκο, πειραματικό κεφάλαιο με ηλεκτρονικά στοιχεία, συνδυάζοντας έντονα ρυθμικά μοτίβα και ατμοσφαιρικές υφές.

Στο επίκεντρο της σύνθεσης βρίσκεται ένα μπάσο-συνθεσάιζερ που λειτουργεί ως ραχοκοκαλιά του κομματιού, ενώ τα τύμπανα δημιουργούν ένα δεύτερο στρώμα πάνω στο οποίο ξεδιπλώνονται κιθάρες και φωνητικά. Το ατμοσφαιρικό breakdown στο μέσο του τραγουδιού ξεχωρίζει με τη χρήση συνθεσάιζερ επεξεργασμένου μέσα από σπειροειδή echoes και reverbs, με τα όργανα να εμφανίζονται και να αποσύρονται κυκλικά, δημιουργώντας μια σχεδόν κινηματογραφική εμπειρία.

dscf8740-1.jpg

Σε εννοιολογικό επίπεδο, το “Tossed Away” πραγματεύεται θέματα βαθιά κοινωνικά και υπαρξιακά. Οι στίχοι παραλληλίζουν τα σχολεία με φυλακές, θέτοντας ερωτήματα για το τι σημαίνει να «προετοιμάζεσαι» από συστήματα που λειτουργούν περιοριστικά. Το κομμάτι εξερευνά ακόμη τη βιαιότητα του πρωτογονισμού, την απουσία πνευματικότητας και εσωτερισμού, τον φόβο, την άγνοια, το απειλητικό φάσμα του πολέμου και την οικολογική κατάρρευση, ενώ ασκεί κριτική στον ανθρωποκεντρισμό, υπογραμμίζοντας την ασήμαντη θέση του ανθρώπου μέσα στη μεγάλη κοσμική κλίμακα.

Το βιντεοκλίπ του τραγουδιού δημιουργήθηκε από την καλλιτέχνιδα Θέτιδα Παρμενίδου και παρουσιάζει ένα κουκλοθέατρο στο διάστημα. Μέσα από τον συνδυασμό 2D κολάζ και καταγεγραμμένης παράστασης κουκλοθέατρου, το video συνθέτει ένα οπτικό αφήγημα που παραπέμπει στην αρχέτυπη αφήγηση μέσω παιχνιδιών ρόλων, ενώ ταυτόχρονα συνομιλεί με τη θεματική του τραγουδιού γύρω από την ανθρώπινη αναπαράσταση και τα όρια της πραγματικότητας.


Διαθέσιμο σε: Spotify, YouTube

https://open.spotify.com/album/45gMsd4WCvRIceZgUduqCr?si=RpWrCIZkQyCp2kLOEFVFsQ

Βίντεο κλιπ:

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:53ΚΟΣΜΟΣ

Μέρκελ: Βολές για τη στάση Πολωνίας και Βαλτικής πριν την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία

14:49ΚΟΣΜΟΣ

Η Ουκρανία υποστηρίζει ότι έπληξε ένα από τα κυριότερα εργοστάσια παραγωγής εκρηκτικών της Ρωσίας

14:45ΕΛΛΑΔΑ

Αιγάλεω: Αστυνομικοί συνέλαβαν επ’ αυτοφώρω 28χρονο που προσπάθησε να διαρρήξει σπίτι

14:43ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Κλειστό και αύριο Τρίτη το φαράγγι της Σαμαριάς, λόγω κακοκαιρίας

14:37ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Στο κόκκινο οι τράπεζες μετά την παραίτηση Λεκορνί - Φόβος για «ντόμινο» στις αγορές

14:36WHAT THE FACT

Νέα έρευνα: Η πιο ευτυχισμένη ώρα της ημέρας είναι… το πρωί

14:31ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο Στέφανος Κορκολής και η Σοφία Μανουσάκη ετοιμάζει μία σπάνια μουσική βραδιά για τον Μίκη Θεοδωράκη

14:24ΕΛΛΑΔΑ

Σάλος σε σχολεία της Χίου - Καθηγητής αυνανιζόταν μπροστά σε συναδέλφους του, τον έβγαλαν σε αναγκαστική άδεια

14:24ΕΛΛΑΔΑ

Δημοσκόπηση Marc: Ηχηρό «ναι» από τους πολίτες στα πρόστιμα στα σούπερ μάρκετ

14:23ΕΛΛΑΔΑ

Γόννοι Λάρισας: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους τα δύο αδέλφια της ομάδας που έψαχνε για λίρες

14:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αγριεύει τις επόμενες ώρες, πότε θα βρέξει στην Αθήνα - Η πρόγνωση Αρναούτογλου

14:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου για Τσίπρα: Πρωτοτυπία να παραίτειται από βουλευτής για να ενεργοποιηθεί πολιτικά

