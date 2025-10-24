Το συγκλονιστικό «Prima Facie» με τη Λένα Παπαληγούρα επιστρέφει

Η sold out παράσταση που υμνήθηκε όσο καμία άλλη τη περσινή σεζόν από κοινό και κριτικούς, έρχεται για 2η χρονιά, από τις 3 Νοεμβρίου και κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9μμ στο Θέατρο Πορεία

Η παράσταση της χρονιάς επιστρέφει. Το συγκλονιστικό «Prima Facie» της διακεκριμένης νομικού Σούζι Μίλερ, που άλλαξε παγκοσμίως τον τρόπο με τον οποίο το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης αντιμετωπίζει τη σεξουαλική κακοποίηση, παρουσιάστηκε πρώτη φορά στη χώρα μας σε σκηνοθεσία Γιώργου Οικονόμου με την ανεπανάληπτη ερμηνεία της Λένας Παπαληγούρα, γνωρίζοντας σαρωτική επιτυχία.

Η sold out παράσταση που υμνήθηκε όσο καμία άλλη τη περσινή σεζόν από κοινό και κριτικούς, έρχεται για 2η χρονιά, από τις 3 Νοεμβρίου και κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9μμ στο Θέατρο Πορεία. Προμηθευτείτε έγκαιρα τα τελευταία εισιτήρια σας ΕΔΩ.

Θέατρο Πορεία - Πρεμιέρα 3 Νοεμβρίου 2025 - 2η χρονιά

Με βραβείο Olivier το 2022 στο West End του Λονδίνου και βραβείο Tony το 2023 στο Broadway της Νέας Υόρκης, το θεατρικό έργο της σπουδαίας νομικού Suzie Miller που έχουν ήδη παρακολουθήσει μισό εκατομμύριο θεατές σε περισσότερες από τριάντα χώρες σε όλο τον κόσμο την τελευταία πενταετία και που άλλαξε παγκοσμίως τον τρόπο με τον οποίο το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης αντιμετωπίζει τη σεξουαλική κακοποίηση, παρουσιάστηκε την περασμένη χρονιά στη χώρα μας με σαρωτική επιτυχία, σε μια ολοκαίνουργια παραγωγή, σε σκηνοθεσία Γιώργου Οικονόμου, με τη Λένα Παπαληγούρα στον συγκλονιστικό ρόλο της δικηγόρου Tessa Ensler.

Μια παραγωγή της διεθνούς εταιρείας «Trish Wadley Productions» και του Πολιτιστικού Οργανισμού «Λυκόφως» σε συμπαραγωγή με το Θέατρο Πορεία, υπό την αιγίδα του British Council και των Πρεσβειών Αυστραλίας και Μεγάλης Βρετανίας στην Ελλάδα.

Λίγα λόγια για το έργο

Η Tessa είναι μια νέα και λαμπρή δικηγόρος, εθισμένη στη νίκη.

Έχει σφυρηλατήσει όλη την καριέρα της με απόλυτη αποφασιστικότητα, φροντίζοντας να ξεπεράσει την καταγωγή της από την εργατική τάξη για να μπορέσει να φτάσει στην κορυφή του παιχνιδιού. Και τα καταφέρνει. Πάντα τα καταφέρνει. Ξέρει καλά πως σε ένα ανδροκρατούμενο και βαθιά συντηρητικό σύστημα το «ποιον ξέρεις» και το «από που κατάγεσαι» είναι εξίσου σημαντικό με το «ποιος είσαι».

Δουλεύοντας σκληρά κάθε της υπόθεση έχει εξελιχθεί σε κορυφαία συνήγορο υπεράσπισης. Και καθοδηγούμενη από την πίστη της στο νομικό πλαίσιο και στο δικαίωμα για δίκαιες δίκες, δεν υπάρχει τίποτα που να αγαπά η Tessa περισσότερο από τη συγκίνηση που της χαρίζει το να αθωώνει πελάτες.

Ένα βράδυ, ένα ραντεβού με έναν συνάδελφό της πάει τρομερά στραβά. Και η απρόσμενη τροπή των γεγονότων μετατοπίζει την ηρωίδα στην άλλη πλευρά του μαρτυρίου.

Η ανερχόμενη δικηγόρος βρίσκεται ξαφνικά ανυπεράσπιστη μετά από σεξουαλική κακοποίηση. Και διαπιστώνει, για πρώτη φορά, ότι οι κανόνες του παιχνιδιού, που και η ίδια κατά καιρούς χρησιμοποίησε, τώρα μπορεί να μην την προστατεύσουν.

Η Tessa αμφισβητεί όλα όσα πίστευε, καθώς συνειδητοποιεί ότι οι νόμοι είναι φτιαγμένοι από άντρες. Και πως όλη η ηθική αντίληψη γύρω από τα όρια της σεξουαλικής κακοποίησης καθορίζεται αποκλειστικά και μόνο, μέσα από τις απόψεις της πατριαρχικής εξουσίας για αυτό το ζήτημα.

Το πολυβραβευμένο θεατρικό έργο PRIMA FACIE (στη νομική ορολογία «εκ πρώτης όψεως») της Suzie Miller είναι το έργο που άλλαξε παγκοσμίως από το 2019 τον τρόπο με τον οποίο το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης αντιμετωπίζει τη σεξουαλική κακοποίηση. Μετά την τεράστια επιτυχία του ως θεατρικό έργο, διασκευάστηκε από τη συγγραφέα σε μυθιστόρημα, το οποίο είναι ήδη παγκόσμιο best seller, ενώ η ομώνυμη ταινία ξεκίνησε γυρίσματα το 2024.

Ταυτότητα

Μετάφραση: Δάφνη Οικονόμου

Σκηνοθεσία: Γιώργος Οικονόμου

Σκηνογραφία: Παρίς Μέξης

Φωτισμοί: Γιάννης Δρακουλαράκος

Μουσική: Αλεξάνδρα Κατερινοπούλου

Βοηθός σκηνοθέτη: Λίνα Τουρκογιώργη

Studio Φωτογράφιση: Τάσος Βρεττός

Φωτογραφίες ανάγνωσης: Ελίνα Γιουνανλή

Διεύθυνση Παραγωγής: Κωνσταντίνα Αγγελέτου

Επικοινωνία: Άρης Ασπρούλης

Ερμηνεύει η Λένα Παπαληγούρα

Μια παραγωγή της Trish Wadley Productions και του Πολιτιστικού Οργανισμού «Λυκόφως» Συμπαραγωγός: Θέατρο Πορεία

Υπό την αιγίδα του British Council και των Πρεσβειών Αυστραλίας και Μεγάλης Βρετανίας στην Ελλάδα.

