Σαββατοκύριακο με Νίτσε, ιαπωνικό σινεμά, Thrax Punks και δράσεις για όλη την οικογένεια

«Όταν έκλαψε ο Νίτσε» του Ίρβιν Γιάλομ

Θέατρο Πορεία: Τρικόρφων 3

Η περσινή επιτυχία που κατέκλυσε τα θέατρα με συνεχόμενα sold out επανέρχεται δυναμικά, φέρνοντας ξανά στη σκηνή τις καθηλωτικές ερμηνείες που συγκίνησαν κοινό και κριτικούς. Ο Κωνσταντίνος Αβαρικιώτης ενσαρκώνει τον Φρίντριχ Νίτσε, ο Γιάννης Κότσιφας τον γιατρό Γιόζεφ Μπρόιερ και ο Μάνος Βαβαδάκης τον νεαρό Ζίγκμουντ Φρόιντ.

Πρόκειται για την πρώτη ευρωπαϊκή θεατρική διασκευή του παγκόσμιου μπεστ σέλερ του Ίρβιν Γιάλομ, σε δραματουργική επεξεργασία της Ευαγγελίας Ανδριτσάνου. Η ιστορία, βασισμένη στο ομώνυμο ψυχολογικό μυθιστόρημα, φαντάζεται τη συνάντηση του Νίτσε με τον Μπρόιερ στη Βιέννη του 19ου αιώνα - μια συνάντηση που θα γίνει αφετηρία για ένα μοναδικό ψυχοπνευματικό ταξίδι, όπου φιλοσοφία και ψυχανάλυση διασταυρώνονται πριν ακόμη γεννηθεί η ίδια η ψυχανάλυση.

Σκηνοθεσία: Ακύλλας Καραζήσης, Νίκος Χατζόπουλος

Πρωταγωνιστούν: Κωνσταντίνος Αβαρικιώτης, Γιάννης Κότσιφας, Μάνος Βαβαδάκης

Εισιτήρια: ticketservices.gr

«Η Μονίκ Δραπετεύει» του Εντουάρ Λουί

Θέατρο Οδού Κεφαλληνίας: Κεφαλληνίας 18

Ένα νυχτερινό τηλεφώνημα από το Παρίσι φέρνει τον Εντουάρ Λουί αντιμέτωπο με την κακοποίηση που βιώνει η μητέρα του και τον βάζει στον ρόλο του σωτήρα - έναν ρόλο που γρήγορα αποδεικνύεται πιο σύνθετος, καθώς η παράσταση «Η Μονίκ Δραπετεύει» φωτίζει με σύγχρονη ματιά την εύθραυστη, γεμάτη αντιφάσεις σχέση μητέρας και γιου και τον αγώνα για πραγματική ελευθερία.

Θέμις Μπαζάκα και Δημήτρης Φουρλής

Ο Λουί χαρακτηρίζεται ως ένα από τους σημαντικούς συγγραφείς της γενιάς του και τα αυτοβιογραφικά του βιβλία, έχουν γίνει ευρέως γνωστά. Η μητέρα του, κεντρικό πρόσωπο των ιστοριών του, σε αυτό το διήγημα πρωταγωνιστεί και φέρνει στο προσκήνιο την έννοια της ελευθερίας και πώς τα όρια στη σχέση αυτή μετατρέπουν τον σωτήρα-Λουί σε εξουσιαστή. Μια αμφίσημη σχέση που μεταφέρεται στην θεατρική σκηνή και περικλείεται από τρυφερότητα, τραύμα, αγάπη και οργή.

Σκηνοθεσία: Γιώργος Σουλεϊμάν

Πρωταγωνιστούν: Θέμις Μπαζάκα, Δημήτρης Φουρλής

Μουσικός επί σκηνής: Capétte

Εισιτήρια: ticketservices.gr

Μία δράση για τους μικρούς μας φίλους

Το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου, λίγο πριν τα Χριστούγεννα, το Μουσείο Μπενάκη ανοίγει τις πόρτες του στην Πειραιώς 138 για μια ολοήμερη γιορτινή εμπειρία, από τις 10:00 το πρωί έως τις 22:00 το βράδυ, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους να ζήσουν το μουσείο σε μια ζεστή, χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα.

