Φεστιβάλ κόμικ, δωρεάν βόλτα στο μουσείο και μια νύχτα στο «Hotel Amour» - Το ιδανικό ΣΚ στη πόλη

Οι πιο ενδιαφέρουσες στάσεις της πόλης, από την pop κουλτούρα μέχρι τα μουσεία και το θέατρο

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Illustration: Newsbomb.gr / Εβελίνα Καράτζιου
Θεατρικές Παραστάσεις

«Hotel Amour» των Γεράσιμου Ευαγγελάτου και Θέμη Καραμουρατίδη

Θέατρο Ακροπόλ: Ιπποκράτους 9

Μετά την επιτυχία της «Απλής Μετάβασης», οι δημιουργοί επιστρέφουν με ένα ολοκαίνουργιο, ελληνικό μιούζικαλ που βυθίζεται στον έρωτα, την επιθυμία και την ανθρώπινη ανάγκη για σύνδεση. Στο μυστηριώδες «Hotel Amour», οι ένοικοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τα βαθύτερα θέλω και τις αλήθειές τους, μέσα σε ένα σκηνικό που πάλλεται από μουσική, ζωντανή ορχήστρα και έντονο θεατρικό ρυθμό.

https://www.instagram.com/reel/DQEUxJliKYl/

Σκηνοθεσία: Σμαράγδα Καρύδη

Πρωταγωνιστούν: Κατερίνα Παπουτσάκη, Γιώργος Παπαγεωργίου, Χαρά Κεφαλά, Ιβάν Σβιτάιλο, Φοίβος Ριμένας, Γιλμάζ Χουσμέν, Βασίλης Μηλιώνης, Αλεξάνδρα Κολαΐτη

«Το τρίτο στεφάνι» του Κώστα Ταχτσή

Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν – Σκηνή Φρυνίχου: Φρυνίχου 14

Το εμβληματικό έργο του Κώστα Ταχτσή ζωντανεύει ξανά στη σκηνή, φωτίζοντας τη θυελλώδη διαδρομή της Νίνας και της Εκάβης μέσα από έρωτες, απώλειες και μικρές καθημερινές μάχες από τον Μεσοπόλεμο έως την Κατοχή. Μια παράσταση που αναδεικνύει με δύναμη και συγκίνηση το χιούμορ, τη σκληρότητα και την αλήθεια του ελληνικού 20ού αιώνα.

Σκηνοθεσία: Στάθης Λιβαθινός

Πρωταγωνιστούν: Βασίλης Ανδρέου, Αντώνης Γιαννακός, Γιώργος Δάμπασης, Βασίλης Ζαφειρόπουλος, Νίκος Καρδώνης, Στάθης Κόικας, Ανδρέας Λαμπρόπουλος, Πάρης Λεόντιος, Άννα Μάγκου, Λίλλυ Μελεμέ, Πολυξένη Παπακωνσταντίνου, Ερατώ Πίσση, Μαρία Σαββίδου, Βιργινία Ταμπαροπούλου, Άρης Τρουπάκης

Εισιτήρια: ticketservices.gr

Μία δράση για τους μικρούς μας φίλους

Το παγοδρόμιο του «Χριστουγεννιάτικου Κόσμου» στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος επιστρέφει και φέτος, αποτελώντας ένα από τα πιο αγαπημένα σημεία της γιορτινής περιόδου. Με τη στήριξη του Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, ο χώρος παραμένει δωρεάν και ανοιχτός για όλους, προσφέροντας μια ξεχωριστή εμπειρία για μικρούς και μεγάλους.

παγοδρόμιο - νιάρχος

Το παγοδρόμιο του ΚΠΙΣΝ, υποστηριζόμενο από το Φυσικό Αέριο, γίνεται το αγαπημένο σημείο διασκέδασης για μικρούς και μεγάλους τις γιορτινές μέρες

Η εικόνα όσων δοκιμάζουν τα πατίνια τους στον πάγο δίνει ξεχωριστή ζωντάνια στο πάρκο, ενώ το εορταστικό σκηνικό του ΚΠΙΣΝ συμπληρώνει ιδανικά τη βόλτα.

