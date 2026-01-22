Παράταση για την θρυλική παράσταση «ΚΟΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΑΛΕΠΑΣ, Ο ΣΑΛόΣ άΓΙΟΣ» του Άγγελου Ανδρεόπουλου

Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Λιακόπουλος

Με τον Γιώργη Κοντοπόδη

Η παράσταση θρύλος για την ζωή του κορυφαίου γλύπτη Γιαννούλη Χαλεπά παρατείνεται έως και την Κυριακή 1 Μαρτίου

στο ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ

Η παράσταση ΚΟΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΑΛΕΠΑΣ Ο ΣΑΛΟΣ ΑΓΙΟΣ του Άγγελου Ανδρεόπουλου, σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Λιακόπουλου, με τον Γιώργη Κοντοπόδη (υποψήφιο για βραβείο ερμηνείας Κάρολος Κούν) στον ρόλο του Γιαννούλη Χαλεπά, που λάτρεψαν κριτικοί και θεατές, για την οποία έχουν γραφτεί διθυραμβικές κριτικές και παρουσιάζεται για 4η χρονιά, συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία της έως και την Κυριακή 1 Μαρτίου, στο θέατρο Καλλιρρόης.

Επίσης προστίθεται παράσταση ΚΑ I κάθε Τρίτη στις 21:15 ( ξεκινώντας από τη Τρίτη 3 Φεβρουαρίου )

Λίγα λόγια για το έργο:

Ο Γιαννούλης Χαλεπάς υπήρξε ένας από τους σπουδαιότερους καλλιτέχνες, έργα του οποίου θαυμάζονται και αποτελούν, παγκοσμίως, αντικείμενο μελέτης μέχρι και σήμερα. Η ζωή του... απλά μυθιστορηματική. Σαν βγαλμένη από ταινία τρόμου, μα με happy ending.

Τα πρώτα χρόνια στην Τήνο, οι σπουδές στο εξωτερικό, τα δημιουργικά χρόνια στην Αθήνα του 1800, οι βραβεύσεις, η παγκόσμια αναγνώριση... μα και ο εγκλεισμός στο ψυχιατρείο της Κέρκυρας για 14 χρόνια, η απομόνωση και η αυστηρή επίβλεψη της μητέρας του, ο μεγάλος του έρωτας που έμελλε να χαράξει όλη του τη ζωή... μοναξιά... πόνος... στέρηση ... μερικές απ’ τις λέξεις που συνθέτουν τη ζωή του ανθρώπου και δημιουργού.

Με εφαλτήριο το κελί του, στο ψυχιατρείο της Κέρκυρας, η παράσταση του έργου του Άγγελου Ανδρεόπουλου, σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Λιακόπουλου, με τον Γιώργη Κοντοπόδη στον ρόλο του σπουδαίου δημιουργού, μας ταξιδεύει σε όλους τους σημαντικούς σταθμούς της ζωής του Ιωάννη ή... Γιαννούλη (όπως τον αποκαλούσε χαϊδευτικά η μητέρα του) και μας δίνει το μέγεθος της ευφυίας αλλά και του πόνου, τόσο του ίδιου όσο και όλων των καλλιτεχνών που, ανά τους αιώνες, χαρακτηρίστηκαν Σαλεμένοι ( Σαλοί ) αλλά παρέμειναν και παραμένουν χαραγμένοι στη συνείδηση και τη μνήμη μας.

Μια παράσταση, όχι βιογραφική, μα καθαρά ψυχολογική, για όλους εκείνους τους ανθρώπους, που η εποχή, που έζησαν, δεν τους επέτρεψε να χαμογελάσουν, μα εκείνοι συνέχισαν να πιστεύουν και να δημιουργούν... μέχρι τη στιγμή που άγγιξαν το Θείο...και δε θαμπώθηκαν...μα είδαν... και διαρκώς υπάρχουν, για να μας θυμίζουν μια φράση...

...΄΄ποτέ δεν είναι αργά΄΄...