Στο πρόγραμμα της ημέρας περιλαμβάνονται δύο δημιουργικά εργαστήρια (11:00–12:00 και 13:00–14:00) ειδικά σχεδιασμένα για παιδιά 6–10 ετών, τα οποία θα ταξιδέψουν τους μικρούς επισκέπτες στον κόσμο της ζωγραφικής και της τυπογραφίας, εμπνευσμένα από τα έργα της Χρύσας Ρωμανού και την έκθεση «ΠΡΩΤΟΛΕΙΑ. Από την πρώιμη γραφή στο ώριμο έργο».

Προτάσεις σινεμά

«Αν Είχα Πόδια θα σε Κλωτσούσα»

Η Λίντα (Rose Byrne), θεραπεύτρια και μητέρα, βρίσκεται παγιδευμένη σε μια καθημερινότητα που καταρρέει: το παιδί της αντιμετωπίζει μια άγνωστη ασθένεια, ο σύζυγος απουσιάζει, μια ασθενής της εξαφανίζεται μυστηριωδώς και η σχέση με τον δικό της θεραπευτή γίνεται όλο και πιο σκοτεινή. Καθώς οι κρίσεις πολλαπλασιάζονται, η Λίντα αρχίζει να χάνει σταδιακά την επαφή με την πραγματικότητα.

Σε μια διαδρομή που ακροβατεί ανάμεσα στο ψυχολογικό δράμα και τη μαύρη κωμωδία, η αφήγηση μετατοπίζεται στη δική της απεγνωσμένη οπτική, επιτρέποντας στον θεατή να βιώσει τον κόσμο όπως εκείνη: ένα τοπίο όπου η λογική διαλύεται και το άγχος, η σύγχυση και ο φόβος μπλέκονται σε ένα επικίνδυνα συναρπαστικό μείγμα.

«Ρενουάρ»

Τόκιο, καλοκαίρι 1987. Η Φούκι, ένα ευαίσθητο εντεκάχρονο κορίτσι, προσπαθεί να αντιμετωπίσει την επιδεινούμενη υγεία του πατέρα της, ενώ η μητέρα της παλεύει ανάμεσα στη δουλειά και τη φροντίδα του.

Μόνη στις καλοκαιρινές διακοπές, η Φούκι παρατηρεί τον κόσμο των ενηλίκων και μέσα από μικρές αλλά καθοριστικές στιγμές, κάνει τα πρώτα της βήματα προς την ενηλικίωση.

Έκθεση

Λάζαρος Ζήκος - «Τα εικονο-όργανα»

Ο χώρος τέχνης ENOIKOS παρουσιάζει ένα αφιέρωμα στον εικαστικό και εικονογράφο Λάζαρο Ζήκο (1954–2011), συγκεντρώνοντας έργα από την προσωπική συλλογή του Σπύρου Καπή, από τους κληρονόμους του καλλιτέχνη, καθώς και από ιδιωτικές συλλογές.

Στο επίκεντρο βρίσκονται τα θρυλικά «εικονο-όργανα», εικόνες που λειτουργούν σαν παράξενες συσκευές: εργαλεία, μηχανές, σωματικές επεκτάσεις. Ο Ζήκος αποδομεί το ανθρώπινο σώμα, το παρουσιάζει χωρίς όρια και χωρίς όργανα, δημιουργώντας ένα σύμπαν όπου το punk συναντά τη μελαγχολία του dark wave και όπου η φαντασία συνομιλεί με τη λογοτεχνική σκοτεινότητα συγγραφέων όπως ο Κάφκα.

Έργο του Λάζαρου Ζήκου Κυριακή Ντοβίνου

Σχέδια, κολάζ και χειροποίητες κατασκευές συνθέτουν μια έκθεση που φωτίζει τη βαθιά ποιητική, ανατρεπτική και συχνά υπόγεια χιουμοριστική ματιά του Ζήκου. Την παρουσίαση συνοδεύει έντυπο με κείμενα των Δημήτρη Βανέλλη, Σπύρου Καπή, Χριστόφορου Μαρίνου, Κωστή (Τριανταφύλλου), Φλώρας Σαρτζετάκη, Βούλας Φερεντίνου και Χρήστου Φερεντίνου, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη αποτύπωση του έργου και της σημασίας του.

