«Τα Πάθη του Χριστού»: Νέο καστ ηθοποιών στο πολυαναμενόμενο δεύτερο σίκουελ - Πότε θα προβληθεί

Ο Μελ Γκίμπσον ετοιμάζεται να ξεκινήσει τα γυρίσματα του πολυαναμενόμενου σίκουελ της ταινίας «Τα Πάθη του Χριστού» στη Ρώμη, με εντελώς νέους πρωταγωνιστές, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Page Six.

Ο Τζιμ Καβίζελ, που ενσάρκωσε τον Ιησού στην πρώτη ταινία, δεν θα επιστρέψει, ενώ και η Μόνικα Μπελούτσι δεν θα ξαναπαίξει τον ρόλο της Μαρίας της Μαγδαληνής στη νέα παραγωγή, με τίτλο «The Resurrection of the Christ».

«Αυτή τη στιγμή συναντιούνται με ηθοποιούς στη Ρώμη», ανέφερε άτομο από την παραγωγή, προσθέτοντας πως η απόφαση για νέο καστ ελήφθη «λόγω τεχνικών δυσκολιών και προγραμματισμού», αλλά και για να αποφευχθεί η εκτεταμένη ψηφιακή επεξεργασία που θα απαιτούσε η συμμετοχή των αρχικών ηθοποιών.

Η ταινία, που βρίσκεται σε στάδιο προπαραγωγής εδώ και μήνες, σηματοδοτεί την επιστροφή του Γκίμπσον σε ένα project που είχε «παγώσει» για σχεδόν δύο δεκαετίες.

Ο Γκίμπσον είχε αποφασίσει να απέχει από τα κινηματογραφικά στούντιο μέχρι το 2016, οπότε και έκανε την κινηματογραφική του «ανάσταση» με το Hacksaw Ridge, που του χάρισε υποψηφιότητα για Όσκαρ Σκηνοθεσίας.

Mel Gibson’s ‘Passion of the Christ’ sequel to star new Jesus, cast https://t.co/eGL4yn692n pic.twitter.com/DA8gyrdeHR — Page Six (@PageSix) October 9, 2025

Σύμφωνα με το Variety, το πολυαναμενόμενο σίκουελ του «Passion of the Christ» θα χωριστεί σε δύο μέρη, με την πρεμιέρα να είναι προγραμματισμένη για το 2027.

Η πρώτη ταινία, που κυκλοφόρησε το 2004, απέφερε πάνω από 610 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, με προϋπολογισμό μόλις 30 εκατομμυρίων, και παραμένει μέχρι σήμερα μία από τις πιο επιτυχημένες παραγωγές όλων των εποχών.