Ακολουθούν κάποια αποσπάσματα από κριτικές για την παράσταση

Τον είδαμε τον ΚΟΙΜΩΜΕΝΟ ΧΑΛΕΠΑ ... Για την ακρίβεια τον βλέπαμε και δεν τον χορταίναμε ... Όση ώρα κι αν τον βλέπαμε πάλι δεν θα τον χορταίναμε ... Εξαιρετικη θεατρική απόδοση του ρόλου, εστιασμένο σενάριο, άλαλοι οι θεατές σε όλη την παράσταση - χωρίς διάλειμμα. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε ... Σφίχτηκε η ψυχή μου δεν σας κρύβω με την αρμονική σκηνοθεσία του Αλέξανδρου Λιακόπουλου ... Απόλαυσα την κάθε έκφραση του υπέροχου Γιώργη Κοντοπόδη. Αυτές οι δυό τεράστιες προσωπικότητες του θεάτρου μ΄έκαναν και Συ-ζούσα με τον Γιαννούλη τον Χαλεπά για 2 ώρες... Κατάμεστο το θέατρο... Κρυφάκουσα υπερθετικά σχόλια και οφείλω να ομολογήσω ότι όλοι φύγαμε ΑΛΛΙΩΣ μετά απ΄αυτή την παράσταση!!!

Σοφία Στάμου

Μια παράσταση που αφήνει το αποτύπωμά της στα θεατρικά δρώμενα, όπως τα χέρια του Χαλεπά άφησαν το δικό τους στο μάρμαρο. Μια παράσταση που αποτυπώνει με καθαρότητα την πορεία και τις αντιφάσεις του Χαλεπά, προσεγγίζοντας τον μύθο και τον άνθρωπο με ισορροπία και σεβασμό. Με την ερμηνεία του Γιώργη Κοντοπόδη να δεσπόζει, προσφέρει ένα θεατρικό ταξίδι συγκλονιστικό και ανθρώπινο. Μια συγκλονιστική παράσταση που μιλά στην ψυχή μας. Μας συγκινεί, μας προβληματίζει. Ο Γιώργης Κοντοπόδης για την συγκλονιστική του ερμηνεία, είναι υποψήφιος για το Βραβείο «ΚΑΡΟΛΟΣ ΚΟΥΝ» Ερμηνείας Ηθοποιού σε ελληνικό έργο.

Βίβιαν Μητσάκου

Ο Αλέξανδρος Λιακόπουλος σκηνοθετεί ξανά τον Γιώργη Κοντοπόδη σε ένα θεατρικό μονόλογο υψηλότατης έντασης και βαθύτατης ενσυναίσθησης που έγραψε ο Άγγελος Ανδρεόπουλος, για την ζωή του κορυφαίου γλύπτη Γιαννούλη Χαλεπά.Σε νέο θεατρικό χώρο, με ευρύτερο σκηνικό βάθος και ως εκ τούτου πλήρη αξιοποίηση της κίνησης και των φωτισμών, το καλλιτεχνικό όραμα και των τριών βασικών συντελεστών πραγματώνεται στο έπακρο, κάνοντας τον θεατή να παρακολουθεί αυτό το αφήγημα ζωής στην άκρη του καθίσματος! Τελειότερος από ποτέ, ο Γιώργης Κοντοπόδης δίνει κάτι παραπάνω από ψυχή στην ενσάρκωση του Σαλού Άγιου της ελληνικής γλυπτικής, δίνει κυριολεκτικά το είναι του, φεύγει κι απογειώνεται για μεγάλα ταξίδια ψυχής, παίρνοντας μαζί του τον θεατή μέχρι τέλους. Ο λόγος του πυκνός, ρυθμικός και αλάνθαστος έχει το χάρισμα να μετατρέπει την αφήγηση σε ολοζώντανες εικόνες μιας φαντασιακής υπερπαραγωγής εποχής. Έτσι ο θεατής, φεύγοντας, παίρνει μαζί του αυτές τις ενίοτε σκληρές εικόνες από τον 19ο αιώνα μιας ιδιότυπης ελληνικής πατριαρχικής αυστηρότητας όπου οι καθορισμένοι ρόλοι συντρίβουν όνειρα και δεν αφήνουν περιθώρια διαφυγής σε ένα καλλιτέχνη, οδηγώντας τον σταδιακά στην τρέλα.

Τάσος Ντερτιλής

Παρακολουθώντας τον Κοντοπόδη να ερμηνεύει, με το σώμα του ν’ αφυδατώνεται μπροστά στο κοινό, νιώθεις μετά τα πρώτα τα λεπτά της παράστασης να ξεκινάει μέσα σου το τσουνάμι του πένθους για την ζωή που δεν έζησες.