14:12ΕΛΛΑΔΑ

Γρεβενά: Κρούσματα ευλογιάς και σε δεύτερη κτηνοτροφική μονάδα

14:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Aλέξανδρος Εξάρχου: Στρατηγικό σχέδιο για αυτόνομη εισαγωγή δύο θυγατρικών στο Χρηματιστήριο

14:07ΚΟΣΜΟΣ

Κλούνεϊ σε Τραμπ: «Η κινηματογραφική βιομηχανία θέλει κίνητρα, όχι δασμούς»

14:06ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Θλίψη για την απώλεια του ιερέα Λάμπρου Ρίνη – Ο εγγονός του είχε δολοφονήσει την κόρη του

13:58ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ένα μιούζικαλ φαινόμενο, έρχεται το Νοέμβριο στο Θέατρο Παλλάς!

13:57ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε σε ηλικία 88 ετών η Βρετανίδα συγγραφέας μυθιστορημάτων, Τζίλι Κούπερ

13:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το παρασκήνιο της παραίτησης Τσίπρα και τα σχέδια για την επόμενη μέρα – Οι παρουσιάσεις του βιβλίου και οι εθνικές εκλογές

13:52ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Citizen Jim – Νέο single “Tossed Away”

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:29ΚΑΙΡΟΣ

Ραγδαία αλλαγή του καιρού: Πρώτα βροχές και ύστερα χειμώνας μέσα στον Οκτώβριο - Έρχεται πολική δίνη

14:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αγριεύει τις επόμενες ώρες, πότε θα βρέξει στην Αθήνα - Η πρόγνωση Αρναούτογλου

07:10ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία αντιμέτωπη με δημογραφική κατάρρευση - Γκρεμίζεται ο δείκτης γονιμότητας - Πότε προβλέπεται να φτάσει τα 50 εκατομμύρια πληθυσμού

14:24ΕΛΛΑΔΑ

Σάλος σε σχολεία της Χίου - Καθηγητής αυνανιζόταν μπροστά σε συναδέλφους του, τον έβγαλαν σε αναγκαστική άδεια

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Οι λύκοι επιστρέφουν: Πώς εξηγείται το φαινόμενο - Τι κάνουμε σε πιθανό τετ α τετ - Τι μέτρα χρειάζονται

08:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία Barbara - Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική

13:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το παρασκήνιο της παραίτησης Τσίπρα και τα σχέδια για την επόμενη μέρα – Οι παρουσιάσεις του βιβλίου και οι εθνικές εκλογές

13:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Οι δύο απόπειρες δολοφονίας στον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ - Γιατί δεν έμενε σπίτι του

14:06ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Θλίψη για την απώλεια του ιερέα Λάμπρου Ρίνη – Ο εγγονός του είχε δολοφονήσει την κόρη του

17:30WHAT THE FACT

Τα δύο ελληνικά ονόματα που...κατέκτησαν μια ρωσική πόλη - Πώς βαπτίζουν τα μωρά

13:26ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δεκτό αναμένεται να γίνει το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για τις τοξικολογικές στη σορό του γιου του

10:23ΚΟΣΜΟΣ

Πρώην όμηρος της Χαμάς για την «κόλαση» που έζησε: «Μας φέρονταν σαν ζώα, 30 μέτρα κάτω από τη Γη» - Δύο χρόνια από το «Μαύρο Σάββατο» του Ισραήλ

13:17ΚΟΣΜΟΣ

Financial Times: Πώς ο Τραμπ «στρίμωξε» τον Νετανιάχου να πει ναι στο σχέδιο - Η...ταπεινωτική συγγνώμη στο Κατάρ και οι παρασκηνιακές πιέσεις

12:25ΕΛΛΑΔΑ

Ζαραβίνα: Η μαγευτική και μυστηριώδης λίμνη των θρύλων στο Πωγώνι Ιωαννίνων

11:43LIFESTYLE

Μύκονος: Η Ιωάννα Τούνη και ο Δημήτρης Ρομπέρτος πήγαν πιασμένοι χέρι-χέρι σε βάφτιση

12:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προσωπικός αριθμός: Τι γίνεται για όσους δεν τον εκδώσουν έως τις 5 Νοεμβρίου

13:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αιχμές Πολάκη για παραίτηση Τσίπρα: «Καλές θάλασσες με την πέμπτη διάσπαση»

13:35ΕΛΛΑΔΑ

Δροσιά: Αυτός είναι ο 29χρονος που πυροβόλησε τον 38χρονο και συνελήφθη στη Ζάκυνθο

12:08ΕΛΛΑΔΑ

Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: Υποφέρει ο Πάνος Ρούτσι - Ήρθα να τον δω

12:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη ιδιοκτήτης ΚΥΔ που δήλωνε δημόσιες εκτάσεις στη λίμνη Κάρλα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