Επιμέλεια: Χριστόφορος Μαρίνος

Φωτογράφιση έργων: Κυριακή Ντοβίνου

Σχεδιασμός πρόσκλησης και εντύπου: Talc Studio

Περφόρμανς: Lara Buffard



Εγκαίνια: Σάββατο 13 Δεκεμβρίου, 18:00-22:00

Είσοδος Ελεύθερη

Μουσική

10 χρόνια Θραξ Πανκς

Οι Θραξ Πανκc, με ρίζες στη Θράκη, ξεκίνησαν το 2006 ως καθαρά παραδοσιακό σχήμα, εξελίσσοντας σταδιακά τον ήχο τους σε ένα εκρηκτικό μίγμα παράδοσης, πανκ και ψυχεδέλειας. Από το 2010 εμφανίζονται σε φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό, ενώ το 2019 κυκλοφόρησαν τον πρώτο τους ολοκληρωμένο δίσκο, «Thrax Punks», με sold-out περιοδείες.

Με βάση πλέον την Αθήνα, συνεργάζονται με γνωστούς καλλιτέχνες και ετοιμάζουν νέες ηχογραφήσεις - φέτος γιορτάζουν 10 χρόνια live πορείας με μια μεγάλη περιοδεία. Το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου κάνουν στάση στο Gagarin για να γιορτάσουν με το αθηναϊκό κοινό.

Gagarin 205: Λιοσίων 205

Εισιτήρια: more.com

Δράσεις

Το CineFIX, ο κινηματογράφος του ΕΜΣΤ, επιστρέφει με χειμερινή διάθεση στην Αίθουσα Προβολών στο μεσοπάτωμα του Μουσείου και εγκαινιάζει μια νέα σειρά προβολών στο πλαίσιο της έκθεσης «Why Look at Animals?» Δικαιοσύνη για τη μη ανθρώπινη ζωή. Οι προβολές συνεχίζουν να δίνουν έμφαση στη σχέση ανθρώπου και μη-ανθρώπινης ζωής, παρουσιάζοντας ταινίες, βίντεο και οπτικοακουστικά έργα που αγγίζουν σύγχρονα καλλιτεχνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα.

Την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου στις 17:00 το CineFIX προβάλλει την ταινία EO (2022) του Jerzy Skolimowski, μια ποιητική και ιδιαίτερα δυνατή κινηματογραφική εμπειρία που ακολουθεί τη διαδρομή ενός γαϊδουριού από ένα τσίρκο στην Πολωνία έως την ευρωπαϊκή ύπαιθρο. Με τρόπο άμεσο και ευαίσθητο, η ταινία επιχειρεί να μεταφέρει στο κοινό την οπτική ενός ζώου, αναδεικνύοντας την ευαλωτότητα, τις πληγές αλλά και την εγγενή αξιοπρέπεια της μη-ανθρώπινης ζωής.

Μέσα στην εβδομάδα θα ακολουθήσει και δεύτερη προβολή, την οποία μπορεί κανείς να εντάξει εύκολα στην πολιτιστική του ατζέντα, ενώ η κυριακάτικη προβολή αποτελεί μια ιδανική πρόταση για το σαββατοκύριακο.

Σειρές

«The Manipulated» - (διαθέσιμη στο Disney+)

Η νέα θρίλερ σειρά δράσης με πρωταγωνιστές τον Ji Chang Wook και τον Do Kyung Soo προβάλλεται ήδη στο Disney+, με σύνολο 12 επεισόδια. Η ιστορία ακολουθεί έναν άντρα του οποίου η ζωή ανατρέπεται όταν κατηγορείται άδικα για ένα έγκλημα και οδηγείται στη φυλακή. Αποφασισμένος να αποκαλύψει την αλήθεια, ξεκινά να εντοπίσει εκείνον που τον παγίδευσε και να πάρει εκδίκηση. Με βαθμολογία 7,9/10 στο IMDb, η σειρά έχει ήδη ξεχωρίσει και κατατάσσεται στα must-watch της φετινής σεζόν.