Προτάσεις σινεμά

«Η Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ»

Στις 29 Ιανουαρίου 2024, η 6χρονη Χιντ Ράτζαμπ από τη Γάζα τηλεφώνησε στον Παλαιστινιακό Ερυθρό Σταυρό ζητώντας βοήθεια, αφού το όχημα της οικογένειάς της δέχθηκε καταιγισμό πυρών από ισραηλινές δυνάμεις. Το αυτοκίνητο χτυπήθηκε από εκατοντάδες σφαίρες. Όλοι οι συγγενείς της σκοτώθηκαν κι εκείνη επέζησε μόνο επειδή βρισκόταν κρυμμένη κάτω από τα σώματά τους.

Παρά τις εκκλήσεις της, η αποστολή ασθενοφόρου καθυστέρησε λόγω της χρονοβόρας διαδικασίας εγκρίσεων από διεθνείς και στρατιωτικές αρχές, με το ερώτημα να παραμένει: θα προλάβαιναν να τη σώσουν; Μια ταινία που φαίνεται να στέκεται στη σωστή πλευρά της ιστορίας, προκαλώντας όμως το κοινό να διχαστεί για τον τρόπο με τον οποίο η σκηνοθέτρια επιλέγει να αποδώσει αυτή τη σκληρή και οδυνηρή πραγματικότητα.

Έκθεση

Την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, η είσοδος σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους, τα μουσεία και τα μνημεία του Υπουργείου Πολιτισμού θα είναι δωρεάν. Η δράση εντάσσεται στις καθιερωμένες «ελεύθερες εισόδους» και δίνει σε κατοίκους και επισκέπτες την ευκαιρία να γνωρίσουν την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας χωρίς κόστος.

https://www.instagram.com/p/DRhOiefj_6r/

Στην Αθήνα, ανάμεσα στους χώρους που συμμετέχουν είναι το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, το Αρχαιολογικό Μουσείο Κεραμεικού, το Επιγραφικό και το Νομισματικό Μουσείο, καθώς και η Συλλογή αρχαιοτήτων του Δημοσίου στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. Ελεύθερη θα είναι επίσης η είσοδος στα τμήματα του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης που λειτουργούν υπό το ΥΠΠΟΑ.

Μουσική

John Medeski Solo

Ο εμβληματικός πιανίστας και συνθέτης John Medeski ανεβαίνει στο Gazarte το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου για μια μοναδική σόλο εμφάνιση. Με τον εκρηκτικό του ήχο που ενώνει jazz, funk και αυτοσχεδιασμό, υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη ένταση, συναίσθημα και απρόβλεπτες μουσικές στιγμές.

Gazarte Main Stage: Βουτάδων 34

Εισιτήρια: more.com

Φεστιβάλ

Το AthensCon, το μεγαλύτερο συνέδριο κόμικς και ποπ κουλτούρας στην Ελλάδα, γιορτάζει τα 10 του χρόνια στις 5, 6 και 7 Δεκεμβρίου στο Κλειστό Στάδιο Παλαιού Φαλήρου. Το Tae Kwon Do για τρεις ολόκληρες ημέρες θα φιλοξενήσει αγαπημένους ήρωες, χαρακτήρες από ταινίες, βιβλία, κόμικς και video games.

Κάθε επισκέπτης θα έχει τη δυνατότητα να ταξιδέψει σε φανταστικούς κόσμους με καλεσμένους, επιτραπέζια παιχνίδια και cosplay κερδίζοντας μία αξέχαστη εμπειρία.

https://www.instagram.com/reel/DR21XZsiCAR/

Με περίπου 28.000 επισκέπτες την περσινή χρονιά, το AthensCon συνεχίζει την διαδρομή του στον χρόνο με στόχο να δώσει στους φίλους των κόμικς την ευκαιρία για ένα ανεπανάληπτο ταξίδι στο χρωματιστό τους σύμπαν.

Η οικογένεια του Artist Alley μεγαλώνει με 89 Έλληνες καλλιτέχνες, γνωστούς και καταξιωμένους στο χώρο, αλλά και νέους που ξεδιπλώνουν το ταλέντο και τα έργα τους. Καθ’ όλη τη διάρκεια του τριημέρου οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν τα έργα των καλλιτεχνών, αλλά και να γνωρίσουν τους ίδιους από κοντά.