Νανά Παλαιτσάκη

Μια ερμηνεία πραγματικά πολυδιάστατη, δουλεμένη από χίλιες πλευρές και οπτικές, μια σκηνοθεσία καταιγιστική, ενδεικτική της διαδρομής του μεγάλου καλλιτέχνη από το φως στο σκοτάδι και από το σκοτάδι πάλι πίσω στο φως της έμπνευσης και της δημιουργίας που μόνο αυτή μπορεί να σώσει και να γιατρέψει την πολύπαθη ψυχή, το χιλιοβασανισμένο πνεύμα του ανθρώπου που στερείται την αγάπη μα και του καλλιτέχνη που στερείται την τέχνη του. Η παράσταση, ένα πραγματικό αριστούργημα, σίγουρα προϊόν ενδελεχούς έρευνας αναπαριστά όλη την ζωή του μεγάλου γλύπτη, του χαρισματικού μα και τόσο πονεμένου Γιαννούλη, τονίζοντας κάθε πτυχή και λεπτομέρεια του βίου του, αναδεικνύοντας κομβικά γεγονότα όσο και καθημερινές στιγμές, όλα όσα τον σμίλευσαν και ακρωτηρίασαν μαζί. Μουσική, φώτα, όλα συντελούν στο ασύγκριτης δύναμης σκηνικό θέαμα που μας συγκλονίζει βαθιά, σαν να απελευθερώνει ακαριαία το γλυπτό που κρύβει μέσα της η κάθε ψυχή. Τρόμος, αποδοχή, γαλήνη, τρικυμία και άφεση στο φως όλα βρίσκονται εκεί για να μην χαθούν ποτέ ξανά στα δύσβατα μονοπάτια που μας έριξαν άλλοι να διασχίσουμε μα εμείς καταφέραμε να τα υπερβούμε και μετουσιώσουμε.

Μια παράσταση που αποθεώνει τον έρωτα και τον θάνατο, σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Λιακόπουλου

Ελλη Διακογιάννη

Η σκηνοθεσία του Αλέξανδρου Λιακόπουλου κινείται ανάμεσα στο φως και τη σκιά, σαν μια συνεχής αναπνοή ανάμεσα στη ζωή και τον εσωτερικό θάνατο. Ο Γιώργης Κοντοπόδης δεν «παίζει» τον Χαλεπά. Γίνεται ο Χαλεπάς. Μπαίνει στη δίνη του νου του με τόση αφοσίωση, που ο θεατής σχεδόν φοβάται μήπως χαθεί κι ο ίδιος εκεί μέσα.

Κώστας Κούλης

Μια παράσταση αντάξια των προσδοκιών της που αξίζει όλοι να παρακολουθήσουν.

Πολλά συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές της παράστασης.

Πολυξένη Ζαρκαδούλα

«Κοιμώμενος Χαλεπάς. Ο Σαλός Άγιος». Μια ερμηνεία – δώρο από τον Γιώργη Κοντοπόδη. Τελικά ο «Κοιμώμενος Χαλεπάς» χαρίζει άπλετο φως στη θεατρική Αθήνα…

Παναγιώτης Μήλας

Η παράσταση «Κοιμώμενος Χαλεπάς, Ο Σάλος Άγιος» σκιαγραφεί με ευαισθησία και θεατρική τόλμη τον κόσμο του Γιαννούλη Χαλεπά — ενός καλλιτέχνη που έζησε στα όρια ανάμεσα στη δημιουργία και την οδύνη, στην πίστη και την απόρριψη. Μέσα από μια σκηνοθεσία λιτή, σχεδόν ασκητική, ξετυλίγεται η διαδρομή του ανθρώπου που πάλεψε με τους δαίμονες του νου και της κοινωνίας, αλλά δεν έπαψε να πιστεύει στη δύναμη του μαρμάρου να γεννά ψυχή.

