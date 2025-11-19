Πέθανε ο μουσικοκριτικός Αργύρης Ζήλος

Πέθανε σε ηλικία 73 ετών ο μουσικοκριτικός Αργύρης Ζήλος, μια εξέχουσα μορφή στον χώρο της ελληνικής μουσικής κριτικής με παρουσία που ξεπέρασε τα 45 χρόνια.

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1952. Το 1973 εντάχθηκε στο περιοδικό «Ήχος», όπου και ξεκίνησε την καριέρα του. Από τότε και για 45 χρόνια, υπηρέτησε με συνέπεια και αυστηρότητα τον χώρο της μουσικής κριτικής, συνεργαζόμενος παράλληλα με το περιοδικό «Αθηνόραμα».

Ο Ζήλος διακρίθηκε για την ειλικρίνεια και το βάθος της κριτικής του, αναδεικνύοντας νέα μουσικά φαινόμενα. Η συνεισφορά του στον χώρο υπήρξε καθοριστική, καθώς μέσω των γραπτών και των ραδιοφωνικών του εκπομπών διαμόρφωσε την άποψη και τις επιλογές πολλών ακροατών και επαγγελματιών του χώρου.

Τα τελευταία χρόνια είχε αποσυρθεί σε μεγάλο βαθμό από τα ενεργά δημοσιογραφικά καθήκοντα, παρότι διατήρησε την αγάπη και τη γνώση του για τη μουσική.