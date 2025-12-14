Δείτε πώς είναι σήμερα η μικρή Όλια από τη «Λένη» - Η πορεία της στη λυρική σκηνή

Τη θυμόμαστε όλοι ως τη μικρή Όλια, το κορίτσι με το καθαρό βλέμμα που μεγάλωνε μπροστά στα μάτια μας στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά «Λένη». Χρόνια μετά, η παιδική εκείνη εικόνα έχει αλλάξει, εκείνη μεγάλωσε και ακολούθησε τον δικό της δρόμο, μακριά από την τηλεόραση.

Σήμερα, η «μικρή Όλια» είναι η Δήμητρα Δουμένη, λυρική τραγουδίστρια, με σπουδές, πειθαρχία και βαθιά αφοσίωση στην τέχνη της μουσικής. Η μετάβαση από την υποκριτική της παιδικής ηλικίας στον απαιτητικό κόσμο της όπερας δεν ήταν ούτε αυτονόητη ούτε εύκολη - ήταν όμως συνειδητή.

https://www.instagram.com/p/DPnsxkiCsBU/

Από τα τηλεοπτικά πλατό στη σκηνή της όπερας

Η ίδια, σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;», μιλά για τα πρώτα της βήματα και για το πώς η τηλεοπτική εμπειρία λειτούργησε ταυτόχρονα ως εφόδιο αλλά και ως πρόκληση. «Ήταν η πρώτη μου μικρή συνειδητοποίηση ότι θέλω να ασχοληθώ με το τραγούδι, με τη σκηνή. Κάτι με τραβούσε πάντα εκεί», λέει χαρακτηριστικά.

Η λυρική τέχνη, όπως εξηγεί, απαιτεί απόλυτη αφοσίωση, σωματική και ψυχική αντοχή, αλλά και μια εσωτερική ωριμότητα που χτίζεται με τον χρόνο - στοιχεία που καθόρισαν την πορεία και τις επιλογές της.

https://www.instagram.com/reel/DOVpbmFihCC/

Παρότι το τηλεοπτικό κοινό τη συνδέει ακόμη με τον παιδικό της ρόλο, η ίδια αντιμετωπίζει αυτή την αναγνώριση με τρυφερότητα και αποδοχή. «Εννοείται πως χαίρομαι όταν με αναγνωρίζουν. Μου φαίνεται και λίγο παράξενο μετά από τόσα χρόνια, αλλά ο ρόλος αυτός είναι ένα κομμάτι μου. Δεν γίνεται να με ενοχλεί», τονίζει.

Η διαδρομή της αποδεικνύει ότι τα παιδιά-ηθοποιοί μπορούν να εξελιχθούν καλλιτεχνικά, χωρίς να εγκλωβιστούν στο παρελθόν τους, αρκεί να ακολουθήσουν με συνέπεια την επιθυμία τους.

https://www.instagram.com/p/DNkl8CGqW-V/

Σήμερα, η Δήμητρα Δουμένη εμφανίζεται σε λυρικές σκηνές ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ιταλία, συνεχίζοντας αδιάκοπα τη μελέτη και την εξέλιξή της, με τη μουσική να έχει κερδίσει ολοκληρωτικά την καρδιά της. «Θέλω να μου δοθεί η ευκαιρία να τραγουδήσω σε μεγάλες σκηνές και θέατρα. Αυτό έχω σπουδάσει, αυτό αγαπώ και αυτό θέλω να κάνω», λέει με ειλικρίνεια.