Σωτήρης Σουλούκος

"Το κείμενο αυτό αποτελεί μια γροθιά στο κοινωνικό κατεστημένο"

Ελένη Αναγνωστοπούλου - fractalart.gr

" Η τραγική ζωή του μεγάλου καλλιτέχνη, περνάει ολόκληρη μέσα από τη δυνατή ερμηνεία του Γιώργη Κοντοπόδη και μας καθηλώνει"

Λένα Σάββα - θεατρο.gr ¨

'Ενα ανατριχιαστικό όλον που σε κερδίζει επάξια,προσφέρει εντάσεις, ποικίλες υφές και ρεαλιστικό σπαραγμό"

Τζένη Κουκίδου - koukidaki.gr

"Με ξετρέλανε αυτός εδώ ο μονόλογος. Με ξετρέλανε τούτη η παράσταση"

Κώστας Κούλης Noizy.gr

"Η παράσταση είναι ένας από αυτούς τους μονολόγους, που βγαίνεις από την αίθουσα και ψαχνεις λίγο δροσερό αέρα να σε "χτυπήσει" στο πρόσωπο"

Θοδωρής Κ. - sinwebradio.com

" Ο λόγος ρέει, τα συναισθήματα ρέουν. Φαίνεται η ψυχή. Αυτό μου έμεινε από το έργο. Δεν μιλά απλά για τη ζωή του Χαλεπά, μιλά για την ψυχή του κι αυτό παίρνει το κοινό φεύγοντας." iart.gr

΄΄Σπάνια παρακολουθεί κανείς παράσταση με τόση ισότιμη και ισοβαρή αρμονία των τριών συντελεστών της, του συγγραφέα, του σκηνοθέτη και του ηθοποιού.Μια παράσταση που οφείλουμε να δούμε όλοι ΄΄

Βαγγελης Ραφτοπουλος thesspress.gr

΄΄Ο Γιωργής Κοντοπόδης αρπάζει το κείμενο, περνάει τις λέξεις στην ψυχή του, τις φιλτράρει με έναν αξεπέραστο τρόπο και το προσφέρει με όλη του την ένταση, όλη την ευαισθησία και το πολυεπίπεδο του, τόσο άμεσα, τόσο διακριτά που κανείς και τίποτα δε μένει ασυγκίνητος΄΄

Αiμιλια Φλωρου artviews.gr

΄΄Ο Γιωργης Κοντοποδης χειρίζεται άψογα όλα τα συναισθήματα του ρόλου του, ποτίζεται από αυτά ώστε να μας μεταφέρει την τραγικότητα της ζωής ενός «σαλού άγιου» που αδικήθηκε από τους ανθρώπους, δικαιώθηκε με την τέχνη του. Όλα ξεπροβάλλουν μέσα από τις ερμηνευτικές συναισθηματικές εναλλαγές του ηθοποιού που καταθέτει στη σκηνή τον εξαιρετικό υποκριτικό του πλούτο΄΄

Μαιρη Γκαζιανη polimagazino.gr

Η ταυτότητα της παράστασης

ΚΟΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΑΛΕΠΑΣ, Ο ΣΑΛόΣ άΓΙΟΣ

Δράμα

του Άγγελου Ανδρεόπουλου

Σκηνοθεσία - φωτισμοί : Αλέξανδρος Λιακόπουλος

Σκηνικό - εικαστική επιμέλεια : Μιχάλης Παπαδόπουλος

Φωτογραφίες : Ευάγγελος Κάλλοου

Μουσική σύνθεση : Άγγελος Ανδρεόπουλος

Δημιουργία Τρέηλερ : Θάνος Αγγέλης / Picon Photography

Στο ρόλο του Γιαννούλη Χαλεπά ο Γιώργης Κοντοπόδης

Φωνή Φύλακα ( οff ) ο Νικόλας Μπράβος

Θέατρο ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ

Καλλιρρόης 10, Αθήνα 117 43 - (στάση μετρό Ακρόπολη, στάση τραμ Βουλιαγμένη)

Τηλέφωνο κρατήσεων: 6942097395 και 6931158784

Ημέρες και ώρες παραστάσεων : Τρίτη στις 21:15, Κυριακή στις 18:15 έως και την Κυριακή 1 Μαρτίου

Διάρκεια παράστασης : 75 λεπτά ( χωρίς διάλειμμα )

Τιμές εισιτηρίων : 15 ευρώ, 12 ευρώ ( φοιτητικό, ανέργων, Α.Μ.Ε.Α)

Προπώληση: https://www.ticketservices.gr/event/theatro-kallirrois-koimomenos-xalepas-o-salos-agios/

Παραγωγή : Θέατρο Καλλιρόης / Χώρος Τέχνης 14η Μέρα